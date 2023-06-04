«Реал» стал 2-м в Ла Лиге, «Атлетико» – 3-м. «Осасуна» сыграет в Лиге конференций
«Атлетико» не удалось опередить «Реал» в последнем туре Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2), пропустив на второй добавленной минуте. Их конкуренты тоже потеряли очки – 1:1 с «Атлетиком».
«Реал» закончил сезон с 78 очками и занял второе место. «Атлетико» с 77 баллами стал третьим. В Лиге чемпионов кроме них от Испании сыграют «Барселона» и «Сосьедад», а также «Севилья» выигравшая Лигу Европы.
В ЛЕ вышли «Вильярреал» (5-е место) и «Бетис» (6-е). «Осасуна» финишировала седьмой и получила право выступить в Лиге конференций.
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