Дмитрий Губерниев: «Вы не в курсе, Вяльбе уже возразила Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом?»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Дмитрий Губерниев иронично оценил мнение Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), ранее неоднократно выступала против участия россиян в Олимпийских играх без флага и гимна: «Это основное условие. В нейтральном статусе никто не поедет».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нужно руководствоваться прежде всего интересами спортсменов, а решение – участвовать или нет – остается за ними.

«Ребята, вы не в курсе? Елена Вяльбе уже возразила Владимиру Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом РФ?» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Вяльбе об условиях МОК: «Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна Россия. В этой ситуации я запрещаю спортсменам ехать в нейтральном статусе»

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11 комментариев

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Graf Cagliostro
Пора устраивать Олимпиаду по переобуванию. Там для победы и никакого допинга не надо
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Savarona25
Опытный царедворец Тягачев уже интересовался по поводу участия в Олимпиаде - личное ли это мнение чиновника (по-моему, Пескова) или САМОГО. Переобуются прямо в воздухе, если надо будет.
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Smutske
Она имеет право. Комментатор пусть комментирует.
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Человек_Легенда
Тошно уже от этих флюгеров
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NickN
Мне одинаково противны и Вяльбе и Губерниев. Надеюсь, они сожрут друг друга. Неискренние, мелочные люди с черной душонкой
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Alex1104
И что? У Вяльбе есть свое мнение.
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Илья Савчук
жду не дождусь комментарииев от Терюшкова по поводу нейтрального статуса и высказывания Солнцеликого.
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Кавабунга Шреддоголовый
Против царя она точно не пойдёт. Такой же флюгер Вяльбе как Губерниев и им подобные
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Alex1104
Ответ NickN
Мне одинаково противны и Вяльбе и Губерниев. Надеюсь, они сожрут друг друга. Неискренние, мелочные люди с черной душонкой
Не стал бы говорить о личных качествах. Мало информации для выводов.
Неоспоримый факт: Вяльбе великая спортсменка.
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NickN
Ответ Alex1104
Не стал бы говорить о личных качествах. Мало информации для выводов. Неоспоримый факт: Вяльбе великая спортсменка.
Мне достаточно прочитать интервью человека, чтобы понять тот образ мысли, который он хочет транслировать на окружающих. И сделать соответствующие выводы для себя. Необязательно знать человека лично, особенно, если человек - известный и публичный, понимающий вес каждого произнесенного слова.
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Digger86
Ответ NickN
Мне одинаково противны и Вяльбе и Губерниев. Надеюсь, они сожрут друг друга. Неискренние, мелочные люди с черной душонкой
И Путин
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