Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой
Дани Карвахаля обвинили в домогательстве к официантке во время ЧМ-2018 в России.
Об этом рассказал мексиканец Алекс Пенья, работавший переводчиком в сборной Испании во время турнира.
«Я был на кухне и разговаривал [с официантками], когда подошли Начо Монреаль, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа и попросили меня пригласить их на вечеринку.
Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку», – сказал Пенья в интервью Che América Latina.
По словам переводчика, он передал девушке, что у нее очень красивые глаза, поскольку решил быть более романтичным. Также Пенья сообщил, что Де Хеа провел ночь с одной из официанток – на тот момент голкипер уже встречался с певицей Эдурне, которая впоследствии стала его женой. Ухаживания других игроков были отвергнуты.
«Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского «Реала», – добавил переводчик.
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Я про их рост если что)
Невысокий мужик, но никак не карлан.