«Аль-Хилаль» уверен в переходе Лионеля Месси.

У клуба из Саудовской Аравии уже все готово для трансфера, Месси предлагают до 600 млн евро за сезон.

В « » практически уверены в переходе , но пока аргентинец не подпишет контракт, они не хотят считать сделку окончательно закрытой, сообщает Mundo Deportivo.

На Месси также претендует « », и Месси всерьез рассматривает предложение от клуба МЛС.

Что касается «Барселоны», то в каталонском клубе уже менее оптимистичны, чем несколько недель назад.

Напомним, ранее стало известно об уходе Месси из «ПСЖ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы