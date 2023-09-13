«Я теперь видеооператор, снимаем клип. Будет мощнейше, разнесем всех». Загитова показала видео из Сочи
Алина Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».
Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.
«Всем привет, доброго денечка! Я выбралась из номера, смотрите какая красота тут у меня.
Я теперь видеооператор, снимаем для Таси клип. Будет мощнейше, разнесем всех. Ждите», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
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Она искренне старается выглядеть умницей, красавицей, ей требуется восхищение публики.
Кстати, "публика" что-то задерживается))
Тогда она впервые показала свое настоящее лицо)
Ну а за медицину в фигурке Косторная в ответе, она вот-вот станет нейрохирургом, потому что посмотрела "Анатомию страсти" и "Доктор Хаус"☹️👍🏼