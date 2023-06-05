Бензема ушел из «Реала», Златан завершил карьеру в 41 год, Малком признан игроком сезона РПЛ, Хачанов сыграет с Джоковичем в 1/4 «Ролан Гаррос» и другие новости

1. «Реал» объявил об уходе Карима Бензема после 14 лет в клубе. Легенда «Мадрида» ушла красиво, забив в последнем матче за клуб. Напоследок его (а также Азара, Асенсио и Мариано) покачали на руках. Теперь Карим, похоже, отправляется в Саудовскую Аравию – пишут, что он согласовал контракт с «Аль-Иттихадом».

2. Великий Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в 41 год. Форварда «Милана» провожали как положено – огромной надписью «Прощай, бог» в на трибуне «Сан-Сиро».

3. Состоялась первая церемония вручения наград премии «Winline Герои РПЛ». Малком признан лучшим игроком сезона, Федотов – лучшим тренером, Генич – лучшим комментатором. Малком, Промес, Чалов, Джикия, Сперцян, Акинфеев попали в символическую сборную сезона.

4. Карен Хачанов сыграет с Новаком Джоковичем в в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Алькарас и Циципас тоже вышли в 1/4 финала.

Анастасия Павлюченкова отыграла сет и брейк у Элизы Мертенс в четвертом круге и впервые с 2021-го вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Соболенко тоже вышла в 1/4 финала, Аванесян уступила Муховой, Касаткина – Свитолиной.

5. НБА. «Майами» сравнял счет в финальной серии плей-офф с «Денвером» (1-1), победив во втором матче 111:108.

6. Завершился сезон в Серии А. «Аталанта» и «Рома» вышли в Лигу Европы, «Ювентус», показав худший результат с 2011 года, – в Лигу конференций. «Верона» и «Специя» сыграют за право остаться в высшем дивизионе на нейтральном поле. Хвича стал лучшим ассистентом Серии А с 10 пасами. Осимхен забил больше всех – 26 голов.

7. В Ла Лиге тоже закончился чемпионат. «Реал» занял 2-е место, «Атлетико» – 3-е, «Осасуна» вышла в Лигу конференций, «Вальядолид» вылетел в Сегунду, «Барселона» в статусе чемпиона проиграла «Сельте». Левандовски с 23 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, Гризманн с 16 пасами – лидер по ассистам.

8. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Испании, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й. Это 40-я победа пилота «Ред Булла» и третий Большой шлем в карьере.

9. Трансферные новости. Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» – контракт на 3 года. В то же время «Аль-Хилаль» уверен в переходе Лео. Кейн – самая вероятная замена Бензема, «Реал» отказался от Фирмино. «Реал» готов подписать и Харри, и Хавертца. «Тоттенхэм» может запросить 200 млн фунтов англичанина, «Челси» за немца – 50-60 млн евро и бонусы. «Локомотив» готов продать Миранчука, Изидора, Педриньо, Едвая, Худякова, клуб могут покинуть 11 игроков.

10. Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину перейти в сборную Грузии, утверждает американский журналист Дейв Лиз.

11. «Антверпен» выиграл лигу Бельгии впервые с 1957-го. Лидер менялся дважды за последние минуты матчей, чемпионский гол на 94-й забил Алдервейрелд.

12. Арбитры РПЛ Безбородов, Кукуян и Левников заработают более 5 млн рублей за сезон. Суммарные гонорары судей и инспекторов лиги превысили 110 млн рублей.

13. Сергей Карякин приехал в зону боевых действий и провел мастер-класс для военнослужащих.

14. Женский гандбольный ЦСКА в 3-м матче финала обыграл «Ростов-Дон» и стал чемпионом России.

15. Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку.

16. Хаким Зиеш будет на скамейке запасных «Бей Беги» в матче Медиалиги на «Открытие Банк Арене».

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