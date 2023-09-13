Дмитрий Губерниев: «Вы не в курсе, Вяльбе уже возразила Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом?»

Дмитрий Губерниев иронично оценил мнение Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), ранее неоднократно выступала против участия россиян в Олимпийских играх без флага и гимна: «Это основное условие. В нейтральном статусе никто не поедет».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться прежде всего интересами спортсменов, а решение – участвовать или нет – остается за ними.

«Ребята, вы не в курсе? Елена Вяльбе уже возразила Владимиру Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом РФ?» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Вяльбе об условиях МОК: «Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия. В этой ситуации я запрещаю спортсменам ехать в нейтральном статусе»