«Юве» прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста. Клуб сэкономит 30 млн евро в случае расторжения контракта
«Ювентус» прекратил платить Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста.
30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.
Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» перестал платить французу зарплату, поскольку из-за дисквалификации он не может тренироваться с командой. Устав разрешает не платить зарплату, если футболист отстранен.
La Repubblica уточняет, что коллективное соглашение гласит: отстраненные футболисты должны получать минимальную зарплату в размере 42 177 евро до уплаты налогов в год, то есть около 2 тысяч евро в месяц.
Также «Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Погба, если суд признает его виновным. Если рассчитанное до 2026 года соглашение будет расторгнуто, туринцы смогут сэкономить около 30 млн.
Погба провалил допинг-тест. Что об этом известно?
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Потомки Итальянской Мафии еще многому могут научить футбол))
но если это организовал Джинтоник, я снимаю шляпу! эта магия восхитительна, сродни тому что творил Моджи:)
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Зачем хавал таблетки - непонятно.
Карьера его теперь, по всей видимости, закончена.