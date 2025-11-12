  • Спортс
Руни о трансферах «МЮ»: «До прошлого лета они были ужасны. Лукаку, Ибрагимович, Погба – клуб просто подписывал громкие имена и тратил на них огромные суммы»

Уэйн Руни: трансферная политика «МЮ» до прошлого лета была ужасной.

Уэйн Руни раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед». 

«Трансферная политика «Манчестер Юнайтед» до прошлого лета была ужасной. Они просто подписывали громкие имена – посмотрите на Лукаку, Златана, Погба – это хорошие игроки, но клуб просто приглашал звезд и тратил на них огромные суммы.

Понадобится некоторое время, чтобы исправить эти ошибки», – сказал экс-форвард «МЮ».  

