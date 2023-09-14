Каррера опроверг, что был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя: «Я не организатор»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Цымбаларь Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера опроверг, что был против участия Дениса Глушакова в матче.

Ранее появилась информация, что бывший полузащитник «Спартака» не принял участия в матче памяти Ильи Цымбаларя, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– СМИ пишут, что вы были против участия Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя? Позиция у вас была – «либо я, либо он».

– Я не организатор матча. Такого не было.

Это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Желтушный СЭ опять решил хайпануть, ничего нового
+7
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+7
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Bashibuzuck
Каррера человек чести, врядли бы он начал воду мутить
0
0
0
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