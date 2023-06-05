Хвича стал лучшим ассистентом Серии А с 10 пасами. Осимхен забил больше всех – 26 голов
Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А.
Форвард «Наполи» отметился 26 голами за 32 игры в чемпионате. Он же совершил наибольшее количество результативных действий – 30 (26 мячей и 4 голевых паса).
Второе место в списке бомбардиров занял Лаутаро Мартинес из «Интера» – у него 21 гол за 38 матчей.
Наибольшее количество голевых передач в Серии А отдал Хвича Кварацхелия. В дебютном сезоне в составе «Наполи» он ассистировал партнерам 10 раз.
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