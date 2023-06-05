Хвича стал лучшим ассистентом Серии А с 10 пасами. Осимхен забил больше всех – 26 голов

Теги Интер серия А Италия рейтинги Наполи Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Хвича Кварацхелия Футбол

Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А.

Форвард «Наполи» отметился 26 голами за 32 игры в чемпионате. Он же совершил наибольшее количество результативных действий – 30 (26 мячей и 4 голевых паса).

Второе место в списке бомбардиров занял Лаутаро Мартинес из «Интера» – у него 21 гол за 38 матчей.

Наибольшее количество голевых передач в Серии А отдал Хвича Кварацхелия. В дебютном сезоне в составе «Наполи» он ассистировал партнерам 10 раз.

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8 комментариев

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Теннисный абсолют
10 у лучшего ассистента за 38 туров - хм..Маловато чет будет.
+11
-2
+9
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Александр Горенков
Ответ Барсик Юрана
Уровень чемпа Италии человек с января перестал играть, а всё равно лучший...
Несколько сезонов назад был легендарный Сусо, который сделал к октябрю-ноябрю 8 ассистов и был лучшим где-то до апреля-мая, не сделав больше ни одного ассиста
+9
-2
+7
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Альтависта
Но по мнению местных экспертов, Хвича аж в 21 год уже сдулся и играет на уровне Рыбчинского и Зиньковского.
+3
-3
0
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notfromrashka
Ответ Альтависта
Но по мнению местных экспертов, Хвича аж в 21 год уже сдулся и играет на уровне Рыбчинского и Зиньковского.
Знаешь чем отличается звездный игрок от среднего ? Стабильностью
+2
-2
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