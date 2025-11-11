Директор УЕФА Ува: «Последние 18 лет стадионы в Италии строятся благодаря личным инвестициям, нужен системный подход. