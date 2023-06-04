Слуцкий про Сафонова и Акинфеева: «Матвей много ошибается. Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне»
Леонид Слуцкий сравнил Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.
«Я не помню, чтобы у Игоря бывали такие ошибки. Конечно, у какого вратаря их не было? Но я всегда знал, что после ошибки следующий месяц можно курить просто – мы будем играть на ноль, это будет лучший вратарь на планете Земля. У него такой характер, что после ошибки ему даже на тренировке невозможно забить, не то что в игре.
Хочу напомнить, что Матвею 24 года в этом году [исполнилось]. А Акинфеев к этому времени уже выиграл Кубок УЕФА, взял бронзу Евро. Про чемпионат России я даже не говорю.
Бесконечно идут сравнения, но Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне – по титулам, по сухим матчам.
Это сравнение не очень хорошо характеризует Сафонова, учитывая, что он много ошибается в сезоне. А реально классный вратарь не имеет права этого делать», – сказал Слуцкий.
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при этом где-то в будущем вполне может появиться вратарь, который его превзойдёт, просто не нужно каждого более-менее проявившего себя воротчика сразу же возносить до небес: «ну этот точно превзойдёт Акинфеева». проходили уже тысячи раз с «русскими Месси»