Депутат Хамзаев о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Глупость и чушь, TikTok-философия. Он знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Политика Султан Хамзаев Футбол

Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал слова Валерия Карпина.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная.

Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции.

Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное.

Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой все нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года.

Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией», – сказал Хамзаев.

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107 комментариев

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Ебздрогыч
Люди, которые должны принимать таблетки, почему-то принимают законы
+274
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Алексей Марков
Давайте скажем больше. Пока такие как г-н Хамзаев будут в Госдуме, экономика и развитие нашей страны так и будет на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что они были на уровне дна и до 2022 года. Я бы назвал это распил-философией.
+198
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Lisic
Ответ Алексей Марков
Давайте скажем больше. Пока такие как г-н Хамзаев будут в Госдуме, экономика и развитие нашей страны так и будет на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что они были на уровне дна и до 2022 года. Я бы назвал это распил-философией.
г-н - это не господин?
+106
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+105
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poolshh
Хамзаев лучше бы у себя в Дагестане проследил что электричество и вода у людей были.
А изоляции спорта в СССР не было.
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Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
Люди, которые должны принимать таблетки, почему-то принимают законы
С молчаливого согласия тех, кому бы не помешало принять таблетку храбрости и взять наконец ответственность за свою жизнь в свои руки.
Иногда эту людскую массу еще народом называют.
+69
-8
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Антиглор17
Что ни говори, а Валера все таки с яйцами. Сильно от правды бомбануло у разного рода лизоблюдов.
+57
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ЛыСъ
Как то он избирательно историю помнит, советский спорт участвовал во всех международных соревнованиях. Олимпиады, ЧМ, ЧЕ, ЕК и так далее. Хокейные серии и прочее.
И да, и в те времена уезжали бы, просто не пускали, так что некоторые сбегали. Изоляция была внутренней, а не внешней.
А впрочем, это депутат ГД. У них там своя история, свой мир.
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Glukinho
вижу слово "депутат" в заголовке - сразу в комменты, там интереснее
+30
-1
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Михаил1970
Ответ Lisic
г-н - это не господин?
гардемарин?
+26
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Фарид Харисов
Как же достали. Чтобы развивать спорт как в СССР надо не просто изолироваться, надо построить достойную систему исходя из обстановки изоляции.

Говорю только о футболе. За 30+ лет не появилось ни одного (!) тренера строго российского, который бы был именно ИННОВАТОРОМ и именем в Европе (Разве что Романцев, и то спорно).
Есть бразильский футбол, испанский, немецкий. А знаете какого нет? Российского. Нет идентичности, отличительной черты и своей идеи. А раньше, без шуток, была школа советского футбола. Со своими инновациями в области тактики и отличительными характеристиками.

Есть крутые академии, но они поставляют игроков почти что только внутри РПЛ для топов, нет системы (и не было) создания воспитанников оптом для Европы.

