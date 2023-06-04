Кейн – самая вероятная замена Бензема, «Реал» отказался от Фирмино (Хосе Луис Санчес)

Харри Кейн может перейти в «Реал» после ухода Карима Бензема.

Форвард « » – самый вероятный вариант замены , сообщил журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.

При этом отмечается, что « » отказался от варианта с .

Напомним, сегодня мадридский клуб объявил об уходе Бензема.

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