Крамник о Ниманне: «Чем-то напоминает Джекила и Хайда. Ощущение, что этот человек может играть и на уровне 2400, и на 2800»

Теги Владимир Крамник Магнус Карлсен Хикару Накамура Ханс Ниманн Шахматы

Владимир Крамник сравнил Ханса Ниманна с персонажем из истории «Джекила и Хайда».

14-й чемпион мира по шахматам играл онлайн-матч с американцем Ниманном 2 сентября. Во второй партии россиянин подставился под дурацкий мат – соперник в ответ сдался. Затем Крамник объяснил, что не хотел продолжать матч из-за странностей в игре Ниманна, а позже записал видео, где разобрал его ходы в партиях с другими шахматистами.

«Получается какая-то история странная. Чем-то напоминает Джекила и Хайда – как будто разные люди играют.

Большую часть партии играет прекрасный шахматист, очень грамотный и тактику блестяще видит. Могу кучу вам привести примеров, когда за несколько секунд он (Ниманн) находит прекрасную тактику и позиционно блестяще может сыграть. А вот какое-то количество партий – не такое маленькое, чтобы их считать математической погрешностью, – вообще играет шахматист уровня кандидата в мастера.

Просто без комментариев приведу такую статистику: я взял 200 последних блиц-партий Карлсена, Накамуры, мои на всякий случай просто из интереса и Ниманна. У Карлсена 9 из 200 (9 партий с процентом точности игры ниже 80 по оценке компьютера – Sports.ru), у меня 14 из 200, у Накамуры 15 из 200, у Ниманна 45 из 200.

То есть, по сути, каждую пятую партию он играет на уровне кандидата в мастера. Но при этом количество партий за 90 у него очень близкое. Показатель ко мне, например, чуть-чуть меньше, но примерно одинаковый.

Вот такой интересный шахматист, такое явление современных шахмат. Ну, давайте смотреть, я не знаю. У меня нет еще каких-то конкретных выводов. Все это безумно странно, все это безумно неоднозначно, но всякое бывает, может быть что угодно.

Но надо признать, что это интересное явление и хотелось бы, конечно, посмотреть его (Ниманна) в деле, уже в турнирах оффлайн, как он играет. Вообще пообщаться с ним, послушать, как он комментирует, допустим, позицию, которую не знает. Что он вообще думает о позиции.

Ощущение, что этот человек может и играть на уровне 2400 (рейтинг ЭЛО – Sports.ru), и на 2800. Или где-то посередине, может быть, его реальная сила. В общем, вопросов больше, чем ответов», – сказал Крамник в видео на ютуб-канале Levitov Chess.

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?

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14 комментариев

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Forza
Есть еще кто то в шахматном мире, кто бы не усомнился в честности Ниммана?
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Dahl
Вот и найдена разгадка Ханса: никакого читерства, просто раздвоение личности! Одну партию играет один Ханс – слабенький КМС. А следующую партию играет Новый Ханс – гроза всех элитных гроссов! А иногда прямо во время партии переключается
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+4
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бизе
Да все на поверхности и выводы все сделали , кто хотел . Карлсен все понял после анализа партии , Володя - сейчас , а многие и без подробностей разобрались .
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Геннадий Туник
У любого шахматиста,да еще в блиц,могут быть большие перепады в уровне игры.Следящие за шахматами наверняка помнят,как молодую шахматистку Бибисару Ассаубаеву небезызвестный гроссмейстер Соложенкин обвинял в читерстве,одним из аргументов чего был тот,что в классике у неё был рейтинг 2400,а в блиц-1900.А через несколько лет девушка стала чемпионкой мира по блицу...
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Adeen
Ответ бизе
Да все на поверхности и выводы все сделали , кто хотел . Карлсен все понял после анализа партии , Володя - сейчас , а многие и без подробностей разобрались .
А чё там? Расскажи для тех, кто не следит?
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MMoP
Ответ Dahl
Вот и найдена разгадка Ханса: никакого читерства, просто раздвоение личности! Одну партию играет один Ханс – слабенький КМС. А следующую партию играет Новый Ханс – гроза всех элитных гроссов! А иногда прямо во время партии переключается
Выходит, в турнирах, прямая интернет-трансляция которых не велась, играл один Ханс, а в турнирах, трансляция которых велась – другой Ханс?
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MMoP
Ответ Геннадий Туник
У любого шахматиста,да еще в блиц,могут быть большие перепады в уровне игры.Следящие за шахматами наверняка помнят,как молодую шахматистку Бибисару Ассаубаеву небезызвестный гроссмейстер Соложенкин обвинял в читерстве,одним из аргументов чего был тот,что в классике у неё был рейтинг 2400,а в блиц-1900.А через несколько лет девушка стала чемпионкой мира по блицу...
Здесь другое. Было много очных турниров по классике, в которых Ханс принимал участие. И наметилась тенденция: нет трансляции – Ханс уходит в минус, есть трансляция – в плюс
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Вечно в бане
Ответ dimonivanov
Я в шахматах чайник, но скажите, про Непо таких мыслей не возникало ни у кого?
Ага, а турнир претендентов он два раза выигрывал, с чипом в жеппе. А на титульные матчи, его пронести забыл.
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Злой Евгенатор
На таком уровне жульничат это же крайне глупо. Соперники тоже не дураки и все видят.
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Silent2006
Всё то, что сказал Крамник, можно описать короче, одним словом. Читер.
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MVL
Ответ Геннадий Туник
У любого шахматиста,да еще в блиц,могут быть большие перепады в уровне игры.Следящие за шахматами наверняка помнят,как молодую шахматистку Бибисару Ассаубаеву небезызвестный гроссмейстер Соложенкин обвинял в читерстве,одним из аргументов чего был тот,что в классике у неё был рейтинг 2400,а в блиц-1900.А через несколько лет девушка стала чемпионкой мира по блицу...
2 раза.
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Павел Сморщков
Ответ Вечно в бане
Ага, а турнир претендентов он два раза выигрывал, с чипом в жеппе. А на титульные матчи, его пронести забыл.
Что за "титульные" матчи? Титульным может быть лист в книге.
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Dahl
Ответ Злой Евгенатор
На таком уровне жульничат это же крайне глупо. Соперники тоже не дураки и все видят.
Видят-то они видят, да доказать ничего не могут. Косвенных улик – хоть убавляй. Прямых – нет
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