Геркус о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Тренер сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и только заберет наших звезд»

Илья Геркус не согласен с советом Валерия Карпина игрокам уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален.

Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», – сказал бывший президент « » и « ».

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS