«Реал» стал 2-м в Ла Лиге, «Атлетико» – 3-м. «Осасуна» сыграет в Лиге конференций

«Атлетико» не удалось опередить «Реал» в последнем туре Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2), пропустив на второй добавленной минуте. Их конкуренты тоже потеряли очки – 1:1 с «Атлетиком».

« » закончил сезон с 78 очками и занял второе место. « » с 77 баллами стал третьим. В Лиге чемпионов кроме них от сыграют «Барселона» и «Сосьедад», а также «Севилья» выигравшая Лигу Европы.

В ЛЕ вышли «Вильярреал» (5-е место) и «Бетис» (6-е). « » финишировала седьмой и получила право выступить в Лиге конференций.

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