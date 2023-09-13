Иранских атлетов требуют отстранить от Олимпиады-2024 из-за несоблюдения хартии.

Группа иранских активистов, среди которых лауреат Нобелевской премии мира иранка Ширин Эбади и экс-чемпион мира по версии WBA Махьяр Моншипур, отправила в Международный олимпийский комитет письмо с требованием отстранить сборную Ирана от участия в Олимпиаде из-за дискриминации женщин.

Авторы письма считают, что Иран не соблюдает ценности олимпийской хартии, так как в стране нарушается право женщин на занятия спортом.

В письме проводится параллель с исключением ЮАР из олимпийского движения в 1970 году из-за политики апартеида в стране.

Авторы требуют отстранения иранских спортсменов как минимум в тех дисциплинах, в которых не позволяется участвовать иранским женщинам (борьба, бокс, плавание, волейбол, гимнастика, парусный спорт и другие виды).