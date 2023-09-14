Каррера опроверг, что был против участия Глушакова в матче памяти Цымбаларя: «Я не организатор»

Массимо Каррера опроверг, что был против участия Дениса Глушакова в матче.

Ранее появилась информация, что бывший полузащитник «Спартака» не принял участия в матче памяти Ильи Цымбаларя, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– СМИ пишут, что вы были против участия Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя? Позиция у вас была – «либо я, либо он».

– Я не организатор матча. Такого не было.

Это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS