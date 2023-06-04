Бензема и «Аль-Иттихад» согласовали контракт на 2 года (Al Ekhbariya)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» согласовал контракт с форвардом Каримом Бензема.

По информации саудовского государственного телеканала Al Ekhbariya, 35-летний француз подпишет соглашение на два года.

Напомним, сегодня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард в новом клубе заработает 200 млн евро за 2 года.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konvicted
Ответ Log in
Ну Китай взрывал раньше, что именно взорвалось?
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
+83
-10
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Новый заголовок в спортсе: "Аль Наср" Роналду принимает "Аль Иттихад" Бензема:)
+69
-8
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Arturitto
Саудиты взрывают футбольный рынок
Ну Китай взрывал раньше, что именно взорвалось?
+42
-11
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Саудиты взрывают футбольный рынок
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Terry Coylor
Ответ Очевидное невероятное
Я завершу карьеру в Реале...Слова бензема несколько лет назад. Так к слову
Спортивную карьеру, но не зарабатывание денег
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
Арабы могут позволить себе добавить Кака, Каннаваро и Беккенбауэра, что с рынком-то будет, если всех заслуженных "пенсионеров" подпишут?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Я завершу карьеру в Реале...Слова бензема несколько лет назад. Так к слову
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Почему, когда легенда уходит из Барсы, он ушел за деньгами!?
Когда легенда уходит из Реала, он все выиграл, спасибо ему!? ))))))))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M.H.S
Ответ Великий Алонсо
А у Криштиану в 2 раза больше зарплата 😏😏😏
Ты вечно про Роналду🤦‍♂️🤡
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ответ Великий Алонсо
А у Криштиану в 2 раза больше зарплата 😏😏😏
А у Алонсо в 20 раз меньше
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Битков
Ответ Очевидное невероятное
Я завершу карьеру в Реале...Слова бензема несколько лет назад. Так к слову
Всякое случается в жизни, глупо упрекать за это. Тем более это и есть по сути завершения карьеры, как и у Роналду и Месси, если перейдет в арабский клуб. Даже если они там 100 мячей отгрузят - это не будет стоить и одного гола в ЛЧ, мое мнение.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tishmul Tishmulov
Потихоньку знакомимся с арабскими клубами. Я лично уже три клуба знаю; Аль Хилал, Аль Наср и Аль Иттихад.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нионель Ералду
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
а кто подписывал, прошу прощения?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
беженец)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Бербер на родину))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Болтун)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kostin
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
ну подписали они стариков дальше то что?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Будет классико у саудитов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
Convict, music..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Хорошая прибавка к пенсии))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Жабиев
Вот и заслуженная пенсия .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Значит и в следующем сезоне Аль-Иттихад будет чемпионом в Саудовской Аравии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
Я что-то пропустил, кого ещё кроме Кринжа?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ernar11
Ответ Konvicted
Китай не подписывал четырех обладателей золотых мячей в течение полугода
а кто четвертый-то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Амин Чич
Почему, когда легенда уходит из Барсы, он ушел за деньгами!? Когда легенда уходит из Реала, он все выиграл, спасибо ему!? ))))))))
потому что он все выиграл
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий