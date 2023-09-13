«Юве» прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста. Клуб сэкономит 30 млн евро в случае расторжения контракта

Теги Ювентус серия А Италия допинг Поль Погба деньги Футбол

«Ювентус» прекратил платить Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста.

30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» перестал платить французу зарплату, поскольку из-за дисквалификации он не может тренироваться с командой. Устав разрешает не платить зарплату, если футболист отстранен.

La Repubblica уточняет, что коллективное соглашение гласит: отстраненные футболисты должны получать минимальную зарплату в размере 42 177 евро до уплаты налогов в год, то есть около 2 тысяч евро в месяц.

Также «Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Погба, если суд признает его виновным. Если рассчитанное до 2026 года соглашение будет расторгнуто, туринцы смогут сэкономить около 30 млн.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно? 

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42 комментария

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Ебздрогыч
Главный летний трансфер Ювентуса - таблетки Погба
+88
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Ностальгическое Дерьмо
Теперь осталось Аллегри допинг-тест провалить или женщину поцеловать, и Ювентус будет в шоколаде
+56
-2
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Виталий Ан
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?!
Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
+51
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+51
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Streetbor
Юве должен подарить бесплатный абик другу Погба. Нехилая экономия получается.
+32
-3
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S. A.
У Ювентуса тоже свои рычаги))
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Andrey Maximkin
Ответ Виталий Ан
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?! Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
абсолютный гениальный коммент) я бы только слово "потомки" убрал ;)
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Антиглор17
Ответ Виталий Ан
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?! Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
Жирный плюс, Перес читая такие новости аплодирует у себя в кабинете. Так слить балласт это искусство!
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werowolf-gears
213 минут и одна передача. Второй заход в Ювентус легендарен - на уровне Лусио, Анелька и Бендтнера
+4
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hulk&boloto
Ответ Streetbor
Юве должен подарить бесплатный абик другу Погба. Нехилая экономия получается.
Подсунули! Он не мог, ему завтра в барбер шоп надо было!
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Ansu Fati
Ну все. Как только закончатся бабки - превратится в обычного парня без денег, как он и мечтал. Но будут ли его любить такой какой есть это уже вопрос другой)
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svft
уже пора разыгрывать БЛМ-ную карту или еще рано?
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Today I feel Qatari
А вот наш щедрый МЮ почему-то платит зарплату Антони, хотя тот с командой тоже не тренируется, а вместо этого чиллит у бассейна в Бразилии
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OsCart
Не удивлюсь ,если Ювентус сам подстроил это все ,чтоб избавиться от игрока.Ведь это клуб с доказанно грязной историей ,не гнушающийся падать к самым низам для достижения цели
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Вадим Белозёров
Пора ему на пенсию уже, либо свой Барбершоп открыть
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Назар Игорь
Вот это облом так облом. Предполагалось что он повторит судьбу Баллотелли, но тут ещë хуже, даже немного и жалко его.
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Дмитрий Шмелев
нормально,наконец-то
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Эдуард Храпач
фестиваль теорий заговора объявляется открытым!:)
но если это организовал Джинтоник, я снимаю шляпу! эта магия восхитительна, сродни тому что творил Моджи:)
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Fenek
Ювентус освобожденный!

Не было бы счастья, да несчастье помогло.
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Neclerque
Ответ Виталий Ан
Отличная схема от ЮВЕ. Реал наверно смотрит на выплаты Азара и Бейла и думает: а что так можно было?! Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
Голову лошади в кровать подкидывали - Погба даже не заметил
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a2wai
30 лет, ума нет.

Зачем хавал таблетки - непонятно.

Карьера его теперь, по всей видимости, закончена.
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marchellinos
Почему МЮ так не сделал пару лет назад или ранее ?🤦‍♂️😱
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Ruslan Kadiev
Да у него и так достаточно денег чтоб прожить нормально. К арабам поедет или в млс
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Josep
Юве - красавчики. Хотя этот лодырь сам во всём виноват.
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Вадим Поречкин
Ответ Эдуард Храпач
фестиваль теорий заговора объявляется открытым!:) но если это организовал Джинтоник, я снимаю шляпу! эта магия восхитительна, сродни тому что творил Моджи:)
Ну Юве был лоялен к футболистам своим. А тут сцаными тряпками выгнали Бона. Вырубили зп Погба ( буквально сразу же, ещё толком ничего не доказано ). Всё говорит о том, что Джун тут батя ))
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Иван Лапин
Юве использовали рычаг
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