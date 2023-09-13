ЦСКА показал худший старт в истории после 6 матчей. Команда Федорова проиграла 4 игры и идет 8-й на Западе

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА выдал худший старт в КХЛ после 6 игр.

Команда тренера Сергея Федорова проиграла московскому «Динамо» (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

ЦСКА проиграл четыре из шести игр на старте чемпионата и набрал пять очков, занимая восьмое место в таблице Западной конференции.

Ранее худшим результатом московской команды были шесть очков после шести матчей в сезонах-2010/11, 2011/12 и 2018/19.

Помимо московского «Динамо», ЦСКА также проиграл в этом сезоне «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).

14 комментариев

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encaro_one
Два мерзких клуба хромают.
Чего это?
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+18
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MarkAntoniy
Команда -бледная тень себя прошлого сезона... Поражение какое-то по ощущениям обычное уже, обыденное. Корнаухову привет, подвел команду на ровном месте.
+11
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ygcn5c2ty9
Динамо в порядке, конечно. За Гусева очень приятно. А ЦСКА и в том сезоне тяжело входил, но лучше запоминать сезон по последним играм :)
P.S. и там Мичков кому привет передал с 0 2
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+8
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личные рекорды это не хоккей
Ответ encaro_one
Два мерзких клуба хромают. Чего это?
это высшая справедливость и назидание другим, их можно и нужно обыгрывать прям в их логове
+6
-2
+4
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shahmur
Не стоило играть в политику
+4
-1
+3
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RBChannel
Все хорошо. В ПО попадаем 😎
+2
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will21
Надеюсь до конца сезона ЦСКА будет показывать такой же хоккей
+2
-1
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Хаскерс
Не вижу восторгов от любителей заокеанской непредсказуемости: вот это круто, в этом сезоне наверху, другой в подвалах! Реально ровная лига! Каждый может, не то, что! От тренеров зависит, а не от денежных мешков. И тд. А вместо этого - одна злоба.
+2
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Операция Ы
Очень обидно, и ваще безнадёга, тем более конец регулярки..... ))
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Yury Sin
Карма )
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