Олег Матыцин: «Я уверен, что без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью развивать отечественный спорт сегодня мы не можем»

Олег Матыцин указал на роль церкви в развитии отечественного спорта.

Об этом он высказался на пленарном заседании Всероссийского форума «Вера и спорт» в Кемерове.

«Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт», – сказал министр спорта Матыцин.

С 12 по 16 сентября в Кемерове проходят I Всероссийские игры святого благоверного князя Александра Невского. 600 юных спортсменов будут соревноваться в нескольких дисциплинах: баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО.

«Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство. Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижениями наших спортсменов», – добавил Матыцин.