Руни о трансферах «МЮ»: «До прошлого лета они были ужасны. Лукаку, Ибрагимович, Погба – клуб просто подписывал громкие имена и тратил на них огромные суммы»
Уэйн Руни: трансферная политика «МЮ» до прошлого лета была ужасной.
Уэйн Руни раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».
«Трансферная политика «Манчестер Юнайтед» до прошлого лета была ужасной. Они просто подписывали громкие имена – посмотрите на Лукаку, Златана, Погба – это хорошие игроки, но клуб просто приглашал звезд и тратил на них огромные суммы.
Понадобится некоторое время, чтобы исправить эти ошибки», – сказал экс-форвард «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
