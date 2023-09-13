Ла Лига будет спонсировать «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». У клуба из Уэльса самое длинное название в мире

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Ла Лига будет спонсировать клуб 5-й лиги Уэльса из-за названия.

В рамках соглашения новый логотип Ла Лиги будет размещен на футболках команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». Соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса, который также для краткости называют «Лланфэйрпвлл», рассчитано на один сезон.

В названии поселения, в честь которого назван клуб, 5 раз встречается удвоенная «л» (ll). Каждую из пяти таких удвоенных букв на новом, подаренном спонсором знаке на въезде в поселение заменили на логотип Ла Лиги.

Ла Лига назвала это партнерство сделкой «двух крупнейших имен в мире». «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч» – самое длинное название футбольного клуба в мире.

Фото: laliga.com

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32 комментария

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Вася Пупкин
Геннадий Орлов точно прочтёт!
+16
-3
+13
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svft
с детства за .... вот это!
+14
-1
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ОттоДракула
Ответ Вася Пупкин
Геннадий Орлов точно прочтёт!
Помню, как Геннадий Сергеевич Какау из "Штутгарта" называл Какаду.
+12
0
+12
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Ебздрогыч
- Ты за кого болеешь?
- Ой, даже не спрашивай
+9
-1
+8
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Фут.Боль
чогогогоилиситналлллвборднривчирегогллигнивгллвпрйэфналл. Это наоборот, вдруг кому интересно будет.
+5
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Alex B 10
охритетьвотэтодановость!!!
+4
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+4
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Аль Шинник
Уборщица протирала клавиатуру и случайно придумала название команде
+4
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Прекрасная РФПЛ будущего
Можно сокращенно называть клуб Огогогоч?
+4
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Supreme Allah
Кто то на клавиатуре уснул ? Когда название придумывали.
+5
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Samsonov_24_4_11_15
Почему тега еще нет?)
+3
0
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powder94
https://www.youtube.com/watch?v=fHxO0UdpoxM
+3
-1
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Le Tallec
Ктулху фтагн какой-то
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ svft
с детства за .... вот это!
С детства за "Огогогоч"
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Ярик01
Реально чертановский логотип
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semakor@ya.ru
Когда кошка легла на клавиатуру )
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Фут.Боль
Ого-го!
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Vamos Atleti !!!
после 8 букв запутался)
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ svft
с детства за .... вот это!
Блин, ровно то же самое хотел написать))
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ARIGAMI ARIGAMI
Это даже прочитать невозможно, не то что выговорить
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Экспертное мнение
Тебас издевается, скоро переименует лигу в Лол Лигу
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Фран
Жан-Стефан Раериариманана, легенда Спортса, и знаменитый Эйяфьядлайёкудль могли бы войти в этот интересный клуб.
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Karra
Ребята явно знают, что делают. Респект.
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Обор Ванец
немного душноты. w в названии все же нужно передавать как у, а не как в
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Surviving
Ланфрен-ланфра
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Единственное что придумал, это что в названии клуба троллинг бритишей от Тебаса - фейрп - фейрплей
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