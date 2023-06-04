Ферстаппен выиграл 40-ю гонку в «Формуле-1». До Сенны – одна победа
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам Гран-при Испании.
Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» пятой в нынешнем сезоне и 40-й в «Формуле-1». Свою первую победу нидерландец также одержал в Барселоне.
Макс стал шестым гонщиком в истории серии, достигшим данной отметки. Еще одна победа позволит Ферстаппену сравниться с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.
Первые четыре места занимают Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).
Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й
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Такими темпами к концу сезона вполне может догнать (если не обогнать) Феттеля.