Тренер «Лиона» Масиел о 2:3 с «ПСЖ»: «Лишь четверо из 59 000 человек не видели фолы, второй гол в наши ворота – скандал. Вряд ли лучшей команде Европы нужно 16 игроков и ВАР»

Тренер «Лиона» Масиел: не думаю, что «ПСЖ» нужно 16 игроков и ВАР.

Жорже Масиел, ассистент главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки, раскритиковал судейство в матче с «ПСЖ ».

В воскресенье «Лион » уступил «ПСЖ» в матче 12-го тура Лиги 1 (2:3). Главным арбитром матча был Бенуа Бастьен .

«На стадионе было 59 000 человек, и лишь четверо из них (имеется в виду судейская бригада – Спортс’‘) не заметили нарушений, которые видели мы. Второй гол [в ворота «Лиона»] – настоящий скандал. За фол на Нико [Тальяфико] следовало дать [Ли Кан Ину] красную карточку и назначить пенальти.

Это лучшая команда Европы. Не думаю, что им нужно играть с 16 игроками и [судей на] ВАР, против команды, которая играла в четверг.

Если правила одинаковы для всех, Тальяфико не надо было удалять с поля. Если правила футбола таковы, то это удаление. Я не понимаю, почему Забарный не получил карточку. Сколько фолов они совершили, не получив карточек?

Все это они [судьи] делают с высокомерием, у нас даже нет возможности что-либо обсудить», – сказал Масиел.