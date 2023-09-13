«МЮ», «Челси», «Сити» и «ПСЖ» потратили более 1 млрд евро на текущие составы. В топ-10 – «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Бавария» – 12-я, «Юве» – 13-й, «Барса» – 19-я

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Четыре футбольных клуба потратили более 1 млрд евро на свои текущие составы.

Международный центр спортивных исследований CIES подсчитал, сколько футбольные клубы потратили денег на свои текущие составы. Оценивались составы по состоянию на 11 сентября. В общую сумму включены бонусы, причем вне зависимости от фактической оплаты, и траты на оплату аренд.

В топ-100 вошли клубы из 19 лиг, больше всего команд – 19 – из АПЛ (все, кроме «Лутона»), далее – Серия А (15 команд), Ла Лига (12), Лига 1 (11) и Бундеслига (11). Среди неевропейских лиг наиболее представлен чемпионат Саудовской Аравии (4 клуба).

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (потрачено 1,15 млрд евро на текущий состав)

2. «Челси» (1,13 млрд)

3. «Манчестер Сити» (1,04 млрд)

4. «ПСЖ» (1 млрд)

5. «Арсенал» (836 млн)

6. «Тоттенхэм» (829 млн)

7. «Ливерпуль» (770 млн)

8. «Реал» (708 млн)

9. «Ньюкасл» (661 млн)

10. «Вест Хэм» (505 млн)

11. «Астон Вилла» (486 млн)

12. «Бавария» (481 млн)

13. «Ювентус» (473 млн)

14. «Эвертон» (418 млн)

15. «Лейпциг» (399 млн)

16. «Наполи» (392 млн)

17. «Атлетико» (387 млн)

18. «Аль-Хилаль» (382 млн)

19. «Барселона» (375 млн)

20. «Ноттингем» (365 млн) 

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41 комментарий

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Сергей Пацаваца
Ответ Тимур Амонов
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Я бы за такой оффтоп банил никому не интересны разборки болельщиков Реала и Барсы
+39
-9
+30
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Тимур Амонов
Академия очень сильно вручает Барселону, что не может не радовать)
+30
-9
+21
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ничего против МЮ не имею, но кто только МЮ не имеет при таких тратах.
+19
-6
+13
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OldCityFan
Самый дорогой состав у МЮ и 0 крупных трофеев за 10 лет.
+13
-3
+10
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Акира_1
Челси реально потратил миллиард на всех этих Мадуэке и прочее добро? При Абрамовиче они бы сидели по арендам.
+13
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+9
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JealousNobody
МЮ позорище
+10
-3
+7
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Бритва Борисович
Ответ Тимур Амонов
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Промадридская администрация, "не замечающая" тысячи "близнецов" всяких Артёмов Гномовичей и публикующая новости по своим болельщикцким предпочтениям, для тебя сюрприз?
Во всём зарубежном Интернете всё футбольное комьюнити уже 9 месяцев обсуждает Золотой Мяч Месси, пока здесь везде в топах рассказы о том, как бедного Холанда обворуют. И на полном серьёзе рассуждения о купленном чемпионате мира для Лионеля (вдумайся только) с сотнями "+"
+10
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Артур Ганненко
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Тоттэнхем смешно видеть рядом с Ливерпулем. Вообще не думал, что они столько потратили. К ТТХ, претензий должно быть больше, чем к Челси. Челси ЛЧ 2 года назад брал, и всегда стабильно за топ 4 боролся. А ТТХ - это ТТХ.
Челси предъявляют за то, что при Боули происходит, а не за то, что при Абрамовиче было
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Maasd4m
При этом реальный выхлоп от таких трат (из топ-10) получили только Сити, Ливерпуль и Реал.
Ну можно с натяжкой еще Челси назвать, который относительно недавно брал ЛЧ и в составе которого до сих пор присутствуют игроки причастные к тому успеху.
А МЮ (мои любимцы) и ПСЖ - главные транжиры-неудачники. Можно вспомнить, что МЮ хотя бы эти деньги сам зарабатывает, но футбольные успехи все равно удручают.
Лучше бы давали выпускникам академии больше времени. Результат вряд ли был бы хуже.
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Yerbo
Ответ Asl Ali
жесть у Челси состав на лярд , но там нет даже ни одной топ звёзды . какой то шлак понабрали , будто для аренды собирали
энцо , нкунку , стерлинг с натяжкой , рис Джеймс, а так да остальные пока так себе
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jane gunn
Ответ Блуждающий странник
7 клубов из АПЛ в топ-10.. Эвертон и Ноттингем в топ-20. Шок цифры если честно
9 клубов АПЛ в топ-11
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Любезный Коссутий
Ответ Кира Найтли
никому не нужный Кубок лиги
с чего ты за них решаешь, нужный он кому-то или ненужный. да и потом, платить за лавочника 7 миллионов, которого Шоу, после возвращения, отправит на банку, когда есть бесплатный лавочник в ТТХ? да и которого можно вернуть через полсезона, аа не платить зп лохматому весь сезон? выбор очевиден
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Василий Леонов
Надо считать вместе с ЗП. Так-то и свободный агент, и воспитанник могут обойтись в копеечку
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Санжар Уразбаев
Форрест токо пришел в АПЛ и уже на ровне с другими грандами раскупал игроков ))
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St.7
Миллиард долларов…Космические деньги
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enechipo
Эвертон на 14 месте. Это "лучший" менеджмент в Европе. Браво, ириски, браво!
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Блуждающий странник
7 клубов из АПЛ в топ-10.. Эвертон и Ноттингем в топ-20. Шок цифры если честно
+2
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OldCityFan
Ответ Любезный Коссутий
с чего ты за них решаешь, нужный он кому-то или ненужный. да и потом, платить за лавочника 7 миллионов, которого Шоу, после возвращения, отправит на банку, когда есть бесплатный лавочник в ТТХ? да и которого можно вернуть через полсезона, аа не платить зп лохматому весь сезон? выбор очевиден
Был бы выбор очевиден в других трансферах, а не в этом. Не нужно отрицать то что в финансовом плане клуб находиться в худшем положение, чем раньше, тот же тяжелый трансфер Амбрабата это подтверждает.
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Grime Font
Ответ Yerbo
энцо , нкунку , стерлинг с натяжкой , рис Джеймс, а так да остальные пока так себе
Сильва
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Вадим Полищук
Хорошая селекция у Милана
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stalkers111
Получается, Пеп Гвардиола в Сити набрал на 1 миллиард, а второй в Барсе и Баварии... Нехилые деньги, подобрал кого хотел. И почти всё выиграл
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OldCityFan
Потрачено 1.15 млрд. и 7:0 от Ливерпуля
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enechipo
Самый честный рейтинг денежных мешков. Спасибо. Всё понятно.
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Хазяин
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Тоттэнхем смешно видеть рядом с Ливерпулем. Вообще не думал, что они столько потратили. К ТТХ, претензий должно быть больше, чем к Челси. Челси ЛЧ 2 года назад брал, и всегда стабильно за топ 4 боролся. А ТТХ - это ТТХ.
ну то же самое можно и про арсенал сказать
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Любезный Коссутий
пока клуб у Глейзеров, это больше коммерческий проект, чем спортивный. денег дохрена, толку нихрена.
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