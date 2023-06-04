Арбитры РПЛ Безбородов, Кукуян и Левников заработают более 5 млн рублей за сезон

Определились три арбитра, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей Мир РПЛ.

Как сообщает « », первое место по доходам у . Он работал на 22 матчах чемпионата как арбитр, а 8 встречах был видеосудьей. В сумме это принесло ему 3 840 000 рублей.

Кроме того, с июля 2022-го по май 2023-го он получал по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с , то есть еще 550 тысяч. Суммарный доход Безбородова, таким образом, составил 4 390 000 рублей.

Кроме того, у РФС есть система премирования по итогам сезона. Суммы вознаграждений пока неизвестны. В прошлом году они составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

Каждый из кубковых матчей приносил арбитру от 115 тысяч до 300 тысяч, ВАР – от 57,5 тысячи до 150 тысяч. В общей сложности доход Безбородова превысит 5 млн.

Вторым идет – 4 117 500 рублей (19 матчей судьей, 10 – ВАР). Третье место у – 4 060 000 (18 встреч судьей, 11 – ВАР). В эти суммы не включены вероятные премии и доходы от обслуживания кубковых игр.

У ассистентов заработки ниже. Лидер — Валерий Данченко, который работал на 14 матчах чемпионата ассистентом судьи и еще на 11 — ассистентом ВАР. Его гонорар за эти встречи составил 1 488 750 рублей. В кубковых встречах можно было заработать от 55 тысяч до 150 тысяч помощником арбитра и от 28,75 тысячи до 75 тысяч АВАР.

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