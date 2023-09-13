Четыре футбольных клуба потратили более 1 млрд евро на свои текущие составы.

Международный центр спортивных исследований CIES подсчитал, сколько футбольные клубы потратили денег на свои текущие составы. Оценивались составы по состоянию на 11 сентября. В общую сумму включены бонусы, причем вне зависимости от фактической оплаты, и траты на оплату аренд.

В топ-100 вошли клубы из 19 лиг, больше всего команд – 19 – из (все, кроме «Лутона»), далее – Серия А (15 команд), Ла Лига (12), Лига 1 (11) и Бундеслига (11). Среди неевропейских лиг наиболее представлен чемпионат Саудовской Аравии (4 клуба).

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. « » (потрачено 1,15 млрд евро на текущий состав)

2. « » (1,13 млрд)

3. «Манчестер Сити» (1,04 млрд)

4. «ПСЖ» (1 млрд)

5. « » (836 млн)

6. «Тоттенхэм» (829 млн)

7. « » (770 млн)

8. «Реал» (708 млн)

9. «Ньюкасл» (661 млн)

10. «Вест Хэм» (505 млн)

11. «Астон Вилла» (486 млн)

12. «Бавария» (481 млн)

13. «Ювентус» (473 млн)

14. «Эвертон» (418 млн)

15. «Лейпциг» (399 млн)

16. «Наполи» (392 млн)

17. «Атлетико» (387 млн)

18. «Аль-Хилаль» (382 млн)

19. «Барселона» (375 млн)

20. «Ноттингем» (365 млн)

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS