Игроки «Реала» качали Азара, Бензема, Асенсио и Мариано на руках после матча с «Атлетиком». Они покидают клуб

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сантьяго Бернабеу Эден Азар Мариано Диас Марко Асенсио Футбол

В «Реале» попрощались с игроками, покидающими клуб.

В заключительном туре Ла Лиги «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1). Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут Эден Азар, Марко Асенсио, Мариано Диас и Карим Бензема.

После матча игроки «Реала» попрощались с покидающими клуб партнерами по команде, качая каждого из них на руках.

Фото: East News/AP Photo/Bernat Armangue; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

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72 комментария

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RG26
Азара смогли поднять? А-то фото нет
+220
-9
+211
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Копирайтер Заремы
Азар травмировался
+128
-6
+122
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VuNePonimaete
Ответ RG26
Азара смогли поднять? А-то фото нет
Видео гуляет по интернету. Причем на нем троих подкидывали довольно высоко, а вот Пузарчика совсем незначительно, совпадение? не думаю)
+55
-2
+53
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андрей кольцов
Ответ Юлия Закаблукова
Смена поколений, на одном составе почти 10 лет выезжали, ушёл роналду, рамос, , маслель, бейл, теперь ьензема, на очереди кросс и модричь.....
Кросъ и модричь
+30
0
+30
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SergioRamos92
Азара должны были сотрудники Бургер Кинга подкидывать,там он принес больше пользы чем в футболке Реала
+27
-3
+24
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Роман
Достойно.
Азар не играл, у фанатов было недовольство. Но все равно достойно проводили. Такое отношение, значит, заслужил.
Не то что некоторых в лиге 1 под свист.
+44
-25
+19
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ZA.RMA
Каждый из них является частью истории Мадрида.

Кто-то является героем, а кто-то балластом..но все вместе - история, которая для них подошла к концу.

Бенз🤍
+18
-2
+16
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RG26
Ответ VuNePonimaete
Видео гуляет по интернету. Причем на нем троих подкидывали довольно высоко, а вот Пузарчика совсем незначительно, совпадение? не думаю)
😂 при этом грустно, потому что вспоминаю, какое воодушевление было при его подписании…жаль, что так вышло
+12
0
+12
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S1rAlex
Ну, Азара качали вместо утренней силовой тренировки, как я понял
+13
-1
+12
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forsp
Ответ Юлия Закаблукова
Смена поколений, на одном составе почти 10 лет выезжали, ушёл роналду, рамос, , маслель, бейл, теперь ьензема, на очереди кросс и модричь.....
Рональда, Рамо, Маслель, Бей, Ьензема, Крозз и Модречъ
+11
-1
+10
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Верховный Лорд
Ответ GuruFutbola
Я щас заплачу)
Мы к этому привыкли))
+9
-1
+8
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Eric_Cartman
Азара за то, что разгрузил зарплатных ведомость и им больше достанется теперь? 🤔
+10
-2
+8
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alisa dvoikina
Ответ Eric_Cartman
Азара за то, что разгрузил зарплатных ведомость и им больше достанется теперь? 🤔
за то, что 4 сезона затаскивал эль-классико своим отсутствием
+10
-2
+8
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Altim
Ответ Роман
Достойно. Азар не играл, у фанатов было недовольство. Но все равно достойно проводили. Такое отношение, значит, заслужил. Не то что некоторых в лиге 1 под свист.
Это говорит о тех кто провожал, в первую очередь. Так что как бы ты ни хотел Месси уколоть - вышло наоборот)
+7
0
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SergioRamos92
Ответ Lifar Skladchikov
Обидки это мелочно. Я, например, очень рад, что игроки так его проводили. Запоминается, как говорится, последнее.
Увы,это будет единственное положительное чем Азар запомнится в Мадриде
Хотя и этого он не заслужил
Рамоса и Касильяса так не провожали
А они в отличии от бургерной бездарности это заслужили сполна
+5
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Как они смогли поднять Азара? 😲
+5
0
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Dazdingo
Ответ Копирайтер Заремы
Азар травмировался
🤣🤣🤣
+6
-3
+3
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Юлия Закаблукова
Смена поколений, на одном составе почти 10 лет выезжали, ушёл роналду, рамос, , маслель, бейл, теперь ьензема, на очереди кросс и модричь.....
+10
-7
+3
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Extrim
За Азара как то обидно все равно, когда игроки типо Мариано соглашаются на роль запасного это еще можно как то понять, но когда игрок калибра Эдена это делает это вызывает недоумение
+2
0
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&_Bishep_&
Качать Азара попросило руководство : боялись что передумает.
+3
-1
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Yuriy Matochkin
Азар не получил в процессе травму?
+2
0
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VuNePonimaete
Ответ RG26
😂 при этом грустно, потому что вспоминаю, какое воодушевление было при его подписании…жаль, что так вышло
надеемся настолько мощных провал в плане ожидания/реальность больше не будет
+1
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Реалу очень долго придётся качать Азара, чтобы восстановить справедливость в этом противостоянии.
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Thunder.bull
Ответ SergioRamos92
Увы,это будет единственное положительное чем Азар запомнится в Мадриде Хотя и этого он не заслужил Рамоса и Касильяса так не провожали А они в отличии от бургерной бездарности это заслужили сполна
Ну не провожали их, а так, отпустили на время :)
Оба - альфа-лидеры, они требуют. А дон Фло - ест лидеров на обед, поэтому без фанфар. Икер вон прекрасно работает теперь на дона. И Серега тоже будет :)
+1
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angry horse
Из шорт Азара гамбургеры сыпались?😁
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