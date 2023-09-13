Переводчик сборной Испании на ЧМ-2018 рассказал о нарушениях режима игроками.

По словам Алекса Пеньи, поражение от сборной России в 1/8 финала турнира не удивило его. Мексиканец рассказал, что чаще всего игроки сборной проводили вечера в игровой комнате.

«[Однажды] я вошел и увидел, что в комнате было полно пивных бутылок и сигарет, кальяны... В семь часов утра они пришли ко мне и попросили пива.

Идея единства – ложь, я не видел чувства единения или патриотизма. После игры с Ираном у игроков был выходной. Все разбились на небольшие группы, кроме , который провел день со своей семьей», – рассказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS