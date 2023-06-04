Ферстаппен выиграл 40-ю гонку в «Формуле-1». До Сенны – одна победа

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам Гран-при Испании.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» пятой в нынешнем сезоне и 40-й в «Формуле-1». Свою первую победу нидерландец также одержал в Барселоне.

Макс стал шестым гонщиком в истории серии, достигшим данной отметки. Еще одна победа позволит Ферстаппену сравниться с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

Первые четыре места занимают Льюис Хэмилтон (103 победы), Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51).

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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4 комментария

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Мандалай
Осталось 15 гонок в этом сезоне.
Такими темпами к концу сезона вполне может догнать (если не обогнать) Феттеля.
+11
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Мадина Уйгурова
Если Форд не налажает с моторами то продолжит ставить рекорды, но поскольку хочет уйти в 31 год из гонок то все рекорды Льюиса не побьет
+8
-1
+7
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