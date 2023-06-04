Ферстаппен завоевал третий Большой шлем в карьере

Гонщик « » выиграл Гран-при Испании и завоевал Большой шлем «Формулы-1».

Ферстаппен заработал поул-позицию, лидировал от старта до финиша и проехал быстрейший круг гонки. Достижение стало для Макса третьим в карьере: ранее двукратный чемпион доминировал на -2021 и Гран-при Эмилии-Романьи-2022.

Макс сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира , выше располагаются лишь восемь гонщиков. Рекордсменом по Большим шлемам является Джим Кларк (8), лидером среди действующих пилотов – Льюис Хэмилтон (6).

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Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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