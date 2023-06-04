Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей

Теги премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс деньги Футбол

Расходы на выплаты гонораров судьям и инспекторам в Мир РПЛ составили 111 570 000 рублей.

В эту сумму не входит ежемесячная зарплата арбитров в 50 тысяч рублей, ранее она составляла 30 тысяч. Впервые увеличенная зарплата была выплачена тем судьям, кому она полагается, за июль этого года. Каждый из них в общей сложности за 11 месяцев получит еще по 550 тысяч.

По данным «Спорт-Экспресса», гонорарные расходы распределились следующим образом: на арбитров – 35 760 000 рублей, на ассистентов – 35 040 000, на резервных – 6 000 000,  на видеоарбитров – 17 580 000,  на ассистентов видеоарбитров – 8 790 000, на инспекторов – 8 400 000.

В РПЛ-2022/23 проведены 240 матчей, в 237 из них использовались видеоарбитры и их помощники.

В этом сезоне вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляло: у судьи – 115 000 рублей, у ассистента – 55 000, у резервного – 25 000, у видеоарбитра – 57 500, у ассистента видеоарбитра – 28 750.

С 19-го тура размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличился: у судьи – 200 000 рублей, у ассистента – 100 000, у резервного – 25 000, у видеоарбитра – 100 000, у ассистента видеоарбитра – 50 000.

Инспектор за один матч получал 35 тысяч рублей.

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8 комментариев

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Dinamik1
Хочется спросить за что?
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Kvakin
Так они получается как депутаты работают во вредных условиях труда. Те на нужные кнопки нажимают, а эти свистят и флажками машут. Бедняги урабатываются за такие гроши.
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Петя Пупкин
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mqh9pzrxgf
Ответ JFT96
Ничего, там еще от сине-бело-голубых неплохие премии приходят.
Премии они официально получают, а там зарплата стабильная превышающая эти копейки)
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