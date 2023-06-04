Ролан Гаррос. 4-й круг. Павлюченкова сыграет с Мертенс, Касаткина встретится со Свитолиной, Аванесян – с Муховой
Дарья Касаткина сыграет с Элиной Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос» .
Анастасия Павлюченкова встретится с Элизой Мертенс.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 июня, 12.00
- Дата проведения
- 4 июня, 14.00
- Дата проведения
- 4 июня, 15.30
- Дата проведения
- 4 июня, 21.15
вроде Элина (Ху из Алина 😊)
и где будет если проиграет?
знатоки рейтинга, подскажите 🙏
Дашутка проиграла украинке предыдущие шесть матчей. Только это было давно. Пожелаю нашей восхитительной Дашутке в этот раз взять вверх. Не зря же мы ее называем изюминкой . Изюминка - изумить . Она нас сперва изумила блестящей игрой. Потом каминг-аутом.
Какая разница , какой пол ей больше нравится , главное быть хорошим человеком.
Удачи Даша - страна с тобой.