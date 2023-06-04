Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» – контракт на 3 года
Лионель Месси может перейти в «Интер Майами».
35-летний аргентинец получил от клуба МЛС официальное предложение – контракт на 3 года, сообщает Marca.
По данным источника, у форварда есть еще одно официальное предложение – от саудовского «Аль-Хилаля» на 400 млн долларов за сезон.
Также не исключено возвращение Месси в «Барселону».
Накануне «ПСЖ» объявил об уходе нападающего после двух лет выступлений за парижский клуб.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Он еще в Европе поиграет.