«Реал» готов подписать и Кейна, и Хавертца. Харри – кандидатура Анчелотти, Кай – клуба (As)

«Реал» готов подписать и Харри Кейна, и Кая Хавертца.

Как сообщает As, форвард « » – кандидатура главного тренера « » Карло Анчелотти.

Итальянец считает, что Кейн соответствует требованиям: он сможет выдержать давление и соответствовать высоким стандартам клуба.

Руководству «Реала» нравится из-за умеренной цены и молодости, 11 июня июня немцу исполнится 24 года. При этом мадридцы готовы подписать и , и Хавертца.

Напомним, ранее стало известно об уходе Карима Бензема из «Реала».

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