  • Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»
46

Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который понимает, что это за клуб. Иностранцы по-другому все воспринимают: не получилось – давайте неустойку, я пошел»

Сергей Юран: «Спартак» должен возглавлять российский тренер.

Сергей Юран высказался о тренере для «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича.  

– Самое главное, чтобы сейчас руководство «Спартака» приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать. Я не раз говорил и повторю еще раз: в этот клуб тренер должен приходить не просто поработать, а понимать всю степень ответственности перед болельщиками. Ты должен отдавать себе отчет: если берешься за дело, то должен расшибиться, но дать результат. Только с таким настроем можно заходить в «Спартак».

Иностранцы же в полной мере не понимают, что такое «Спартак», какие у этого клуба традиции и армия болельщиков. Они немножко по-другому все воспринимают: получилось – получилось, а нет – давайте неустойку, я пошел. Сколько уже за последние годы таких было? Вот и со Станковичем такая же история вышла. Вроде бы и в Италии поработал, а у «Спартака» результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально.

Поэтому я и говорил всегда, что, по моему мнению, «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который и сам понимает, что это за клуб, и с игроков требует максимальной отдачи и ответственности. Футболисты должны не просто получать зарплату, а биться за команду на пределе возможностей в каждом матче.

А ваша мечта поработать в «Спартаке» все еще жива?

– Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нем поработать и добиться успеха в качестве тренера, – заявил бывший главный тренер «Пари НН». 

Юран готов возглавить «Спартак»: «Нужно наладить дисциплину, биться за ромб. Знаю, как добиться результата, что делать. Это было бы серьезным вызовом для меня»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?14215 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
