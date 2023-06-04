Кейн – самая вероятная замена Бензема, «Реал» отказался от Фирмино (Хосе Луис Санчес)
Харри Кейн может перейти в «Реал» после ухода Карима Бензема.
Форвард «Тоттенхэма» – самый вероятный вариант замены Бензема, сообщил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.
При этом отмечается, что «Реал» отказался от варианта с Роберто Фирмино.
Напомним, сегодня мадридский клуб объявил об уходе Бензема.
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Учитывая, что Кейн режимит, а не пожирает американские бутерброды. Думаю, это хороший трансфер.
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