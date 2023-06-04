Чемпионат Испании. «Реал» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Сельты»
«Реал» примет «Атлетик» в заключительном туре Ла Лиги.
Также в воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом», «Барселона» – с «Сельтой».
38-й тур
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «RCDE Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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