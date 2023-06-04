Игроки «Реала» качали Азара, Бензема, Асенсио и Мариано на руках после матча с «Атлетиком». Они покидают клуб

В «Реале» попрощались с игроками, покидающими клуб.

В заключительном туре Ла Лиги «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1). Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут Эден Азар, Марко Асенсио, Мариано Диас и Карим Бензема.

После матча игроки «Реала» попрощались с покидающими клуб партнерами по команде, качая каждого из них на руках.

Фото: East News/AP Photo/Bernat Armangue; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы