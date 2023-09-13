Игроки сборной Испании нарушали режим на ЧМ-2018. Об этом рассказал переводчик: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива»

Теги Андрес Иньеста Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2018 FIFA алкоголь и спорт Футбол

Переводчик сборной Испании на ЧМ-2018 рассказал о нарушениях режима игроками.

По словам Алекса Пеньи, поражение от сборной России в 1/8 финала турнира не удивило его. Мексиканец рассказал, что чаще всего игроки сборной Испании проводили вечера в игровой комнате.

«[Однажды] я вошел и увидел, что в комнате было полно пивных бутылок и сигарет, кальяны... В семь часов утра они пришли ко мне и попросили пива.

Идея единства – ложь, я не видел чувства единения или патриотизма. После игры с Ираном у игроков был выходной. Все разбились на небольшие группы, кроме Иньесты, который провел день со своей семьей», – рассказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

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34 комментария

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Иньеста один из самых порядочных людей, которых я видел по телевизору
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S1rAlex
Результат говорит за себя) Едва выбрались из группы и в 1/8 отлетели очень посредственным хозяевам
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Кефтеме
Зачем вообще 5 лет молчал?
+13
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Усатый КозлоБык ©
Хахахахахаха
Ну что пацаны теперь вы знаете секрет моих побед !!!
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Nemat A
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Иньеста один из самых порядочных людей, которых я видел по телевизору
Очень умно делать выводы после просмотра тв!
+10
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Алибек Багаутдинов
Ответ Кефтеме
Зачем вообще 5 лет молчал?
никто не спрашивал потому что
+6
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nb8dwryv56
Водочки нам принеси, мы домой летим 😅
+6
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Рокко Сиффредди
испанцы просто такого вкусного пива в жизни не пили))
та игра в казани была.
а через несколько дней играли колумбийцы.
так вот их фанаты выпили в одном баре весь запас "охоты крепкой" и просили у официантов еще только его.
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DanielCarvalho
А зачем вообще переводчик рассказывает об этом?
его обидела как то федерация что ли?
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S1rAlex
Ответ Вадим flanec
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don’t you cry tonight (c)
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dr. cage
Похоже Рубиалес и его отцеловал..
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Роман
Ответ Кефтеме
Зачем вообще 5 лет молчал?
сейчас в Испании много что будет всплывать))
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Владислав Бондарчук
Споили мастерюг)
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hulk&boloto
Дурашки, небось ещё и балтику хлестали с местным данхилом...
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Семён Жуйло
Пять лет священник не давал ему разрешения, а теперь сказал - теперь можно, стучи.
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Барберис
Теперь международное сообщество может отменить результат матча вполне легально.
В их стиле.
Например,
"ФИФА сожалеет по поводу фактов употребления неспортивных органических веществ перед матчем чемпионата мира 2018 Испания-Россия.
Доподлинно установлена цепочка нарушений, повлиявщих на конечный результат матча.В связи со всеми изложенными фактами, ФИФА решила аннулировать результат, и исключить Россию из ФИФА"

Такое может быть?
Но ведь делали)))
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igor.igorev
Понравилась им Балтика-9, вот и догонялись утром ею.
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MagicWithoutBorders
Это россияне специально выдавали испанцам пиво, сигареты и официанток…))
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добрый грек
Срок давности истек видимо.
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Евгений Дмитриченко
испанский Марибор
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Zerocool789
началось
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Cearvm
Пивка для рывка не сработало, но в пас неплохо катали)
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Павел Мельников
Молодцы, это они неплохо отдохнули. Нам понравилось.
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Nemat A
Ответ Кефтеме
Зачем вообще 5 лет молчал?
Скорее всего Рубиалес хочет убрать Тебаса и всех причастных.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Кефтеме
Зачем вообще 5 лет молчал?
Придумывал детали этой сказочной истории
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