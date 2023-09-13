Геркус о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Тренер сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и только заберет наших звезд»
Илья Геркус не согласен с советом Валерия Карпина игрокам уезжать из РПЛ.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.
«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален.
Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
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Это же происходит по инициативе приглашающей стороны, а не просто побег в никуда. Кмк, именно об этом сказал Карпин.
Из наших футболистов только несколько и интересны зарубежным клубам. Да и не все из них уедут, имея "жирные контракты" в клубах РПЛ...
О ком он говорит?
2. Звезд?
3. Может испортить черную бухгалтерию, хотел сказать?
— Вижу, блин. Вставай, у нас палатку украли!
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