«Ювентус» прекратил платить Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста.

30-летний полузащитник « » сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» перестал платить французу зарплату, поскольку из-за дисквалификации он не может тренироваться с командой. Устав разрешает не платить зарплату, если футболист отстранен.

La Repubblica уточняет, что коллективное соглашение гласит: отстраненные футболисты должны получать минимальную зарплату в размере 42 177 евро до уплаты налогов в год, то есть около 2 тысяч евро в месяц.

Также «Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Погба, если суд признает его виновным. Если рассчитанное до 2026 года соглашение будет расторгнуто, туринцы смогут сэкономить около 30 млн.

Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?

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