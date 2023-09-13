Олег Матыцин: «Я уверен, что без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью развивать отечественный спорт сегодня мы не можем»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России религия Легкая атлетика

Олег Матыцин указал на роль церкви в развитии отечественного спорта.

Об этом он высказался на пленарном заседании Всероссийского форума «Вера и спорт» в Кемерове.

«Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт», – сказал министр спорта Матыцин.

С 12 по 16 сентября в Кемерове проходят I Всероссийские игры святого благоверного князя Александра Невского. 600 юных спортсменов будут соревноваться в нескольких дисциплинах: баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО.

«Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство. Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижениями наших спортсменов», – добавил Матыцин.

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56 комментариев

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Павел Бердышев
Какое мракобесие, ужас просто!
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Yndestad
Даешь молебны перед каждым матчем и целование мощей после голов!!!
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Ярик01
Как же в СССР развивали спорт без жирных попов?
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Лиана
Когда руководящие люди говорят о Боге, хочется сказать, побойтесь бога
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Антон Фалафель
Россия превращается в Саудовскую Аравию православного толка и в разы беднее.
+33
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Проверим!Проверим!!
Ответ Yndestad
Даешь молебны перед каждым матчем и целование мощей после голов!!!
Кресный ход перед открытием сезона
+23
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Алар
Какая может быть духовная поддержка от церкви, которая поддерживает войну и, как следствие, гибель своих сограждан не понятно за какие цели? Что угодно, но только не духовная!
+23
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Артем Чабанов
Ответ Антон Фалафель
Россия превращается в Саудовскую Аравию православного толка и в разы беднее.
Тем временем заканчивалась первая четверть XXI века
+17
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ValmontZ
2023 год
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Евгений Цыбулин
Шел 21-й век...Но,похоже,что Средневековье)
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Кот под ногами майора
"Химкам" не помогло
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Bartez1986
Терюшков вызвал Матыцина на баттл по неадекватности?
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trav
Ответ Ярик01
Как же в СССР развивали спорт без жирных попов?
Коммунизм и вера в него был религией сам по себе
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Метро
По смыслу в падающем самолёте атеистов нет?
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Tomas Nepotrebko
что у них в головах?
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Михаил Сонин
Сказочный..
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Лия Романова
«денег на поддержку спорта нет, бог в помощь» сказал министр
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ГЕНПЛАН
Ответ Tomas Nepotrebko
что у них в головах?
Веревка, чтобы уши держались.
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Al561
Как насчет мечети, синагоги, дацана, костёла?
Куда податься атеистам, агностикам, язычникам, разным сектантам и пастафарианцам?))
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KMR
Так может попам кмс и мс присваивать? Думаю стоит попробовать))
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Иван Иванов
Без Гундяева ни куда это факт.
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Док Аксель
Куда его несёт ? Он уже Мутко переплюнул своими высказываниями.
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haymaker
другими словами "только чудо поможет нам развить спорт"
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М Б
Поддерживаю! Предлагаю начать с экзорциста для всей нашей танцевальной сборной.
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catcher69
Я уверен, что без поддержки коммунистической партии, без взаимодействия с ВЛКСМ и личной заботы дорого Леонида Ильича развивать отечественный спорт сегодня мы не можем...
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