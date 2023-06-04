«Реал» готов подписать и Кейна, и Хавертца. Харри – кандидатура Анчелотти, Кай – клуба (As)

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Кай Хавертц Футбол

«Реал» готов подписать и Харри Кейна, и Кая Хавертца.

Как сообщает As, форвард «Тоттенхэм» – кандидатура главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянец считает, что Кейн соответствует требованиям: он сможет выдержать давление и соответствовать высоким стандартам клуба.

Руководству «Реала» нравится Хавертц из-за умеренной цены  и молодости, 11 июня июня немцу исполнится 24 года. При этом мадридцы готовы подписать и Кейна, и Хавертца.

Напомним, ранее стало известно об уходе Карима Бензема из «Реала».

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86 комментариев

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Алекс Самойлов
Ответ CriminalJoint62
Хавертц бы подошел. Гол в финале ЛЧ, лучший бомбардир Челси. Будь я Левандовским, я бы уже напрягся
Кай не центральный нап, он там играет вынуждено . он АПЗ
+53
-1
+52
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Криштиану Роналду
Кейн лучшая кандидатура на замену уходящему Бензема.
+49
-11
+38
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Амин Чич
Ответ Фран
По хорошему завидую, у клуба много денег, Перес без труда может позволить себе даже обоих. С другой стороны, трансферный провал Реалу тоже не чужд :) Но одно дело, когда игрок покупается за 5-10 млн, а то и СА приходит, а другое когда космические деньги идут в ход. Тот же Тчуамени пока, как мне кажется, давление не выдерживает.
нет ни одного клуба в мире футбола, который бы хоть раз не совершал ошибки трансферами
+29
-2
+27
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Фран
Ответ Амин Чич
нет ни одного клуба в мире футбола, который бы хоть раз не совершал ошибки трансферами
Согласен полностью, я фанат Милана, у нас это каждое окно случается. Правда и траты сильно разные, если с Реалом сравнивать, хотя Мадрид в последнее время наоборот даже некий образец для подражания.
+11
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rachidibrahimov
Ответ Амин Чич
Если брать чисто форварда, то Кейн, если брать на смену Модничу и Кросу, то Кай
Кая берут как универсала, способного закрыть несколько позиций
+9
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Zemanuha
MadridistaReal: Переговоры по Хаверцу в продвинутой стадии и «Мадрид» намерен закрыть сделку за примерно 70 миллионов евро на днях.
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Potomok Budulaya
Ответ Amalfitano
Кейн отличный кандидат, но платить за 30-ти летнего нападающего космические бабки это очень рискованно. Лучше купить Мбаппе или Холланда за 150-200 мультов, чем Кейна за 100.
никто не отдаст за эти деньги упомянутых тобою людей.
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Zemanuha
BILD: Переход Кая Хаверца в «Реал Мадрид» близится к ЗАВЕРШЕНИЮ.
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0
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Ja BRITER
Ответ CriminalJoint62
Хавертц бы подошел. Гол в финале ЛЧ, лучший бомбардир Челси. Будь я Левандовским, я бы уже напрягся
будь я Левандовски, я бы ржал над игрой Хаверца на позиции форварда. он атакующий полузащитник
+6
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CriminalJoint62
Хавертц бы подошел. Гол в финале ЛЧ, лучший бомбардир Челси. Будь я Левандовским, я бы уже напрягся
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Caniball
Ответ Криштиану Роналду
Кейн лучшая кандидатура на замену уходящему Бензема.
Осимхен еще больше подходит, но там ценник будет выше.
Еще бесплатно Бобби Фирмино можно взять к этим двум.
Точно лишним не будет.
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Amalfitano
Кейн отличный кандидат, но платить за 30-ти летнего нападающего космические бабки это очень рискованно. Лучше купить Мбаппе или Холланда за 150-200 мультов, чем Кейна за 100.
+6
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Xabi Alonso78
Так Леви за Кейна меньше 180 лямов не попросит. Лучше за бесплатно Фирмино взять, плюс он бразилец, в атаке поладит с Вини и Родриго
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Аскетизмом погоняю
Ответ Фран
По хорошему завидую, у клуба много денег, Перес без труда может позволить себе даже обоих. С другой стороны, трансферный провал Реалу тоже не чужд :) Но одно дело, когда игрок покупается за 5-10 млн, а то и СА приходит, а другое когда космические деньги идут в ход. Тот же Тчуамени пока, как мне кажется, давление не выдерживает.
Тчуамени топ. Видимо игры Реала не смотрите. Небольшой спад после ЧМ всего лишь. Даже на спаде играет хорошо.
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felix-sanchez
Лаутаро бы хорошо подошёл.
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Dowlet Gandymow
Ответ Kikilboka
70 мультов на игрока ротации? Надеюсь, фейк
когда он стал игроком ротации?
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2vdhrvmmzf
А что они будут с хавертцем делать? Держать под Кейном на скамейке? Да и чистый форвард из него сомнительный
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Валерий Рытов
Хавертц же не нападающий, какой Реалу от него толк? С тем же успехом можно поставить на форварда Асенсио.
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Амин Чич
Ответ Экспертное мнение
Кейну будет некомфортно в Реале, в Испании защитники в два раза умнее, чем в АПЛ и его мысли будут проходить редко, плюс не будет химии с Винисусом, тот будет отвлекать народ своими танцульками и нытьем о расизме)) Карим был авторитетом для Вини, а Кейну он скажет - кто ты такой? Сколько трофеев брал? А ЛЧ есть?
Это не ты сценарист фильма "Гол"!?
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Timeofinjoy
Кейна с Мином вместе еще бы понял.
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kenan 777
если кейна хочет подписать Анчи, то надо и его увольнять.....
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Dimario
Кейн слабый игрок, Милан его сожрал в матчах ЛЧ.
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Hans Castorp
Честно говоря не очень понятные трансферы на первый взгляд по крайней мере. Хавертц лучше всего играет на позиции 10-ки, которой в Реале нет уже давно , если не считать сезона 2017/2018 когда там неплохо играл Иско, после этого Реал вернулся на схему с тремя полузащитниками и Иско как и Хамес стали практически бесполезны. Что касается Кейна - ему 30 лет , возраст в котором футболисты часто начинают становится травматиками , Леви заломит за него космическую цену, и он англичанин , а англичане в Реале, да и в Испании в принципе не приживаются
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Mr. Galacticos
вот это Батя закусил удела!)
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Igor Pavelski
Ответ Maxh35
А Реал потянет 150 за Кейна и 100 за Хавертца?
Легко потянет,еще и на других останется
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