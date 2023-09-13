Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Начо Монреаль Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2018 FIFA Давид Де Хеа Даниэль Карвахаль девушки и спорт контент Футбол

Дани Карвахаля обвинили в домогательстве к официантке во время ЧМ-2018 в России.

Об этом рассказал мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании во время турнира.

«Я был на кухне и разговаривал [с официантками], когда подошли Начо Монреаль, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа и попросили меня пригласить их на вечеринку.

Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», – сказал Пенья в интервью Che América Latina.

По словам переводчика, он передал девушке, что у нее очень красивые глаза, поскольку решил быть более романтичным. Также Пенья сообщил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток – на тот момент голкипер уже встречался с певицей Эдурне, которая впоследствии стала его женой. Ухаживания других игроков были отвергнуты.

«Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского «Реала», – добавил переводчик.

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100 комментариев

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madaev
Ахах, вот и уже Карвахаля начали мочит за слова о Рубиалесе
+109
-10
+99
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Roman Araslanov
Через 10 лет на Sports.ru: «Официантка, которой Карвахаль хотел засунуть член в глотку на ЧМ-2018 в России, где она сейчас?»
+70
-3
+67
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Уся Ваткин
Ответ Амин Чич
В роли официанток были сотрудницы ФСБ
Некто Петрова и Боширова
+59
-3
+56
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red hikkikomori
Карвахалю не дали потому что короткий, Де Хеа дали потому что длинный)
Я про их рост если что)
+44
-5
+39
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MagicWithoutBorders
Ответ Гномович!
Официантка была каталонкой, так что все нормально.
ну да, ЧМ в России, а официантка из Каталонии))
+39
-6
+33
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Амин Чич
В роли официанток были сотрудницы ФСБ
+32
-1
+31
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Momos
Похоже, что футболистам сборной Испании перепало значительно меньше, чем простым иностранным болельщикам, которых гостеприимные россиянки массово встречали с распростёртыми ногами.
+36
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+21
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llolishe
Даже в ту ночь Де Хеа пропустил
+22
-3
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ɔculpa
Ответ Roman Araslanov
Через 10 лет на Sports.ru: «Официантка, которой Карвахаль хотел засунуть член в глотку на ЧМ-2018 в России, где она сейчас?»
Роман, ну где твои манеры? Надо же так: официантка с очень красивыми глазами, где она сейчас?
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Назар Игорь
Пусть меня забанят, но сайт стал похож на коммунальную кухню с еë склоками, сплетнями, пакостями и грязью.
+16
-2
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Roman Araslanov
Ответ Уся Ваткин
Некто Петрова и Боширова
На самом деле они просто приехали посмотреть на шпиль одного из зданий Москва-Сити
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-1
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MU4evainmyheart!!!
Ответ madaev
Ахах, вот и уже Карвахаля начали мочит за слова о Рубиалесе
Повестка в действии: всех несогласных с меньшинством заткнуть. А ведь Карвахаль всего-навсего сказал, что сначала надо просто разобраться в ситуации, а не отменять человека без суда и следствия.
+21
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VladislavZ
Друг попросил спросить — есть видео?
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Заяцволк
Ответ Назар Игорь
Пусть меня забанят, но сайт стал похож на коммунальную кухню с еë склоками, сплетнями, пакостями и грязью.
Ты просто слишком стар для этого сайта, разбухтелся по классике "Эх, раньше было лучше" ) Сюда заходят расслабиться, отключить мозг. Если тут какие-то сложные новости про тактику вроде "Аллегри гениально поставил Кьезу правым латералем, чтобы развязать руки Костичу, в результате чего Рабьо стал лучшим бомбардиром..." - зачем это ? Слишком сложно, нужно мозг включать. А такие новости - то, что нужно, угарнул, и счастлив, настроение поднялось - это главное )
+13
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Мишаня Кашников
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Комментарий удален модератором
ишь ты какой 😃
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гилберт
Ответ VladislavZ
Друг попросил спросить — есть видео?
Надо спросить у Бензема.
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Дядя ТУРА
я на том же чемпионате мира работал со сборной Бразилией) уж сколько им каждый вечер отборных девушек водили это не пересчитать
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MALYGOS
Ответ Дядя ТУРА
я на том же чемпионате мира работал со сборной Бразилией) уж сколько им каждый вечер отборных девушек водили это не пересчитать
Работали переводчиком или в какой-то другой роли? :)
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Today I feel Qatari
Ответ red hikkikomori
Карвахалю не дали потому что короткий, Де Хеа дали потому что длинный) Я про их рост если что)
Ну карвахаль воистину стремный карлан, которому действительно дают только за то что он футболист Реала. Рад что он сам это понимает
+10
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ЦСКА1960
Какое омерзительное поведение!
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Syndycate
Ответ TiNO
Спортс, вы реально уже погнали. На кой черт нужны здесь такие новости? Это спортивный сайт, а не спид-инфо или экспресс-газета.
Ты как будто в первый раз на спортсе) они могут пропустить спортивную новость, но подобную желтушную новость они первыми выкладывают)
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Сергей Кондратьев
Вспоминать такое спустя 5 лет, без доказательств...Какой же бред
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interested
спортс в своей тарелке
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red hikkikomori
Ответ Today I feel Qatari
Ну карвахаль воистину стремный карлан, которому действительно дают только за то что он футболист Реала. Рад что он сам это понимает
Как выяснилось даже и за то что он игрок Реала уже не дают) наверное потому что он к тому же ещё и лысеющий)
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DrDro
Ответ Today I feel Qatari
Ну карвахаль воистину стремный карлан, которому действительно дают только за то что он футболист Реала. Рад что он сам это понимает
Рост 173 -карлан?
Невысокий мужик, но никак не карлан.
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