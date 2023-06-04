«Реал» готов подписать и Кейна, и Хавертца. Харри – кандидатура Анчелотти, Кай – клуба (As)
«Реал» готов подписать и Харри Кейна, и Кая Хавертца.
Как сообщает As, форвард «Тоттенхэм» – кандидатура главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
Итальянец считает, что Кейн соответствует требованиям: он сможет выдержать давление и соответствовать высоким стандартам клуба.
Руководству «Реала» нравится Хавертц из-за умеренной цены и молодости, 11 июня июня немцу исполнится 24 года. При этом мадридцы готовы подписать и Кейна, и Хавертца.
Напомним, ранее стало известно об уходе Карима Бензема из «Реала».
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