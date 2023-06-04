Бензема забил в последнем матче за «Реал» – с пенальти «Атлетику». Его заменили под аплодисменты

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сантьяго Бернабеу Футбол

Карим Бензема в прощальном матче за «Реал» отметился голом.

Форвард реализовал пенальти на 72-й минуте игры против «Атлетика» (1:1, второй тайм) в 38-м туре Ла Лиги.

Сравняв счет, француз покинул поле под аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Он уходит из команды по окончании сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Бензема забил 19 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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yah0o
«Обычно, идя на охоту, вы берете с собой собаку. У меня на данный момент собаки нет, поэтому приходится охотиться с котом.» Когда-то эта реплика Моура отражала игру Бензема по заслугам. Кто ж знал, что француз станет легендой Реала и своей игрой закроет многим рты. Красивая получилась история. Будем скучать по магии Карима.
+68
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Los Galácticos
Последний 238-й гол в Ла Лиге от маэстро и покинул поле под овации 👏👏👏 Сегодня ушла эпоха!
+25
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La_Coka
Прощай легенда. Спасибо за всё!
+14
-3
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Копирайтер Заремы
Ответ Ман Сити
Золотой мяч по пенальти, ЛЧ по пенальти, и тут не подвел.
У кого-то за всю историю ничего из этого даже с пенальти))
+7
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зак
Ответ yah0o
«Обычно, идя на охоту, вы берете с собой собаку. У меня на данный момент собаки нет, поэтому приходится охотиться с котом.» Когда-то эта реплика Моура отражала игру Бензема по заслугам. Кто ж знал, что француз станет легендой Реала и своей игрой закроет многим рты. Красивая получилась история. Будем скучать по магии Карима.
все таки Маур гений, раскрыть столько игроков в том числе психологически может только он, при нем Кейн раскрылся в новой роли, Дибала, Абрахам, Пеллегрини..
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Азим Гуламов
Гуд Бай май Фрэнд👋
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creat1ve
Ответ yah0o
«Обычно, идя на охоту, вы берете с собой собаку. У меня на данный момент собаки нет, поэтому приходится охотиться с котом.» Когда-то эта реплика Моура отражала игру Бензема по заслугам. Кто ж знал, что француз станет легендой Реала и своей игрой закроет многим рты. Красивая получилась история. Будем скучать по магии Карима.
Самое забавное, как разошлись пути Моура и Бенза, один стал обладателем ЗМ, а второй уже стал тренером клубов второго эшелона
+2
0
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21raul
Главное уйти на пике, чтобы тебя запомнили как короля! Карим, спасибо тебе за все твои годы в Реале!
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Копирайтер Заремы
Хала Карим!
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Rad0
Это была славная пахота
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natan111
Какая же крутая сборка Реала была с основным костяком проигравшем более десяти лет вместе. Но даже великому приходит завершение.
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RiFF RAFF
Ответ зак
все таки Маур гений, раскрыть столько игроков в том числе психологически может только он, при нем Кейн раскрылся в новой роли, Дибала, Абрахам, Пеллегрини..
Салах, Де Брюна - ты забыл добавить
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зак
Ответ SamArus51
Кейн и Дибала это смех, конечно.
если смешно начни смотреть футбол..
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belikovda.90
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Ответ Копирайтер Заремы
У кого-то за всю историю ничего из этого даже с пенальти))
У Спартака, например
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Vadim Medvedev
Ответ зак
Жозе никогда не был трениром второго эшелона, он находит себе новые вызовы и не боится, такую команду как Рому вывести дважды подряд в финал Кубка, никто бы не смог и не сможет..
то есть севилья с меньшим бюджетом и с тренером с гораздо меньшей зарплатой, которая 7 раз выиграла кубок - это фигня?
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Копирайтер Заремы
Ответ Ман Сити
Поставят столько пенок, будет, это же не проблема их забить
Не проблема потратить лярды на трансферы,а до этого 130 лет сидеть в тени мю,ты клубы то не ровняй,разные измерения
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notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Los Galácticos
Последний 238-й гол в Ла Лиге от маэстро и покинул поле под овации 👏👏👏 Сегодня ушла эпоха!
Трое еще из эпохи остались 😂
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Копирайтер Заремы
Ответ GuruFutbola
Как иронично)
Как?
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зак
Ответ creat1ve
Самое забавное, как разошлись пути Моура и Бенза, один стал обладателем ЗМ, а второй уже стал тренером клубов второго эшелона
Жозе никогда не был трениром второго эшелона, он находит себе новые вызовы и не боится, такую команду как Рому вывести дважды подряд в финал Кубка, никто бы не смог и не сможет..
0
0
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SamArus51
Ответ зак
все таки Маур гений, раскрыть столько игроков в том числе психологически может только он, при нем Кейн раскрылся в новой роли, Дибала, Абрахам, Пеллегрини..
Кейн и Дибала это смех, конечно.
0
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Najim Salimov
Ответ belikovda.90
Асист Кариму сделал судья
Меньше ручкой махать надо
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rofler
Вот это легенда, настоящая легенда!
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ARIGAMI ARIGAMI
С почином
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Роман
Вот у кого точно славная карьера и уходит под аплодисменты, а не как некоторые из Лиги 1
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BananaMantana
на гол в целом и наиграл. Прощальный матч, стоячие и неутихающие аплодисменты. Кариму только удачи
+1
-1
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