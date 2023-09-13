«Я теперь видеооператор, снимаем клип. Будет мощнейше, разнесем всех». Загитова показала видео из Сочи

Алина Загитова назвала себя видеооператором и предрекла «мощнейший клип».

Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Всем привет, доброго денечка! Я выбралась из номера, смотрите какая красота тут у меня.

Я теперь видеооператор, снимаем для Таси клип. Будет мощнейше, разнесем всех. Ждите», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS