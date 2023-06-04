«Реал» стал 2-м в Ла Лиге, «Атлетико» – 3-м. «Осасуна» сыграет в Лиге конференций

Теги Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига Диего Симеоне рейтинги Лига Конференций УЕФА Футбол

«Атлетико» не удалось опередить «Реал» в последнем туре Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2), пропустив на второй добавленной минуте. Их конкуренты тоже потеряли очки – 1:1 с «Атлетиком».

«Реал» закончил сезон с 78 очками и занял второе место. «Атлетико» с 77 баллами стал третьим. В Лиге чемпионов кроме них от Испании сыграют «Барселона» и «Сосьедад», а также «Севилья» выигравшая Лигу Европы.

В ЛЕ вышли «Вильярреал» (5-е место) и «Бетис» (6-е). «Осасуна» финишировала седьмой и получила право выступить в Лиге конференций.

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16 комментариев

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blaugrano
Финал кубка Испании, 7 место и еврокубки - суперсезон для Осасуны. С каждым годом прибавляют. Дальше больше.
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ОттоДракула
Чтобы так просрать серебро надо было очень сильно постараться.
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Dowlet Gandymow
было бы неплохо отдать Абде в аренду еще на один сезон в Осасуне.
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Кирилл Голивец
Ответ SaH4r.
Осасуна и Абде красавчики, рад за них. От аутсайдера ЛЛ до участников ЛК
Хороший клуб вообще. Традиционно в том же Бильбао очень много наваррцев, они подходят им по национальному принципу. Выжимают максимум из минимума. И у Будимира сезон отличный получился - бронза ЧМ и вот такой матч с путевкой в Европу
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Igor K.
Рад за Реал!!!
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Under
Ответ ОттоДракула
Чтобы так просрать серебро надо было очень сильно постараться.
а оно есть в Испании?
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Роман
Ответ Алекс Самойлов
мотивация будет может , а возможности нет . смирись
Чувак, ты можешь сам смириться. А не на все комменты бежать отвечать.
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