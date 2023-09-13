«Я теперь видеооператор, снимаем клип. Будет мощнейше, разнесем всех». Загитова показала видео из Сочи

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».

Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Всем привет, доброго денечка! Я выбралась из номера, смотрите какая красота тут у меня.

Я теперь видеооператор, снимаем для Таси клип. Будет мощнейше, разнесем всех. Ждите», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

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47 комментариев

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Ебздрогыч
Такое впечатление, что Загитову отвели в Кидзанию, где дети примеряют на себя разные профессии. Единственное пожелание - не пускайте Алиночку в медицину!
+51
-11
+40
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Мэй Касахара
Надеюсь, она собирается «всех мощнейше разнести» не с видеокамерой за рулем 🙏
+27
-6
+21
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Gemma157
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Снова вывалила кринжатины
+24
-11
+13
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djamel
Мощнейше уже не будет.
+22
-9
+13
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Katrin_Sur_0709
Ответ Gemma157
Рано или поздно Олиночка захочет провести хирургическую операцию на открытом сердце и головном мозге
Надеюсь себе, чтоб никто не пострадал
+9
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+9
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Лиана
Раньше видеть Алину было большое удовольствие, теперь она над собой хорошо постаралась, от той Алины ничего не осталось
+21
-13
+8
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Gemma157
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Ответ Ебздрогыч
Такое впечатление, что Загитову отвели в Кидзанию, где дети примеряют на себя разные профессии. Единственное пожелание - не пускайте Алиночку в медицину!
Рано или поздно Олиночка захочет провести хирургическую операцию на открытом сердце и головном мозге
+14
-6
+8
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baxinya
Уровень 9-летки
+11
-3
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Ебздрогыч
Безызбежно мощнейше!
+10
-5
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Lapo Elkann
Ответ Лиана
Раньше видеть Алину было большое удовольствие, теперь она над собой хорошо постаралась, от той Алины ничего не осталось
Та Алина была Алина от Этери , а эта настоящая.
+8
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baxinya
"Оперратор, добррое утро", Алина, вы никак французский репетируете на русском?
+7
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Potapson
Да уж "разнести всех" от Загитовой это не пустые слова... Она может.
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Gemma157
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Ответ Мэй Касахара
Надеюсь, она собирается «всех мощнейше разнести» не с видеокамерой за рулем 🙏
Так именно и будет. Не просто же так она собирается кого-то разносить..
+8
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Назар Игорь
И жнец, и швец, и на дуде игрец.
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Bartez1986
Разносите. Лишь бы не на пешеходнике
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-2
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Olga.t
В чем тайный смысл такого специфического произношения слова "оператор"?
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Olga.t
Ответ Даша Лавренова
Мне кажется, в данном случае она уже тролит просто. Надеюсь)
Скорее всего, нет.
Она искренне старается выглядеть умницей, красавицей, ей требуется восхищение публики.

Кстати, "публика" что-то задерживается))
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ djamel
Мощнейше уже не будет.
Будет, если она из операторов в хирурги переквалифицируется.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ебздрогыч
Такое впечатление, что Загитову отвели в Кидзанию, где дети примеряют на себя разные профессии. Единственное пожелание - не пускайте Алиночку в медицину!
печаль в том, что в медицине таких тоже вагон, и без "багини". У меня деточка учится на лечфаке. Немало чертыхалась о контингенте.
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Gemma157
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Многое о ней сказало - когда она фанатку-ребёнка отпихнула на автограф-сессии, ещё когда выступала. Когда та попыталась её приобнять.
+100!)
Тогда она впервые показала свое настоящее лицо)
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ɔculpa
Ответ Ебздрогыч
Такое впечатление, что Загитову отвели в Кидзанию, где дети примеряют на себя разные профессии. Единственное пожелание - не пускайте Алиночку в медицину!
О том же самом подумал. Только я не знаю, что такое кидзания, но я чё-то про Машу и Медведя подумал, видел там фрагмент, где она примеряет на себя всякие образы: медсестра (внимание, опасно), училка, и т.д.
Ну а за медицину в фигурке Косторная в ответе, она вот-вот станет нейрохирургом, потому что посмотрела "Анатомию страсти" и "Доктор Хаус"☹️👍🏼
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**Iscander**
Император здравствуйте, я хотел на вас ложить.
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Nick Crosier
Наш слон.
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N-fox
Ответ Lapo Elkann
Та Алина была Алина от Этери , а эта настоящая.
Выразили мои мысли...
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Gemma157
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Кстати, видели видео официальной встречи Сергея Собянина с группой Туберидзе? Примечательно, что Загитова решила встать отдельно от тренеров и остальных спортсменов, стремясь выделиться. Это многое о ней говорит)
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