Арбитры РПЛ Безбородов, Кукуян и Левников заработают более 5 млн рублей за сезон

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Владислав Безбородов Валерий Данченко Кирилл Левников видеоповторы Павел Кукуян Спорт-Экспресс деньги Футбол

Определились три арбитра, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей Мир РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», первое место по доходам у Владислава Безбородова. Он работал на 22 матчах чемпионата как арбитр, а 8 встречах был видеосудьей. В сумме это принесло ему 3 840 000 рублей.

Кроме того, с июля 2022-го по май 2023-го он получал по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 550 тысяч. Суммарный доход Безбородова, таким образом, составил 4 390 000 рублей.

Кроме того, у РФС есть система премирования по итогам сезона. Суммы вознаграждений пока неизвестны. В прошлом году они составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

Каждый из кубковых матчей приносил арбитру от 115 тысяч до 300 тысяч, ВАР – от 57,5 тысячи до 150 тысяч. В общей сложности доход Безбородова превысит 5 млн.

Вторым идет Павел Кукуян – 4 117 500 рублей (19 матчей судьей, 10 – ВАР). Третье место у Кирилла Левникова – 4 060 000 (18 встреч судьей, 11 – ВАР). В эти суммы не включены вероятные премии и доходы от обслуживания кубковых игр.

У ассистентов заработки ниже. Лидер — Валерий Данченко, который работал на 14 матчах чемпионата ассистентом судьи и еще на 11 — ассистентом ВАР. Его гонорар за эти встречи составил 1 488 750 рублей. В кубковых встречах можно было заработать от 55 тысяч до 150 тысяч помощником арбитра и от 28,75 тысячи до 75 тысяч АВАР.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Старик Стариканов
и это ещё не учитывается сколько получали в конвертах судьи после спартаковских чаепитий
И газпромовских бонусах
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сгущенное Молочко
В топ 3.. двое судей из СПб...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Старик Стариканов
и это ещё не учитывается сколько получали в конвертах судьи после спартаковских чаепитий
сколько? за отмененные голы Соболева, левый пенальти в матче с факелом, например, или за то, что Денисов удалился, наступив на траву?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Помню новости про машину Мишани Вилкова - он над такими крохами в голос ржëт, наверное))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
1000-1500 рублей в минуту на матче ,норм так доход :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Запад-Восток
На сколько более?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Сгущенное Молочко
В топ 3.. двое судей из СПб...
+1 из Сочи...короче, ничего личного просто факты...)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ Сгущенное Молочко
В топ 3.. двое судей из СПб...
арбитры не допущенные к работе с ФК Зенит и в основном обслуживающие московские команды

при этом максимальные доходы

совпадение?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
А в конвертах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петрович5%
Интересно,при поездках билеты за свой счет и питание при этом за свой также?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
легенды зенита в топе, неудивительно, старательные...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amadeus_amadeus
Запоздалые транши от Федуна
Локо и Динамо не забудут те убийства в матчах с КБ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Хватит на шоколадку к чаю
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
Ответ Bartez1986
сколько? за отмененные голы Соболева, левый пенальти в матче с факелом, например, или за то, что Денисов удалился, наступив на траву?
за то что зобнин нырял с динамой и мозеc взлетал до потолка с ЦСКА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
Ответ Петрович5%
Интересно,при поездках билеты за свой счет и питание при этом за свой также?
вроде команды хозяева их встречают и размещают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ SMART789
арбитры не допущенные к работе с ФК Зенит и в основном обслуживающие московские команды при этом максимальные доходы совпадение?
Очевидно же, что судьи из Петербурга получили больше всех за то, что «топят соперников Зенита в матчах между собой». Зачем им за это платить, если судьи не из Петербурга «топят соперников Зенита в матчах с ним самим», совершенно непонятно, но кто такая эта ваша логика, когда можно приплести Газпром?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий