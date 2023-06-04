Чемпионат Испании. «Реал» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Сельты»

«Реал» примет «Атлетик» в заключительном туре Ла Лиги.

Также в воскресенье « » сыграет в гостях с « », « » – с «Сельтой».

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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