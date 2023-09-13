Джокович заплакал на встрече с болельщиками в Белграде. Его пришли поприветствовать около 50 тысяч человек

Теги Новак Джокович US Open сборная Сербии ATP Теннис

Новак Джокович приехал в Белград после победы на US Open. В городе его и сборную Сербии по баскетболу встретила 50-тысячная толпа.

36-летний серб не смог сдержать слез от скандирования болельщиками его имени.

Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», обыграв в матче за титул Даниила Медведева. Баскетболисты взяли серебро ЧМ, уступив в финале Германии.

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8 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Настоящая любовь. Искренняя и взаимная. Новак - национальный герой. Ну и сборная баскетбольная герои не меньше
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as009595@icloud.com
Спасибо Новак что давно живя в Монако и Марбелье не забываешь про свою историческую родину
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Ебздрогыч
Истинное величие!
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Георгий Рыженков
Сейчас Джокеру просто нет равных! "Пережил" конкурентов и сейчас может гонять молодёж ещё лет пять по корту, собирая шлемы. Вива, Величайший
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Ночная Фурия
Очень трогательно!!!
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бизе
Мощная и заслуженная встреча великого сербского спортсмена !
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Плацкарт Вагоныч
Величайший спортсмен! Человек с характером и принципами! Тот случай, когда слезы мужчины - совсем не позор! 👏🏻
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ТимТалер
Джокович - Сербия ! Сербия - Косово !
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