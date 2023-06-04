Бензема забил в последнем матче за «Реал» – с пенальти «Атлетику». Его заменили под аплодисменты
Карим Бензема в прощальном матче за «Реал» отметился голом.
Форвард реализовал пенальти на 72-й минуте игры против «Атлетика» (1:1, второй тайм) в 38-м туре Ла Лиги.
Сравняв счет, француз покинул поле под аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Он уходит из команды по окончании сезона.
В этом розыгрыше чемпионата Испании Бензема забил 19 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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