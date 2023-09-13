Дани Карвахаля обвинили в домогательстве к официантке во время ЧМ-2018 в России.

Об этом рассказал мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной во время турнира.

«Я был на кухне и разговаривал [с официантками], когда подошли Начо Монреаль, и и попросили меня пригласить их на вечеринку.

Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», – сказал Пенья в интервью Che América Latina.

По словам переводчика, он передал девушке, что у нее очень красивые глаза, поскольку решил быть более романтичным. Также Пенья сообщил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток – на тот момент голкипер уже встречался с певицей Эдурне, которая впоследствии стала его женой. Ухаживания других игроков были отвергнуты.

«Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского « », – добавил переводчик.

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