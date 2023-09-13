Крамник о Ниманне: «Чем-то напоминает Джекила и Хайда. Ощущение, что этот человек может играть и на уровне 2400, и на 2800»

Владимир Крамник сравнил Ханса Ниманна с персонажем из истории «Джекила и Хайда».

14-й чемпион мира по шахматам играл онлайн-матч с американцем Ниманном 2 сентября. Во второй партии россиянин подставился под дурацкий мат – соперник в ответ сдался. Затем Крамник объяснил, что не хотел продолжать матч из-за странностей в игре Ниманна, а позже записал видео, где разобрал его ходы в партиях с другими шахматистами.

«Получается какая-то история странная. Чем-то напоминает Джекила и Хайда – как будто разные люди играют.

Большую часть партии играет прекрасный шахматист, очень грамотный и тактику блестяще видит. Могу кучу вам привести примеров, когда за несколько секунд он (Ниманн) находит прекрасную тактику и позиционно блестяще может сыграть. А вот какое-то количество партий – не такое маленькое, чтобы их считать математической погрешностью, – вообще играет шахматист уровня кандидата в мастера.

Просто без комментариев приведу такую статистику: я взял 200 последних блиц-партий Карлсена, Накамуры, мои на всякий случай просто из интереса и Ниманна. У Карлсена 9 из 200 (9 партий с процентом точности игры ниже 80 по оценке компьютера – Sports.ru), у меня 14 из 200, у Накамуры 15 из 200, у Ниманна 45 из 200.

То есть, по сути, каждую пятую партию он играет на уровне кандидата в мастера. Но при этом количество партий за 90 у него очень близкое. Показатель ко мне, например, чуть-чуть меньше, но примерно одинаковый.

Вот такой интересный шахматист, такое явление современных шахмат. Ну, давайте смотреть, я не знаю. У меня нет еще каких-то конкретных выводов. Все это безумно странно, все это безумно неоднозначно, но всякое бывает, может быть что угодно.

Но надо признать, что это интересное явление и хотелось бы, конечно, посмотреть его (Ниманна) в деле, уже в турнирах оффлайн, как он играет. Вообще пообщаться с ним, послушать, как он комментирует, допустим, позицию, которую не знает. Что он вообще думает о позиции.

Ощущение, что этот человек может и играть на уровне 2400 (рейтинг ЭЛО – Sports.ru), и на 2800. Или где-то посередине, может быть, его реальная сила. В общем, вопросов больше, чем ответов», – сказал Крамник в видео на ютуб-канале Levitov Chess.

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?