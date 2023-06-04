Чемпионат Испании. «Реал» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Сельты»

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«Реал» примет «Атлетик» в заключительном туре Ла Лиги.

Также в воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом», «Барселона» – с «Сельтой».

Чемпионат Испании

38-й тур

Реал Сосьедад – Севилья
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Райо Вальекано
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Атлетик
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Атлетико
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Жирона
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Валенсия
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Барселона
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Хетафе
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эльче – Кадис
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Альмерия
Дата проведения
4 июня, 22.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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2 комментария

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ljolik888
Ждём великолепный последний тур . Борьба за выживание и за выход в лигу конференций может быть до последней минуты . Всем хорошего настроения и отличного футбола !
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