Джокович заплакал на встрече с болельщиками в Белграде. Его пришли поприветствовать около 50 тысяч человек

Новак Джокович приехал в Белград после победы на US Open. В городе его и сборную Сербии по баскетболу встретила 50-тысячная толпа.

36-летний серб не смог сдержать слез от скандирования болельщиками его имени.

Джокович выиграл 24-й «Большой шлем», обыграв в матче за титул Даниила Медведева. Баскетболисты взяли серебро ЧМ, уступив в финале Германии.

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