Романов обладает авторитетом в «Спартаке», особенно среди россиян. Команда доверяет ему больше, чем Станковичу, он может «продержаться даже до зимы» («Чемпионат»)

Игроки «Спартака» доверяют Вадиму Романову больше, чем Деяну Станковичу.

По информации «Чемпионата», руководство «Спартака » решило назначить Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера после ухода Деяна Станковича , поскольку высоко ценит его умение находить общий язык с игроками.

«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.

По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.