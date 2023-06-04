«Аль-Хилаль» уверен в переходе Месси. Лео всерьез рассматривает и «Интер Майами», «Барса» настроена менее оптимистично, чем ранее

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

«Аль-Хилаль» уверен в переходе Лионеля Месси.

У клуба из Саудовской Аравии уже все готово для трансфера, Месси предлагают до 600 млн евро за сезон.

В «Аль-Хилале» практически уверены в переходе Лионеля, но пока аргентинец не подпишет контракт, они не хотят считать сделку окончательно закрытой, сообщает Mundo Deportivo.

На Месси также претендует «Интер Майами», и Месси всерьез рассматривает предложение от клуба МЛС.

Что касается «Барселоны», то в каталонском клубе уже менее оптимистичны, чем несколько недель назад.

Напомним, ранее стало известно об уходе Месси из «ПСЖ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
У Лапорты, похоже, появились сомнения, что Лео будет играть за еду или даже доплачивать за возможность играть в легендарной команде Хави
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Судя по всему, саудиты решили, что зачем покупать топ-клубы, когда можно всех перевезти к себе
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
А мне вот интересно,Барса хоть какое то предложение сделала? А то как можно быть настроенным менее оптимистично,если даже не делаешь предложение.
Ну либо новость как обычно левая.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
Ответ Гамарджоба Генацвале
А как же бесконечная любовь к Барсе?
выраженная в €
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Flavius
У Лапорты, похоже, появились сомнения, что Лео будет играть за еду или даже доплачивать за возможность играть в легендарной команде Хави
А как же бесконечная любовь к Барсе?
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kreator.vvv
Ответ VERBLYUD
Так разрывал, что команда занимала 4 место в чемпионате и отлетала в ЛЧ от Порту)))) Месси в 19 лет делал хет-трики Реалам и входил в топ-3 на ЗМ, чем занимался наш деревянный Рон в 19?
любовался собою перед зеркалом)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Потолковый Лампонюх™
На два года раньше Роналду отправляется к арабам. Напоминаю что Рон в его возрасте разрывал Апл. Стыдно за нашего мессю.
Так разрывал, что команда занимала 4 место в чемпионате и отлетала в ЛЧ от Порту))))

Месси в 19 лет делал хет-трики Реалам и входил в топ-3 на ЗМ, чем занимался наш деревянный Рон в 19?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Maximkin
Чет новости какие-то однообразные, предлагаю революционную:
Месси станет первым игроком с контрактами с двумя клубами одновременно. Ла-Лига и Аль-мячик лига договорились о том, что расписание новых сезонов будет составлено так, чтобы Месси успевал играть 2 раза в неделю в двух частях света
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstruktor_PAW
ну я думаю даже любовь к футболу проиграет 600млн. Да оно и понятно, любой бы из нас так сделал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
600 лям. Безумие чистое, за эти деньги можно проф. клуб в Италии сделать с нуля, включая постройку стадиона.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ notfromrashka
Судя по всему, саудиты решили, что зачем покупать топ-клубы, когда можно всех перевезти к себе
да кого всех, несколько пенсионеров уважаемых только если
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Under
да кого всех, несколько пенсионеров уважаемых только если
Обычно начинают с пенсионеров, а дальше едут остальные … эти старички поднимут интерес к чемпионату точно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Д'Артаньян
Надеюсь, этого не произойдет.
Месси еще несколько лет может играть на высоком уровне. Было бы обидно не видеть его в ЛЧ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Men77
А мне вот интересно,Барса хоть какое то предложение сделала? А то как можно быть настроенным менее оптимистично,если даже не делаешь предложение. Ну либо новость как обычно левая.
Сделала. Две упаковки пива, носки, шампунь и 20 рублей мелочью
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Печально всё это.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Syndycate
Адекватным сразу было понятно, что Лео не вернется в Барсу, ибо у них денег нет. А все эти разговоры про готов играть бесплатно или готов пойти на сокращение зарплаты - сказочки для его глоров)
У Barca_mania инсайд, что он на 100% перейдёт в «Барсу», разве он когда-то ошибался в прогнозах?!😅😅😅
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Men77
А мне вот интересно,Барса хоть какое то предложение сделала? А то как можно быть настроенным менее оптимистично,если даже не делаешь предложение. Ну либо новость как обычно левая.
Не было ни одного инсайда или слуха, что Барса сделал предложение. Даже насчёт устного вопросы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Air
Ответ Pitkin
Месси сейчас в том возрасте, когда надо зарабатывать на пенсию. Так и Бензема сделал, как и Рональдо.
За всю карьеру не заработал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Fan of Sport
Я считаю, что САМ Месси хочет ещё год или два провести на топ уровне в Барсе, в зависимости от своего самочувствия, а потом уже в США, если не ошибаюсь он об этом и раньше говорил, что хотел бы поехать в США. Идеальный расклад на мой взгляд: Месси подписывает контракт с Барселоной на два года, к середине сезоне 2024/25 дай Бог Барселона вернётся на обновлённый Камп Ноу и к концу сезона на полном стадионе Месси проведёт прощальный матч с победой в важном турнире (Ла Лига или ЛЧ). В сезоне 2025/26 он подписывает контракт 1+1 с Интер Майами, к этому времени, как сообщают разные источники у Интера будет свой новый стадион, а концу сезона Месси сыграет на своём последнем ЧМ и в том же США и завершит карьеру в сборной, а потом ещё год проведёт в США и потом завершит карьеру футболиста.
А на второй чаше весов лежит контракт на 1.2 ярда. Что же выберет Месси?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Homelender_666
У Лео остался последний вызов в карьере - поиграть в России под руководством Талалаева)
а как же дождливым осенним вечером в Стоке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Ответ Homelender_666
У Лео остался последний вызов в карьере - поиграть в России под руководством Талалаева)
Самый последний - под руководством Спартака Гогниева в лучшей лиге мира!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Ответ Temp LC
А после концерта Месси вернётся на стадион и заберёт выстреленные деньжата)
Конечно заберет не верблюдам же их оставлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Фруктовый роналду
Месси заедит на стадион на верблюде и из пушек будут выстреливать деньги.Ну за такие деньги месси за сезон должен 100 голов положить и показать кришу кто тут папка.Все верблюды аравии ждут величайшего.Добро пожаловать в аравию Месси
Арабы что Роналду что Месси совсем не ради количества голов за такие бабки подписывают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фран
Ответ Роман
Зачем писать, что Месси деньги не интересуют. При чём ты даже не предполагаешь, а утверждаешь за него.
Уже играл бы в Аравии тогда. Я говорю по факту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
У Лео остался последний вызов в карьере - поиграть в России под руководством Талалаева)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий