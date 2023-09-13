ЦСКА показал худший старт в истории после 6 матчей. Команда Федорова проиграла 4 игры и идет 8-й на Западе

ЦСКА выдал худший старт в КХЛ после 6 игр.

Команда тренера проиграла московскому «Динамо» (1:4) в матче Фонбет чемпионата .

проиграл четыре из шести игр на старте чемпионата и набрал пять очков, занимая восьмое место в таблице Западной конференции.

Ранее худшим результатом московской команды были шесть очков после шести матчей в сезонах-2010/11, 2011/12 и 2018/19.

Помимо московского «Динамо», ЦСКА также проиграл в этом сезоне «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).