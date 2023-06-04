Карим Бензема в прощальном матче за «Реал» отметился голом.

Форвард реализовал пенальти на 72-й минуте игры против « » (1:1, второй тайм) в 38-м туре .

Сравняв счет, француз покинул поле под аплодисменты посетителей « ». Он уходит из команды по окончании сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Бензема забил 19 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

5 ЛЧ и «Золотой мяч» – галерея главных моментов Бензема за 14 лет в «Реале»

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы