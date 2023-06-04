«Локо» готов продать Миранчука, Изидора, Педриньо, Едвая, Худякова. Клуб могут покинуть 11 игроков
Покинуть «Локомотив» летом могут 11 футболистов.
Как сообщает «Чемпионат», в случае поступления хорошего предложения железнодорожники готовы продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильзона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконяца, Педриньо Перейру, Гирано Керка и Тина Едвая.
Также поиском нового клуба займутся Константин Марадишвили и Даниил Куликов.
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