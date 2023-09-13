«Барса» в форме с лого Rolling Stones сыграет против «Реала» – в честь первого за 18 лет альбома группы

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«Барселона» сыграет против «Реала» в форме с лого группы Rolling Stones.

Напомним, «Барселона» проводит класико в форме с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Матч с «Реалом» запланирован на 28-29 октября.

Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочат к выходу альбома Hackneys Diamonds, который запланирован на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

Стороны согласовывают последние детали сделки. После этого о ней объявят официально.

В прошлом сезоне на форму «Барселоны» в матчах с «Реалом» были нанесены логотип рэпера Дрейка, а также символ альбома Motomami испанской певицы Розалии.

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17 комментариев

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Budabuda
Ответ Алексей Ненахов
Жду лого Бузоаой и дани милохина на форме Барсы
ждём Шамана. У Левандовски пердак взлетит
+5
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Rachid
Ну с таким легендарным логотипом - только выигрывать должна Барса, без вариантов:)
+8
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BZB
Очень круто пиарить альбом легендарной группы!
+5
-2
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MK
Лучше этот, чем Дрейк)
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Flow market Victor Mercedes
Потом против Антверпена в ЛЧ с надписью Тимати)
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Антон Киселёв
Учитывая что играют на "Спотифай стэдиум", у них на каждый домашний матч должна быть форма с музыкальной тематикой
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Life Music
Ответ MK
Лучше этот, чем Дрейк)
Дрейк тоже хорош
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