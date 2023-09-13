Игроки сборной Испании нарушали режим на ЧМ-2018. Об этом рассказал переводчик: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива»
Переводчик сборной Испании на ЧМ-2018 рассказал о нарушениях режима игроками.
По словам Алекса Пеньи, поражение от сборной России в 1/8 финала турнира не удивило его. Мексиканец рассказал, что чаще всего игроки сборной Испании проводили вечера в игровой комнате.
«[Однажды] я вошел и увидел, что в комнате было полно пивных бутылок и сигарет, кальяны... В семь часов утра они пришли ко мне и попросили пива.
Идея единства – ложь, я не видел чувства единения или патриотизма. После игры с Ираном у игроков был выходной. Все разбились на небольшие группы, кроме Иньесты, который провел день со своей семьей», – рассказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.
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Ну что пацаны теперь вы знаете секрет моих побед !!!
та игра в казани была.
а через несколько дней играли колумбийцы.
так вот их фанаты выпили в одном баре весь запас "охоты крепкой" и просили у официантов еще только его.
его обидела как то федерация что ли?
В их стиле.
Например,
"ФИФА сожалеет по поводу фактов употребления неспортивных органических веществ перед матчем чемпионата мира 2018 Испания-Россия.
Доподлинно установлена цепочка нарушений, повлиявщих на конечный результат матча.В связи со всеми изложенными фактами, ФИФА решила аннулировать результат, и исключить Россию из ФИФА"
Такое может быть?
Но ведь делали)))