Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» – контракт на 3 года

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер Майами».

35-летний аргентинец получил от клуба МЛС официальное предложение – контракт на 3 года, сообщает Marca.

По данным источника, у форварда есть еще одно официальное предложение – от саудовского «Аль-Хилаля» на 400 млн долларов за сезон.

Также не исключено возвращение Месси в «Барселону».

Накануне «ПСЖ» объявил об уходе нападающего после двух лет выступлений за парижский клуб.

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14 комментариев

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Lutyr
Кажется, что это самый лучший вариант.
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Domian
Сейчас сладкое время для журналюг, на ближайшие дни, а может и недели мы перечитаем уйму инсайдов о том, куда Чемпион Мира Месси перейдет.
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Alex-San
А смысл туда переходить. Он не их воспитанник и больше арабов денег не предложат. А тепло там везде. При этом еврокубки в Азии интереснее, не говоря уже про Европу.
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Edem
Был бы рад увидеть Лео в Майями, но зачем отказываться от мегапредлодния Саудов
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Данил Луговский
Ответ notfromrashka
Тепличный гном в теплой Флориде … всё логично, видимо маленькому страшно в Аравию ехать, ведь у Роналду тогда появится мотивация играть и унижать
А ты оправдываешь свой Ник. Думаю тебе надо пойти поспать
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notfromrashka
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Ответ Данил Луговский
А ты оправдываешь свой Ник. Думаю тебе надо пойти поспать
А что гном не тепличный ? 🤣🤣🤣 с одной из лучших полузащит за всю историю футбола и одним из лучших тренеров, когда все пропало, что он выиграл на уровне клуба ? Последние годы я видел его игру в ЛЧ 🤣🤣🤣
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Victor Kravtsov
Ответ Alex-San
А смысл туда переходить. Он не их воспитанник и больше арабов денег не предложат. А тепло там везде. При этом еврокубки в Азии интереснее, не говоря уже про Европу.
В Сауди не тепло, там адское пекло
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Alex-San
Ответ Victor Kravtsov
В Сауди не тепло, там адское пекло
Уверен в самое пекло там не играют. А жарковато бывает и в Барселоне с Майами.
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Ответ Alex-San
А смысл туда переходить. Он не их воспитанник и больше арабов денег не предложат. А тепло там везде. При этом еврокубки в Азии интереснее, не говоря уже про Европу.
Думаю, все же еврокубки в Азии такие же, как в Америке - их там просто нет
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Andrey Martynov
Ответ Edem
Был бы рад увидеть Лео в Майями, но зачем отказываться от мегапредлодния Саудов
Предполагаю, что в США на рекламных контрактах возможно добить сопоставимую с предложением саудитов сумму.
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Domian
Ответ Edem
Был бы рад увидеть Лео в Майями, но зачем отказываться от мегапредлодния Саудов
Чего здешний плебс так упорно хочет Лео отправить в аравию?
Он еще в Европе поиграет.
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