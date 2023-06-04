«Челси» хочет за Хавертца 50-60 млн евро и бонусы. «Реал» контактирует с игроком

«Челси» хочет получить 50-60 миллионов евро за Кая Хавертца.

Ранее сообщалось об интересе к немецкому полузащитнику со стороны мадридского « ».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Реал» контактирует с игроком, но на данный момент переговоры далеки от продвинутой стадии.

Существует серьезная вероятность того, что Хавертц откажется продлевать контракт с «Челси», действующий до июня 2025 года, в связи с чем лондонский клуб готов продать игрока этим летом.

Сообщается, что сумма, которую «Челси» хочет получить за Хавертца – 50-60 миллионов евро и бонусные выплаты.

При этом отмечается, что «Реал» хотел подписать Хавертца еще до того, как он перешел из «Байера» в «Челси» в 2020 году.

Кай Хавертц стал лучшим бомбардиром « » в прошедшем сезоне , забив 7 голов в 35 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы