Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я
Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов Евро-2024.
Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место – у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com:
1. Франция;
2. Англия;
3. Португалия;
4. Испания;
5. Бельгия;
6. Хорватия;
7. Австрия;
8. Германия;
9. Шотландия;
10. Нидерланды;
11. Дания;
12. Швейцария;
13. Венгрия;
14. Италия;
15. Турция;
16. Сербия;
17. Албания;
18. Чехия;
19. Словения;
20. Словакия.
Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Да и французы могут устроить повторение Евро-20 (21). Скорее Англия фаворит.
Итальянцы незаслуженно низко, Спал уж точно поставит их выше Голландии Кумана.
Австрия симпатичная, наконец-то идеальный РБ-футбол от Рангника без стеба, где инсайдов играют центральные хавы Лаймер и Забитцер и это добавляет в прессинге. Но ставить выше немцев... спорно.
Чехи более цельная команда, чем сербы, у которых постоянные проблемы на крупных турнирах
Я не знаю, может это любимый игрок Макрона был, но этого физрука нужно гнать из сборной, пока не слили все что можно.
Не понимаю почему он котируется выше, чем физрук Зидан. При всех недостатках Зидана он умудрялся на диких отскоках трофеи брать, а не сливать.
Возможно причина в том, что Зидан алжирец, который слил сборную в финале ЧМ, а Дешам француз, который капитанил на домашнем победном ЧМ. Думаю в этом дело, уверен почти на 100%. Не могут многие французы простить арабу с Марселя эпичный фейл.
У французов самое сильное поколение в истории с 3 составами, с молодежками, которые по именам сильнее 90% сборных, а они умудрились взять аж 1 ЧМ, и слить два финала, один из которых домашний, во втором их просто выносили, кое-как доползли до точек.
В общем есть ощущение, что Испания возьмет. Сейчас они очень хороши.