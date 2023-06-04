«Локо» готов продать Миранчука, Изидора, Педриньо, Едвая, Худякова. Клуб могут покинуть 11 игроков

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Покинуть «Локомотив» летом могут 11 футболистов.

Как сообщает «Чемпионат», в случае поступления хорошего предложения железнодорожники готовы продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильзона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконяца, Педриньо Перейру, Гирано Керка и Тина Едвая.

Также поиском нового клуба займутся Константин Марадишвили и Даниил Куликов. 

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89 комментариев

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Криштиану Роналду
Будут строить новую команду вокруг перспективного Дзюбы.
+107
-10
+97
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Roman
Изидора-то за что? Его надо оставлять. Да и Митай полезен, как универсал
+87
-6
+81
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Румато Асторский
Ответ Криштиану Роналду
Будут строить новую команду вокруг перспективного Дзюбы.
Пиняева и Глушенкова
+36
-4
+32
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Дмитрий Чибисов
Похоже, на информационный вброс
+17
-3
+14
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An Kr
Ответ Roman
Изидора-то за что? Его надо оставлять. Да и Митай полезен, как универсал
Жирная утка
+16
-3
+13
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Локуся
Из всех жалко только Миранчука и Худякова, первого потому что просто обидно, что по сравнению с братом сдулся, второй может норм спрогрессировать
+13
-1
+12
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Разрушающий мифы
Ответ Локуся
Из всех жалко только Миранчука и Худякова, первого потому что просто обидно, что по сравнению с братом сдулся, второй может норм спрогрессировать
Худяков уже никуда не спрогрессирует. Это либо дано, либо нет. Он очень любит попонтоваться, при этом является очень косячным. Лантратов его на три головы лучше по мастерству.
+12
-2
+10
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Krylya
Ответ Румато Асторский
Пиняева и Глушенкова
Да пусть человек 5 из Крыльев еще возьмут
+7
0
+7
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Румато Асторский
Антошу то почему?
+5
0
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Vasyamarch91
Все таки хотят в лучшую лигу мира
+14
-9
+5
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Amalfitano
Ответ Румато Асторский
Антошу то почему?
Большая щп и низкая мотивация. Глаза не горят вообще.
+5
0
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An Kr
Какой же дешевый вброс
+9
-4
+5
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Сергей Жарковский
Это явный фейк, пока не будет ничего официального можно не заморачиваться!
+5
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Me1nik
как всегда. межсезонье. начинаются вбросы от определённых ресурсов
+4
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Teodrakis
Митай ток играть начал, уже пошёл НХ! Гениально
+4
-1
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s_kapa
Ответ Roman
Изидора-то за что? Его надо оставлять. Да и Митай полезен, как универсал
Изидор - талантливый парень, с инстинктами, но футбольно необразованный, плохо пасует, не чувствует момент, когда отдать пас, невпжно открывается. Он хорош на пространстве и в штрафной. Галактионов очень умно его использовал, сейчас хороший момент его продать за неплохие деньги
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Локуся
Из всех жалко только Миранчука и Худякова, первого потому что просто обидно, что по сравнению с братом сдулся, второй может норм спрогрессировать
Что бы прогрессировать нужно место в основе завоёвывать тем более у худи был шанс в итоге просрали какому то акрону
+4
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Peter Parker
Ответ Разрушающий мифы
Худяков уже никуда не спрогрессирует. Это либо дано, либо нет. Он очень любит попонтоваться, при этом является очень косячным. Лантратов его на три головы лучше по мастерству.
ой, ну прям вот точно не спрогрессирует? в его возрасте Лантратов между Балтикой и Факелом в первой лиге болтался и явно не выделялся как нынешний Худяков.
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Чётко_как_чечётка
Миранчука, ИЗИДОРА ОСОБЕННО, Митая не трогать!
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Peter Parker
Ответ Amalfitano
Так и я о том же. Лантратов пахал в низших лигах, а этот малый прохлаждается в Москве и не играет.
чтобы "прохлаждаться" в Москве Худяков, наверное, тоже все таки пахал? Оба ведь через Казанку прошли.
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Amalfitano
Ответ Peter Parker
ой, ну прям вот точно не спрогрессирует? в его возрасте Лантратов между Балтикой и Факелом в первой лиге болтался и явно не выделялся как нынешний Худяков.
Так и я о том же. Лантратов пахал в низших лигах, а этот малый прохлаждается в Москве и не играет.
+1
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Amalfitano
Ответ Разрушающий мифы
Худяков уже никуда не спрогрессирует. Это либо дано, либо нет. Он очень любит попонтоваться, при этом является очень косячным. Лантратов его на три головы лучше по мастерству.
Лантратов пахарь который прошел школу низших лиг. Там не до понтов. А вот Худяков да, понторез. И весьма слабый вратарь.
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Andrew Petrov
Чую локовозники раздеребанят Оренбург и Крылья под орех😂
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Amalfitano
Ответ ezhik38
Спартак...не тупи! Забирай Антуана! )
Гризман к нам не поедет, опта!)
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Amalfitano
Ответ ltkmaby
Приехали, стоило начать играть, включились вновь подковерные игры.
Никаких подковёрных игр. Просто урезали бюджет. И это правильно.
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