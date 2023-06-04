Ферстаппен завоевал третий Большой шлем в карьере

Теги Нельсон Пике Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Джим Кларк Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и завоевал Большой шлем «Формулы-1».

Ферстаппен заработал поул-позицию, лидировал от старта до финиша и проехал быстрейший круг гонки. Достижение стало для Макса третьим в карьере: ранее двукратный чемпион доминировал на Гран-при Австрии-2021 и Гран-при Эмилии-Романьи-2022.

Макс сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Нельсоном Пике, выше располагаются лишь восемь гонщиков. Рекордсменом по Большим шлемам является Джим Кларк (8), лидером среди действующих пилотов – Льюис Хэмилтон (6).

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3 комментария

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Ева без Адама
Ответ V3ttel
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3143436.html - оцените выступление доминатора!
Оно было доминирующим)
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V3ttel
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3143436.html - оцените выступление доминатора!
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