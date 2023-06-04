Бензема и «Аль-Иттихад» согласовали контракт на 2 года (Al Ekhbariya)

«Аль-Иттихад» согласовал контракт с форвардом Каримом Бензема.

По информации саудовского государственного телеканала Al Ekhbariya, 35-летний француз подпишет соглашение на два года.

Напомним, сегодня « » объявил об уходе по окончании сезона.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.

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