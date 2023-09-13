Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала МОК отстранить иранских атлетов от Олимпиады из-за дискриминации женщин

Теги МОК Париж-2024 Политика дискриминация Легкая атлетика

Иранских атлетов требуют отстранить от Олимпиады-2024 из-за несоблюдения хартии.

Группа иранских активистов, среди которых лауреат Нобелевской премии мира иранка Ширин Эбади и экс-чемпион мира по версии WBA Махьяр Моншипур, отправила в Международный олимпийский комитет письмо с требованием отстранить сборную Ирана от участия в Олимпиаде из-за дискриминации женщин. 

Авторы письма считают, что Иран не соблюдает ценности олимпийской хартии, так как в стране нарушается право женщин на занятия спортом. 

В письме проводится параллель с исключением ЮАР из олимпийского движения в 1970 году из-за политики апартеида в стране. 

Авторы требуют отстранения иранских спортсменов как минимум в тех дисциплинах, в которых не позволяется участвовать иранским женщинам (борьба, бокс, плавание, волейбол, гимнастика, парусный спорт и другие виды).

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11 комментариев

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Pavel Beliavskiy
Отстраните уже всех!
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Pigmalion
Нобелевская премия мира - это, наверное, одна из самых смешных премий, что могут быть.
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LM10FCB
А я за. Сгорел сарай, гори и хата. Тем скорее будут сформированы альтернативные игры с большим количеством участников.
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Мишаня Кашников
Олимпийское движение трещит по швам
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Хаскерс
В Испании девиц прямо на награждении раскладывают. Этих вообще стереть в лагерную пыль!
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Георгий Большаков
Передайте им, что женская сборная Ирана по волейболу участвовала в чемпионате Азии 2023 года
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Анатолий Magicbrain
У меня только один вопрос: их там именно атлеты дискреминируют или кто-то помимо них еще?)
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Антон Клёстов
По их мнению виновато государство, а страдать должны почему-то простые спортсмены. Это как-то поможет иранским женщинам, или просто лишит спортсменов возможности выступать на Олимпиаде?
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Total_90
За что боролись, на то и напоролись. Дальше - больше=)
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