Ролан Гаррос. 4-й круг. Павлюченкова сыграет с Мертенс, Касаткина встретится со Свитолиной, Аванесян – с Муховой

Теги Ролан Гаррос результаты Анастасия Павлюченкова WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Элина Аванесян Теннис

Дарья Касаткина сыграет с Элиной Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос» .

Анастасия Павлюченкова встретится с Элизой Мертенс.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
4 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия) Элина Аванесян (Россия)
Дата проведения
4 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
4 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
4 июня, 21.15
Онлайн матча

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Ответ Guillermo
Ходят слухи, что ей все полы нравятся)
Но на кухню я бы всё же посоветовал плитку
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Ответ Мирослав Холод
Фартануло с сеткой,даже у полячки посильней соперницы. вроде Элина (Ху из Алина 😊)
Это объяснение, про слабых соперников, имеет право на существование, только такое происходит сплошь и рядом. Например соперник Медведева 172 ракетка, уж кажется как фортануло, а получилось все наоборот и таких примеров достаточно в каждом турнире и даже в этом. Гарсия - 5 ракетка против Блинковой, Кудерметова получила уж куда соперницу проходную. Так что ваша версия про легкую сетку не выдерживает критики.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Любитель_ФК
Кто бы мог до начала турнира подумать, что имея в своем составе Кудерметову, Потапову, Самсонову, ну и хотя бы туже Андрееву, что в четвертом круге сыграет совершенно незаметная и даже незнакомая большинству болельщиков, попавшая в основную сетку практически случайно, Алина Аванесян. Вот это сюрприз , так сюрприз. Может случится уже настоящее чудо и она пройдет и Мухову и тогда это станет настоящей сенсацией всего турнира. Успехов Алине.
Фартануло с сеткой,даже у полячки посильней соперницы.
вроде Элина (Ху из Алина 😊)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Jefri AG
Симпатизирую и Касаткиной, и Свитолиной. Вот думаю, кого из них не жалко отправить на съедение к Соболенко) Наверное если Свитолина проиграет сегодня Касаткиной, то для неё это поражение с моральной точки зрения будет легче, чем потом получать разгром от такой личности как Соболенко.
увы шансов против Мужчины с Беларуси нет у обоих тут согласен.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Ответ discoclash
Останется 159, будет 111
Не гони. Будет 169 ракеткой. Пока же она 333 . Поэтому надо бы ей пройти дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Мирослав Холод
Настюха а случае победы залетит в сотню? и где будет если проиграет? знатоки рейтинга, подскажите 🙏
Победа в четвертьфинале нужна,чтобы войти в сотню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
discoclash
Ответ Мирослав Холод
Настюха а случае победы залетит в сотню? и где будет если проиграет? знатоки рейтинга, подскажите 🙏
Останется 159, будет 111
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Доминик
Что толку от сильно бьющих Кудерметовой, Самсоновой и Александровой? Не могут даже три круга пройти на шлеме. Тактика "захерачу-ка мячом посильнее" в теннисе уже не работает.
Веро сильно бьёт? 👀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ ivan 07
Матч дня : Дарья Касаткина - Э.Свитолина. Дашутка проиграла украинке предыдущие шесть матчей. Только это было давно. Пожелаю нашей восхитительной Дашутке в этот раз взять вверх. Не зря же мы ее называем изюминкой . Изюминка - изумить . Она нас сперва изумила блестящей игрой. Потом каминг-аутом. Какая разница , какой пол ей больше нравится , главное быть хорошим человеком. Удачи Даша - страна с тобой.
Ходят слухи, что ей все полы нравятся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
discoclash
Сегодня прям день матчей нерукопожатных, в каждом есть участник без флага. Надеюсь между собой четвертьфиналы этой половины и разыграют)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jefri AG
Симпатизирую и Касаткиной, и Свитолиной. Вот думаю, кого из них не жалко отправить на съедение к Соболенко) Наверное если Свитолина проиграет сегодня Касаткиной, то для неё это поражение с моральной точки зрения будет легче, чем потом получать разгром от такой личности как Соболенко.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Настюха а случае победы залетит в сотню?
и где будет если проиграет?
знатоки рейтинга, подскажите 🙏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Что толку от сильно бьющих Кудерметовой, Самсоновой и Александровой? Не могут даже три круга пройти на шлеме. Тактика "захерачу-ка мячом посильнее" в теннисе уже не работает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Посмотрел статистику. Из этих участниц ,Даша не обыгрывала Свитолину. С Аванесян и с Мертенс не играла. Остальных же била и била жестоко и даже с баранкой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armmaster
Всем нашим победить!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Матч дня : Дарья Касаткина - Э.Свитолина.
Дашутка проиграла украинке предыдущие шесть матчей. Только это было давно. Пожелаю нашей восхитительной Дашутке в этот раз взять вверх. Не зря же мы ее называем изюминкой . Изюминка - изумить . Она нас сперва изумила блестящей игрой. Потом каминг-аутом.
Какая разница , какой пол ей больше нравится , главное быть хорошим человеком.
Удачи Даша - страна с тобой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Кто бы мог до начала турнира подумать, что имея в своем составе Кудерметову, Потапову, Самсонову, ну и хотя бы туже Андрееву, что в четвертом круге сыграет совершенно незаметная и даже незнакомая большинству болельщиков, попавшая в основную сетку практически случайно, Алина Аванесян. Вот это сюрприз , так сюрприз. Может случится уже настоящее чудо и она пройдет и Мухову и тогда это станет настоящей сенсацией всего турнира. Успехов Алине.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий