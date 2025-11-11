Романов обладает авторитетом в «Спартаке», особенно среди россиян. Команда доверяет ему больше, чем Станковичу, он может «продержаться даже до зимы» («Чемпионат»)
Игроки «Спартака» доверяют Вадиму Романову больше, чем Деяну Станковичу.
По информации «Чемпионата», руководство «Спартака» решило назначить Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича, поскольку высоко ценит его умение находить общий язык с игроками.
«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.
По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
