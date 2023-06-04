«Аль-Хилаль» уверен в переходе Месси. Лео всерьез рассматривает и «Интер Майами», «Барса» настроена менее оптимистично, чем ранее
«Аль-Хилаль» уверен в переходе Лионеля Месси.
У клуба из Саудовской Аравии уже все готово для трансфера, Месси предлагают до 600 млн евро за сезон.
В «Аль-Хилале» практически уверены в переходе Лионеля, но пока аргентинец не подпишет контракт, они не хотят считать сделку окончательно закрытой, сообщает Mundo Deportivo.
На Месси также претендует «Интер Майами», и Месси всерьез рассматривает предложение от клуба МЛС.
Что касается «Барселоны», то в каталонском клубе уже менее оптимистичны, чем несколько недель назад.
Напомним, ранее стало известно об уходе Месси из «ПСЖ».
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Ну либо новость как обычно левая.
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