Геркус о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Тренер сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и только заберет наших звезд»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Валерий Карпин Илья Геркус Спорт-Экспресс Футбол

Илья Геркус не согласен с советом Валерия Карпина игрокам уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален.

Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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24 комментария

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Pure
Геркус: тренер национальной сборной не должен желать лучшего своим игрокам
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Дядя ТУРА
типичный популист Геркус говорит то что на повестке дня
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Stanislav Samoylov
Ну да, в РПЛ то их карьера только расцветает.
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ygcn5c2ty9
вон у Кузяева как карьера угробилась резко
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Артем Гладских
простите , но уезд в европу ухудшит карьеру ?
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Ебздрогыч
Нашли кого спросить - приспособленца Геркуса, который ищет к какой бы кормушке снова пристроиться
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Olga.t
Отъезд игроков в европейские клубы вряд ли может испортить им карьеры.
Это же происходит по инициативе приглашающей стороны, а не просто побег в никуда. Кмк, именно об этом сказал Карпин.
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GtSwan
А с чего он массовым будет???
Из наших футболистов только несколько и интересны зарубежным клубам. Да и не все из них уедут, имея "жирные контракты" в клубах РПЛ...
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Сергей Валин
Наших звёзд???))
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Sergey
Знающие люди подскажите, в РПЛ есть футболисты россияне - звёзды?
О ком он говорит?
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Жан Поль Бельманда
Звёзд?😂😂😂😂
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Mr.Pavlentus
Л-логика, конечно. А ничего, что чтобы уезжать, нужно сначала выйти на уровень достаточный для этого. Поэтому, в любом случае, стремление выходить на уровень мастерства, чтобы уехать, только усилит игроков индивидуально и клубы, сборную - командно.
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nb8dwryv56
1. Кто сказал про массовый отъезд?
2. Звезд?
3. Может испортить черную бухгалтерию, хотел сказать?
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Marcus-light
А что такое "наши лучшие игроки" без возможности сравнить их с лучшими очно?
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Кокич
— Видишь звёзды?
— Вижу, блин. Вставай, у нас палатку украли!
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Артем Гладских
Ответ Сергей Валин
Наших звёзд???))
это он про наш дворовый футбол)
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Niko [Ars]
Ответ Дядя ТУРА
типичный популист Геркус говорит то что на повестке дня
было бы неожиданно услышать что-то другое, если такой человек решил продолжать связывать свою жизнь с Россией
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окечуква
Где он этих звезд увидел? Тут игроки максимум уровня Сельты или Фиорентины. В Европе своих таких же штабелями складывать можно.
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Ilya Shilovskiy
и гркусу свалить не помешало бы...
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ygcn5c2ty9
если такие как Пиняев и Захарян будут уезжать, такие как Геркус не смогут зарабатывать свои деньги, вот и говорит так
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Чурбанши Овцелюбов
Заберет только ваших клиентов,а про звезд загнул ты знатно
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Cruel Snake
Наших кого, простите?
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