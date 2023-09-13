«Сочи» выиграл второй матч подряд в КХЛ. У клуба была лишь одна такая серия в прошлом сезоне – в двух последних играх регулярки
«Сочи» одержал вторую победу подряд в сезоне КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче сочинцы победили «Локомотив» (5:0), а за несколько игр до этого обыграли «Ак Барс» (3:1).
На данный момент «Сочи» набрал шесть очков в шести матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции.
Добавим, что за весь прошлый сезон «Сочи» лишь один раз выиграл два матча подряд. Это были два заключительных матчах регулярки в конце февраля против «Северстали» (4:3) и «Куньлуня» (5:3).
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