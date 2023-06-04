«Челси» хочет за Хавертца 50-60 млн евро и бонусы. «Реал» контактирует с игроком

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц деньги Футбол

«Челси» хочет получить 50-60 миллионов евро за Кая Хавертца.

Ранее сообщалось об интересе к немецкому полузащитнику со стороны мадридского «Реала».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Реал» контактирует с игроком, но на данный момент переговоры далеки от продвинутой стадии.

Существует серьезная вероятность того, что Хавертц откажется продлевать контракт с «Челси», действующий до июня 2025 года, в связи с чем лондонский клуб готов продать игрока этим летом.

Сообщается, что сумма, которую «Челси» хочет получить за Хавертца – 50-60 миллионов евро и бонусные выплаты.

При этом отмечается, что «Реал» хотел подписать Хавертца еще до того, как он перешел из «Байера» в «Челси» в 2020 году.

Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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64 комментария

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Nurzhan Assubayev
Вполне адекватная цена.
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Аскар Атаев
Заиграет ли ,вот в чем вопрос
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Антон
За полтинничек - надо брать. И Бобби надо брать, если бесплатно.
+18
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DolJun
а вот это будет дичайший развод боули если кай уйдет дешевле чем его брали. два крайних физрука в челси пихали кая нападающим вместо того, чтобы дать ему сыграть с настоящим нападающим. сделали вывод что выхлоп от него не достаточный и решили слить. мне тоже не нравится кай как центр напад, но он топ и не отбить за него хотя бы вложенные деньги - это кощунство. реалу повезет с хаверцем как с кроосом повезло, заполучат своего мюллера.
+16
-4
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Tiffozi
Ответ Аскар Атаев
Заиграет ли ,вот в чем вопрос
Так можно сказать приблизительно про каждого игрока. Но Хавертц молод, его продать в случае чего можно.
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Акира_1
Это что за цена? Боэли сливает 70 лямов за Мудрика с одним сезоном, но игрока из команды АПЛ с голом в финале ЛЧ за 60 лямов. И как не назвать его клоуном после такого? 🤭
+11
-6
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Сергей Кайзер
Ответ Panurge From hell
Потенциально катастрофический трансфер.Он уже года 2 блекло выглядит.В старте ему места не найдётся,если Кейн придёт.А держать на скамейке игрока за 60 миллионов...
Позицию Хавертцу дайте правильную и можно разговаривать. Восьмёрка-десятка. Поиграет сезон, будет ясно, за что платили. В Бундеслиге он был великолепен в полузащите.
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Аскар Атаев
Ответ Tiffozi
Так можно сказать приблизительно про каждого игрока. Но Хавертц молод, его продать в случае чего можно.
Все возможно, в любом случае будем поддерживать, если перейдет
+3
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Трент 66
Ответ Акира_1
Это что за цена? Боэли сливает 70 лямов за Мудрика с одним сезоном, но игрока из команды АПЛ с голом в финале ЛЧ за 60 лямов. И как не назвать его клоуном после такого? 🤭
И что дает один гол в финале? Эдер где теперь?
+7
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nautilus
Реал больше старается воссоздать сборную Германии в одном отдельном клубе, чем Бавария)
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Sergeev55
лучший бомбардир с 7 мячами!!! 🤣🤣🤣 и всего за полМудрика, у которого 0 голов. 😉😉😉
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DolJun
Ответ _Amelina_ Landau
Вы все так оптимистично пишите... на какую позицию хотят поставить немца? Где он будет играть? Или Анчи решил восстановить схему Милана? ЦН он ниже среднего, на место Вини не поставят , справа Родриго, Вальверде может , да и ходят слухи за возвращение Диаса (хотя не понимаю - зачем?)... Где будет играть немец?
если честно мне нет дела до того, что там у реала. я за то, чтобы хаверц остался в челси и сыграл наконец один сезон в полузащите. там, где он показывал выдающуюся игру в бундеслиге.
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wadwill13
Ответ Panurge From hell
уже давно как днарь играет.Его неумелая обработка мяча и дерьмовая реализация один из слонов,на котором стоит тотальный провал Челси Боули в этом сезоне
хорошо что ты не разбираешься в футболе))) приятно читать диванные аналитиков для которых существует футбол всего с 4-5 игроками на мир а остальные дрова)
+8
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Arthurino
Ответ Born is the King
Ну бред. Челси выставил 100 млн ценник на Маунта у которого год контракта , а тут Хавертц
Маунт это потенциальное медийное и спортивное лицо любого нового проекта в Англии и потенциальный лидер сборной на годы. На таких игроков цены всегда будут выше, особенно для прямых конкурентов
+5
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Иван Иванов
Есть ощущение, что Хавертц это средний футболист, будто его максимум это Дортмунд, Лейпциг, но не более. 🤔
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nikitoq
лучший бомбардир с 7 голами, это конечно мощно. почти Анри
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Dm Kznts
Ответ NottinghamForest79
кроса за 35 взяли а этого за 55
в разные практически эпохи
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DolJun
Ответ NottinghamForest79
кроса за 35 взяли а этого за 55
этого еще ни за сколько не взяли, и надеюсь у боули ума хватит крутить реал на сотку, если уж за маунта с годом по контракту просят 80.
да и крооса я просто привел в пример, когда в баварии сделали ставку на физруковского пассажира тьяго вместо тони, сделав тем самым реалу королевский подарок.
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ManuCherry
Ответ am!go
Бобби?
Фирмино
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Руслан Мамедрзаев
Ответ London.is.blue
Попахивает уткой. 160 и по рукам 🤝
ага губу закатать не забудьте
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дамьен
а он точно стоит таких дянег?
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<~Inter~>
дешевле чем Маунт с годичным контрактом
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Сергей Кайзер
Ответ NottinghamForest79
кроса за 35 взяли а этого за 55
Про инфляцию слышал? В том числе чисто футбольную?
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_Amelina_ Landau
Ответ DolJun
а вот это будет дичайший развод боули если кай уйдет дешевле чем его брали. два крайних физрука в челси пихали кая нападающим вместо того, чтобы дать ему сыграть с настоящим нападающим. сделали вывод что выхлоп от него не достаточный и решили слить. мне тоже не нравится кай как центр напад, но он топ и не отбить за него хотя бы вложенные деньги - это кощунство. реалу повезет с хаверцем как с кроосом повезло, заполучат своего мюллера.
Вы все так оптимистично пишите... на какую позицию хотят поставить немца? Где он будет играть? Или Анчи решил восстановить схему Милана?
ЦН он ниже среднего, на место Вини не поставят , справа Родриго, Вальверде может , да и ходят слухи за возвращение Диаса (хотя не понимаю - зачем?)... Где будет играть немец?
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Абу Огого
Ответ DolJun
этого еще ни за сколько не взяли, и надеюсь у боули ума хватит крутить реал на сотку, если уж за маунта с годом по контракту просят 80. да и крооса я просто привел в пример, когда в баварии сделали ставку на физруковского пассажира тьяго вместо тони, сделав тем самым реалу королевский подарок.
так просить он может хоть миллиард 🤷🏻‍♂️ за сколько готовы взять — вот в чем вопрос, там уже надо искать точки соприкосновения
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