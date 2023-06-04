Кейн – самая вероятная замена Бензема, «Реал» отказался от Фирмино (Хосе Луис Санчес)

Теги Карим Бензема премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Роберто Фирмино Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может перейти в «Реал» после ухода Карима Бензема.

Форвард «Тоттенхэма» – самый вероятный вариант замены Бензема, сообщил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.

При этом отмечается, что «Реал» отказался от варианта с Роберто Фирмино.

Напомним, сегодня мадридский клуб объявил об уходе Бензема.

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85 комментариев

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f0rmoceft
Кейн отличная замена Кариму, но и Фирмино можно взять, он бесплатный
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-5
+65
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Under
Ответ bostonKG
Кейн неплохой вариант, но Реал уже брал суперзвезду английского чемпионата в этом же возрасте, его звали Эден Азар….
теперь АПЛ закрыта для Реала?
+62
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+59
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Stasinho7
Ответ Born is the King
Не продаст Тоттенхэм Кейна. Лучше сделку по Хавертцу добить
Продаст. Леви главное не в АПЛ его отдать. А по совокупности, Харри уже заслужил
+30
-2
+28
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Zimmerman
Ответ bostonKG
Они не англичане
А Азар англичанин?)
+26
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+26
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Branshtain
Ответ bostonKG
Кейн неплохой вариант, но Реал уже брал суперзвезду английского чемпионата в этом же возрасте, его звали Эден Азар….
Еще брал супер успешных Модрича и Бэйла.
Учитывая, что Кейн режимит, а не пожирает американские бутерброды. Думаю, это хороший трансфер.
+23
-1
+22
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Nikhad
Сейчас у Реала в нападении только Вини и Родриго
Пересу предстоит проделать большую работу этим летом!
+21
-1
+20
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ss_podonok
купите кейна 👺ему надо трофеи
+15
-1
+14
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bostonKG
Кейн неплохой вариант, но Реал уже брал суперзвезду английского чемпионата в этом же возрасте, его звали Эден Азар….
+26
-13
+13
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№7
Ответ f0rmoceft
Кейн отличная замена Кариму, но и Фирмино можно взять, он бесплатный
А еще он из Бразилии, а в Испании лимит
+9
-2
+7
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Алекс Самойлов
Ответ №7
А еще он из Бразилии, а в Испании лимит
а разница ? Кейн тоже не из Евросоюза
+3
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Dmitri Kudrenko
Я такие новости могу каждый день придумывать. Возьмите меня в редакцию
+4
-1
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Гномович!
Будущий хозяин Спотифая
С возвращением, легенда 😃
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Рокко Сиффредди
Ответ f0rmoceft
Кейн отличная замена Кариму, но и Фирмино можно взять, он бесплатный
Бобби не продлился с Ливерпулем, потому что потерял место в основе . Он хочет играть. Очевидно, на лавку реала он не пойдет. Если бы его устраивала лавка, то продлился бы с Ливерпулем, где у него фанатская любовь.
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Данияр Жумабекович
Кейн отличный вариант для Реала. Только вот с адаптацией у британцев проблемы вне Англии. Нет у них опции быстро выучить другой язык и влиться в коллектив. Вон Бэйл особо и не знает испанский, хотя прожил там немало лет
+2
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bostonKG
Ответ Under
теперь АПЛ закрыта для Реала?
Хз, но я не припомню ни одного англичанина , заигравшего в Реале( Макманаман, Оуэн,Азар) Бэкхем более менее
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deadjoker
Вот сейчас Леви радостно потирает ладошки.
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Рокко Сиффредди
Лукаку обойдется дешевле.
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Андрей Хенто
Ответ Ummash
Кейин в Реале это будет следующий Азар Асенсио надо на девятку поставит
Марко уже покидает Мадрид и переходит в Париж.
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Гномович!
Будущий хозяин Спотифая
+8
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Master Slova
Кейну нельзя переходить в Реал, там он не сможет побить рекорд Ширера
+1
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Under
Ответ Данияр Жумабекович
Кейн отличный вариант для Реала. Только вот с адаптацией у британцев проблемы вне Англии. Нет у них опции быстро выучить другой язык и влиться в коллектив. Вон Бэйл особо и не знает испанский, хотя прожил там немало лет
кроме Бейла были примеры?
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llolishe
Ответ Today I feel Qatari
Кейна то самого спросили хочет ли он в балет-лигу? У него рекорд по голам в АПЛ на кону, для него это дело всей жизни
Когда из трофеев Ауди Кап даже такой рекорд не будет утешением для Кейна+с сборной не повезло
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obid
А зачем от Фирмино отказываться, он же свободный агент. Можно подписать на 2 года, а там видно будет
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Under
Ответ bostonKG
Хз, но я не припомню ни одного англичанина , заигравшего в Реале( Макманаман, Оуэн,Азар) Бэкхем более менее
Азар так себе англичанин
Макманаман не хуже Бекхэма, Оуэна травмы подвели
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ShamilK
Хорошие новости. Фирмино как замена Бензема - это даже несерьезно. Нужны Кейн с Хаверцом
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