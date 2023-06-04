«Челси» хочет за Хавертца 50-60 млн евро и бонусы. «Реал» контактирует с игроком
«Челси» хочет получить 50-60 миллионов евро за Кая Хавертца.
Ранее сообщалось об интересе к немецкому полузащитнику со стороны мадридского «Реала».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Реал» контактирует с игроком, но на данный момент переговоры далеки от продвинутой стадии.
Существует серьезная вероятность того, что Хавертц откажется продлевать контракт с «Челси», действующий до июня 2025 года, в связи с чем лондонский клуб готов продать игрока этим летом.
Сообщается, что сумма, которую «Челси» хочет получить за Хавертца – 50-60 миллионов евро и бонусные выплаты.
При этом отмечается, что «Реал» хотел подписать Хавертца еще до того, как он перешел из «Байера» в «Челси» в 2020 году.
Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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да и крооса я просто привел в пример, когда в баварии сделали ставку на физруковского пассажира тьяго вместо тони, сделав тем самым реалу королевский подарок.
ЦН он ниже среднего, на место Вини не поставят , справа Родриго, Вальверде может , да и ходят слухи за возвращение Диаса (хотя не понимаю - зачем?)... Где будет играть немец?