Депутат Хамзаев о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Глупость и чушь, TikTok-философия. Он знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции»
Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал слова Валерия Карпина.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.
«Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная.
Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции.
Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное.
Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой все нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года.
Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией», – сказал Хамзаев.
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А изоляции спорта в СССР не было.
Иногда эту людскую массу еще народом называют.
И да, и в те времена уезжали бы, просто не пускали, так что некоторые сбегали. Изоляция была внутренней, а не внешней.
А впрочем, это депутат ГД. У них там своя история, свой мир.
Говорю только о футболе. За 30+ лет не появилось ни одного (!) тренера строго российского, который бы был именно ИННОВАТОРОМ и именем в Европе (Разве что Романцев, и то спорно).
Есть бразильский футбол, испанский, немецкий. А знаете какого нет? Российского. Нет идентичности, отличительной черты и своей идеи. А раньше, без шуток, была школа советского футбола. Со своими инновациями в области тактики и отличительными характеристиками.
Есть крутые академии, но они поставляют игроков почти что только внутри РПЛ для топов, нет системы (и не было) создания воспитанников оптом для Европы.
Сейчас получается, что в России спортивная система капиталистическая глобалисткая, она заглохнет в условиях изоляции как пить дать. Если в изоляции и развиваться, то и делать все надо по уму и исходя из принципов самостоятельного взращивания талантов.
Тот же дубль w пришел в СССР, вроде с басками.
О двадцатых- тридцатых годах прошлого века )))
Это только по воле Политбюро советские спортсмены не вышли на ответную решающую игру стыка ЧМ74 в 1973-м против Чили, требуя перенести ее из Сантьяго на нейтральное поле из-за переворота Пеночета (но в Москве то первую игру сыграли 0:0, и ничего). Поэтому сами себя лишили возможности поехать на один из ярчайших мундиалей в истории футбола. И ОИ84 пропустили по собственной прихоти все того же Политбюро (в отместку за бойкот ОИ80).
И так было не только в Совке, но и во всём соцлагере. На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году сборная ГДР из кожи вон лезла, чтобы занять место выше ФРГ, будучи крайне небогатой страной. Когда через 20 лет берлинская стена рухнула, контраст жизни между ФРГ и ГДР стал очевиден
Повылазили пацреоты.
Правильно всё Карпин сказал.
От и до.