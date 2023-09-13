«МЮ», «Челси», «Сити» и «ПСЖ» потратили более 1 млрд евро на текущие составы. В топ-10 – «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Бавария» – 12-я, «Юве» – 13-й, «Барса» – 19-я
Четыре футбольных клуба потратили более 1 млрд евро на свои текущие составы.
Международный центр спортивных исследований CIES подсчитал, сколько футбольные клубы потратили денег на свои текущие составы. Оценивались составы по состоянию на 11 сентября. В общую сумму включены бонусы, причем вне зависимости от фактической оплаты, и траты на оплату аренд.
В топ-100 вошли клубы из 19 лиг, больше всего команд – 19 – из АПЛ (все, кроме «Лутона»), далее – Серия А (15 команд), Ла Лига (12), Лига 1 (11) и Бундеслига (11). Среди неевропейских лиг наиболее представлен чемпионат Саудовской Аравии (4 клуба).
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (потрачено 1,15 млрд евро на текущий состав)
2. «Челси» (1,13 млрд)
3. «Манчестер Сити» (1,04 млрд)
4. «ПСЖ» (1 млрд)
5. «Арсенал» (836 млн)
6. «Тоттенхэм» (829 млн)
7. «Ливерпуль» (770 млн)
8. «Реал» (708 млн)
9. «Ньюкасл» (661 млн)
10. «Вест Хэм» (505 млн)
11. «Астон Вилла» (486 млн)
12. «Бавария» (481 млн)
13. «Ювентус» (473 млн)
14. «Эвертон» (418 млн)
15. «Лейпциг» (399 млн)
16. «Наполи» (392 млн)
17. «Атлетико» (387 млн)
18. «Аль-Хилаль» (382 млн)
19. «Барселона» (375 млн)
20. «Ноттингем» (365 млн)
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Во всём зарубежном Интернете всё футбольное комьюнити уже 9 месяцев обсуждает Золотой Мяч Месси, пока здесь везде в топах рассказы о том, как бедного Холанда обворуют. И на полном серьёзе рассуждения о купленном чемпионате мира для Лионеля (вдумайся только) с сотнями "+"
Ну можно с натяжкой еще Челси назвать, который относительно недавно брал ЛЧ и в составе которого до сих пор присутствуют игроки причастные к тому успеху.
А МЮ (мои любимцы) и ПСЖ - главные транжиры-неудачники. Можно вспомнить, что МЮ хотя бы эти деньги сам зарабатывает, но футбольные успехи все равно удручают.
Лучше бы давали выпускникам академии больше времени. Результат вряд ли был бы хуже.