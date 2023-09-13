Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я

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Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов Евро-2024.

Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место – у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.

Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com:

1. Франция;

2. Англия;

3. Португалия;

4. Испания;

5. Бельгия;

6. Хорватия;

7. Австрия;

8. Германия;

9. Шотландия;

10. Нидерланды;

11. Дания;

12. Швейцария;

13. Венгрия;

14. Италия;

15. Турция;

16. Сербия;

17. Албания;

18. Чехия;

19. Словения;

20. Словакия.

Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Дожили: Австрия выше Германии котируется!
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Aleksey Yashin
Нормально так Италия просела, что аж венгры выше котируются
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Кирилл Голивец
Португалия Мартинеса - до первой прагматичной команды, испанцы в целом тоже, но там химия в атаке лучше и нет токсичных стариков. Поменял бы их местами.

Да и французы могут устроить повторение Евро-20 (21). Скорее Англия фаворит.

Итальянцы незаслуженно низко, Спал уж точно поставит их выше Голландии Кумана.

Австрия симпатичная, наконец-то идеальный РБ-футбол от Рангника без стеба, где инсайдов играют центральные хавы Лаймер и Забитцер и это добавляет в прессинге. Но ставить выше немцев... спорно.

Чехи более цельная команда, чем сербы, у которых постоянные проблемы на крупных турнирах
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Болельщик Биатлона
Ответ fbd
Что такого показывает Шотландия, что она тут выше Нидерландов и сильно выше Италии?
15 из 15 очков в группе с Испанией и Норвегией и разница 12:1 за эти 5 игр, в том числе сухая победа над Испанией
+3
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Отец Абду
Ответ Гномович!
а что Португалия не вышла из группы?
Пробили аж 3 пенки, что им пришлось выйти с 3-место:)
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!!!Bata!!!
Италия на 14? Рейтинг составляли наркоманы, не иначе)
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fbd
Что такого показывает Шотландия, что она тут выше Нидерландов и сильно выше Италии?
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Профессор из Кобхэма
Дношам опять сольет катку и останется на новый цикл.
Я не знаю, может это любимый игрок Макрона был, но этого физрука нужно гнать из сборной, пока не слили все что можно.
Не понимаю почему он котируется выше, чем физрук Зидан. При всех недостатках Зидана он умудрялся на диких отскоках трофеи брать, а не сливать.

Возможно причина в том, что Зидан алжирец, который слил сборную в финале ЧМ, а Дешам француз, который капитанил на домашнем победном ЧМ. Думаю в этом дело, уверен почти на 100%. Не могут многие французы простить арабу с Марселя эпичный фейл.

У французов самое сильное поколение в истории с 3 составами, с молодежками, которые по именам сильнее 90% сборных, а они умудрились взять аж 1 ЧМ, и слить два финала, один из которых домашний, во втором их просто выносили, кое-как доползли до точек.

В общем есть ощущение, что Испания возьмет. Сейчас они очень хороши.
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alexey alexeev
Ответ Отец Абду
На Евро 20 в групповом этапе Португалия пробила 3 пенальти, чёт это им не помогло:)
на евро 20 роналду шакалил статку, без цели победить
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Samurai99
Ответ fbd
Что такого показывает Шотландия, что она тут выше Нидерландов и сильно выше Италии?
Хорошо играют в отборе на Евро
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KMR
Руди вчера перевернул эти рейтинги
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Hulk90210
Что Бельгия делает в топ-5?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
После евро 2020 смешно слушать, что Франция главный фаворит.
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Георгий Рыженков
Австрия?? Кто составляет эти рейтинги?
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Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
Дожили: Австрия выше Германии котируется!
Ну так Венский Рапид, чемпион Германии 1941 года.:)))))
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Rovshen Serdarov
Ответ rigobersong
Уберите бал7аст из сборной Португалии и они сразу станут фаворитами, даже и близко сейчас сборной по таланту, опыту и глубине состава равной нет:))
Надоели уже
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Отец Абду
Ответ Гномович!
Если Австрии поставят пенальти в каждом матче как Аргентине на ЧМ, Австрия легко выиграет ЧЕ.
На Евро 20 в групповом этапе Португалия пробила 3 пенальти, чёт это им не помогло:)
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ilich 1973
Албания ворвется в элиту)
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Савелий Крапивкин
Ответ fbd
Что такого показывает Шотландия, что она тут выше Нидерландов и сильно выше Италии?
Результат. Можешь в таблицу отбора заглянуть, например.
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Болельщик Биатлона
Ответ Qqq Qqq
А Итальяшки разве вышли 100%?У них матч с Англией и Украиной на выезде!А там не факт,что очки возьмут
Здесь вообще мало кто 100% вышел
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alexey alexeev
Ответ Профессор из Кобхэма
Дношам опять сольет катку и останется на новый цикл. Я не знаю, может это любимый игрок Макрона был, но этого физрука нужно гнать из сборной, пока не слили все что можно. Не понимаю почему он котируется выше, чем физрук Зидан. При всех недостатках Зидана он умудрялся на диких отскоках трофеи брать, а не сливать. Возможно причина в том, что Зидан алжирец, который слил сборную в финале ЧМ, а Дешам француз, который капитанил на домашнем победном ЧМ. Думаю в этом дело, уверен почти на 100%. Не могут многие французы простить арабу с Марселя эпичный фейл. У французов самое сильное поколение в истории с 3 составами, с молодежками, которые по именам сильнее 90% сборных, а они умудрились взять аж 1 ЧМ, и слить два финала, один из которых домашний, во втором их просто выносили, кое-как доползли до точек. В общем есть ощущение, что Испания возьмет. Сейчас они очень хороши.
слил чм - араб, победил - француз😆
0
0
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