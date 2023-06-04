Слуцкий про Сафонова и Акинфеева: «Матвей много ошибается. Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий сравнил Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Я не помню, чтобы у Игоря бывали такие ошибки. Конечно, у какого вратаря их не было? Но я всегда знал, что после ошибки следующий месяц можно курить просто – мы будем играть на ноль, это будет лучший вратарь на планете Земля. У него такой характер, что после ошибки ему даже на тренировке невозможно забить, не то что в игре. 

Хочу напомнить, что Матвею 24 года в этом году [исполнилось]. А Акинфеев к этому времени уже выиграл Кубок УЕФА, взял бронзу Евро. Про чемпионат России я даже не говорю.  

Бесконечно идут сравнения, но Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне – по титулам, по сухим матчам. 

Это сравнение не очень хорошо характеризует Сафонова, учитывая, что он много ошибается в сезоне. А реально классный вратарь не имеет права этого делать», – сказал Слуцкий

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62 комментария

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Royal Watcher
Сафонов за последние пару сезонов сдулся полностью, это факт….
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Очки Дани Алвеса
Ну всё по фактам
+38
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thesuperdrum
Все по делу сказал. Журналистам просто не с кем сравнивать. Есть Игорь и все остальные
+33
-2
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Bartez1986
не раз уже писал, что Сафонов - переоцененный вратарь. а такого, как Конифей, за последние 20 лет у нас не было. и пока не видно, кто бы мог такой же путь, как он, проделать. можно не любить ЦСКА, но спорить с тем, что Игорь - лучший вратарь поколения, ну просто глупо
+28
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+23
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Андрей Андреев
Ответ Луизао фром мексика
Конифей переоцененный вратарь, за сезон по 7 ошибок допускает и его считают лучшим вратарем в истории России, сафоня более крутой вратарь🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Да, вчера мы увидели, какой он крутой вратарь
+14
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akula_ka-50
Ответ dreamstep
Некорректно сравнивать, Акинфеев играл в одной из лучших на тот момент команде России с топовым составом. Сафонов играет в середняке. Поставьте Сафонова последние 5 лет в Зените, тоже был бы 5кратным чемпионом России. Конечно как вратарь Акинфеев сильнее но и от команды много зависит.
да вот хз, уже лет 5 нету той защиты и того состава, а Игорь как был в топе по сухарям так и остаётся..
+14
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pelevin78
Сафонов - топ, когда он пытается играть ногами, Нойер достает, припрятанную со школы, пачку Мальборо, и нервно закуривает 😂
+13
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Кирилл
Ответ Луизао фром мексика
Конифей переоцененный вратарь, за сезон по 7 ошибок допускает и его считают лучшим вратарем в истории России, сафоня более крутой вратарь🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Вчера Сафонов показал какой он «более крутой вратарь» - обыграл игрока Ахмата в своей штрафной «на ура» просто )
+10
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+9
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Игорь Васильев
Сафонов так быстро сдал, что никто уже не вспомнит как он набрал ))
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jqzn88xn6n
Игорь - Царь ❤️💙
+10
-4
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Макаренок
Ответ Алексей Елистратов
Честно сказать, то лучше пусть Сафонов ошибается в ЧР, чем ставить рекорды матчей с пропущенными подряд голами в еврокубках и пропускать от Южной Кореи, когда мяч не могут зафиксировать нормально, что стоит команде выхода в плей-офф.
Не поклонник ЦСКА, но не только сухие серии (или серии с прощенными мячами) характеризуют именно вратаря. И всегда эти обвинения так бредово и подло звучат.
+6
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Александр Колосов
Сафонова по итогам последних двух сезонов можно разве что с Мишей Кержаковым сравнивать, и это сравнение будет даже не в пользу Матвея. До Акинфеева ему как до луны
+6
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BORGOMI
Ответ pelevin78
Не, Леня скоро стендапами будет зарабатывать, и успех у него будет
Причем он будет смешнее половины нынешних так называемых "стендаперов"
+4
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Kubinec_
я хз как можно Игоряна сравнивать с кем-нибудь из нынешних вратарей у нас...
+5
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Сергей Жарковский
Ответ jqzn88xn6n
Игорь - Царь ❤️💙
Осторожно, Мостовой услышит!
+2
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dreamstep
Некорректно сравнивать, Акинфеев играл в одной из лучших на тот момент команде России с топовым составом. Сафонов играет в середняке. Поставьте Сафонова последние 5 лет в Зените, тоже был бы 5кратным чемпионом России. Конечно как вратарь Акинфеев сильнее но и от команды много зависит.
+4
-3
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Shuller18
Да и 43 гола за один чемпионат Игорь ни разу не пропускал, худший результат был 31 в сезоне 20/21, еще разок было 30, а так стабильно меньше пропущенных, чем сыграно матчей.
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Marcus-light
Ну по такой логике Измайлов лучше чем Аршавин
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Макаренок
Ответ Shuller18
Да и 43 гола за один чемпионат Игорь ни разу не пропускал, худший результат был 31 в сезоне 20/21, еще разок было 30, а так стабильно меньше пропущенных, чем сыграно матчей.
Но это же тоже не главный показатель. Условно, поставить Игоря в створ ворот Химок он бы там вообще божил (столько шансов), но такого результата по пропущенных и близко бы не было. Но Игорь, да, лучшие вратарь поколения.
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иди спать
Мотю даже рядом с Игорем ставить нельзя, за то гонору у него хоть отбавляй
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иди спать
Ответ Фан Рубина
Акинфеев - сильнейший вратарь мира начала XXI века. Конечно, до его эталонного уровня невероятно сложно дотянуться.
Акинфеев с начала своей карьеры и до сих пор лучший вратарь России про мировой уровень никто не говорит
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Андрей Андреев
Сафонов дырка страшная.
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pelevin78
Ответ Архитектор Мендисабаль
Слуцкер к этом возрасту уже давно упал со своего дерева и закончил...
Не, Леня скоро стендапами будет зарабатывать, и успех у него будет
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naxerger
Это,конечно,не мое дело,но похоже что как человек Сафонов тоже не очень...
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Severfan
Ответ Bartez1986
не раз уже писал, что Сафонов - переоцененный вратарь. а такого, как Конифей, за последние 20 лет у нас не было. и пока не видно, кто бы мог такой же путь, как он, проделать. можно не любить ЦСКА, но спорить с тем, что Игорь - лучший вратарь поколения, ну просто глупо
такой путь не повторит уже никто)
при этом где-то в будущем вполне может появиться вратарь, который его превзойдёт, просто не нужно каждого более-менее проявившего себя воротчика сразу же возносить до небес: «ну этот точно превзойдёт Акинфеева». проходили уже тысячи раз с «русскими Месси»
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