Сейчас получается, что в России спортивная система капиталистическая глобалисткая, она заглохнет в условиях изоляции как пить дать. Если в изоляции и развиваться, то и делать все надо по уму и исходя из принципов самостоятельного взращивания талантов.
+26
-5
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Novak
Ответ Антиглор17
Что ни говори, а Валера все таки с яйцами. Сильно от правды бомбануло у разного рода лизоблюдов.
Валера - долларовый миллионер с паспортами Эстонии и Испании. Чего ему бояться правду говорить? Уедет в крайнем случае в Европу спокойно, да и всё.
+21
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Three Days Grace
СССР не играл на ЧМ, ЧЕ, не участвовал в еврокубках?
+16
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Дядя ТУРА
классика. повылазили популисты. и это только начала. ждём химкинского клоуна
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DeltaForce
Ответ Novak
Валера - долларовый миллионер с паспортами Эстонии и Испании. Чего ему бояться правду говорить? Уедет в крайнем случае в Европу спокойно, да и всё.
У условного Познера тоже три паспорта и может уехать куда угодно.Но как началась война не сказал ни слова...Так что тут от человека все зависит.
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Виктор Бутко
Ответ Фарид Харисов
Как же достали. Чтобы развивать спорт как в СССР надо не просто изолироваться, надо построить достойную систему исходя из обстановки изоляции. Говорю только о футболе. За 30+ лет не появилось ни одного (!) тренера строго российского, который бы был именно ИННОВАТОРОМ и именем в Европе (Разве что Романцев, и то спорно). Есть бразильский футбол, испанский, немецкий. А знаете какого нет? Российского. Нет идентичности, отличительной черты и своей идеи. А раньше, без шуток, была школа советского футбола. Со своими инновациями в области тактики и отличительными характеристиками. Есть крутые академии, но они поставляют игроков почти что только внутри РПЛ для топов, нет системы (и не было) создания воспитанников оптом для Европы. Сейчас получается, что в России спортивная система капиталистическая глобалисткая, она заглохнет в условиях изоляции как пить дать. Если в изоляции и развиваться, то и делать все надо по уму и исходя из принципов самостоятельного взращивания талантов.
даже во времена, когда СССР не участвовал в турнирах , то главными событиями для футбола были матчи Динамо в Великобритании, турне Басков в 1937, игры Спартака с Вулвертемптоном и т.д.
Тот же дубль w пришел в СССР, вроде с басками.
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brig_Mercury
Ответ Ваня Колобов
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и что он один сделает?
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OldRedWhite
Ответ poolshh
Хамзаев лучше бы у себя в Дагестане проследил что электричество и вода у людей были. А изоляции спорта в СССР не было.
Так он , наверное , о довоенном времени говорит !
О двадцатых- тридцатых годах прошлого века )))
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waleri
Никогда советских команд и спортсменов не отстраняли от участия в ОИ, ЧМ и еврокубков. Хоккеисты спокойно ездили в Северную Америку в составе сборной и клубов на новогодниие битвы с НХЛовцами даже в самые мрачные периоды Холодной войны. Не было потерянного молодого поколения во всех видах спорта, которое регулярно участвовало в международных турнирах против сверстников - ваш коллега Фетисов не даст соврать.
Это только по воле Политбюро советские спортсмены не вышли на ответную решающую игру стыка ЧМ74 в 1973-м против Чили, требуя перенести ее из Сантьяго на нейтральное поле из-за переворота Пеночета (но в Москве то первую игру сыграли 0:0, и ничего). Поэтому сами себя лишили возможности поехать на один из ярчайших мундиалей в истории футбола. И ОИ84 пропустили по собственной прихоти все того же Политбюро (в отместку за бойкот ОИ80).
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бацко нановша
Про какую изоляцию он говорит? Сборная СССР по футболу считалась чемпионом по товарищеским играм.
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Dorokhov Misha
Ну, конечно, знает, поэтому и уехал в Испанию в свое время.
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Michael Scott
Советский спорт развивался в условиях, когда спорт был элементом пропаганды "превосходства" социалистической модели над капиталистической. Поэтому в спорт вбухивалось непропорционально большое количество ресурсов относительно других отраслей.

И так было не только в Совке, но и во всём соцлагере. На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году сборная ГДР из кожи вон лезла, чтобы занять место выше ФРГ, будучи крайне небогатой страной. Когда через 20 лет берлинская стена рухнула, контраст жизни между ФРГ и ГДР стал очевиден
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2RIN
В СССР Хамзаев не депутатом бы был, а чабаном в колхозе, так что пусть не ссылается
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Всё знаю
Почему говорит он, а стыдно мне?
Повылазили пацреоты.
Правильно всё Карпин сказал.
От и до.
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muslim95
В Советском Союзе самым успешным и конкурентособным видом спорта быо хрккей, что не мешало советским хоккеистам, в том числе и Фетисову сбежать за бугор
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Михаил Хромаков
Ответ OldRedWhite
Так он , наверное , о довоенном времени говорит ! О двадцатых- тридцатых годах прошлого века )))
по их логике то что работало в восьмидесятых (а то и тридцатых как вы говорите) сработает и в 220х, ведь мир ни капельки не изменился
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