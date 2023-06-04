Игроки «Реала» качали Азара, Бензема, Асенсио и Мариано на руках после матча с «Атлетиком». Они покидают клуб
В «Реале» попрощались с игроками, покидающими клуб.
В заключительном туре Ла Лиги «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1). Ранее было объявлено, что по окончании сезона клуб покинут Эден Азар, Марко Асенсио, Мариано Диас и Карим Бензема.
После матча игроки «Реала» попрощались с покидающими клуб партнерами по команде, качая каждого из них на руках.
Фото: East News/AP Photo/Bernat Armangue; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
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Азар не играл, у фанатов было недовольство. Но все равно достойно проводили. Такое отношение, значит, заслужил.
Не то что некоторых в лиге 1 под свист.
Кто-то является героем, а кто-то балластом..но все вместе - история, которая для них подошла к концу.
Бенз🤍
Хотя и этого он не заслужил
Рамоса и Касильяса так не провожали
А они в отличии от бургерной бездарности это заслужили сполна
Оба - альфа-лидеры, они требуют. А дон Фло - ест лидеров на обед, поэтому без фанфар. Икер вон прекрасно работает теперь на дона. И Серега тоже будет :)