Ла Лига будет спонсировать «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». У клуба из Уэльса самое длинное название в мире

Ла Лига будет спонсировать клуб 5-й лиги Уэльса из-за названия.

В рамках соглашения новый логотип Ла Лиги будет размещен на футболках команды «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». Соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса, который также для краткости называют «Лланфэйрпвлл», рассчитано на один сезон.

В названии поселения, в честь которого назван клуб, 5 раз встречается удвоенная «л» (ll). Каждую из пяти таких удвоенных букв на новом, подаренном спонсором знаке на въезде в поселение заменили на логотип Ла Лиги.

Ла Лига назвала это партнерство сделкой «двух крупнейших имен в мире». «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч» – самое длинное название футбольного клуба в мире.

Фото: laliga.com

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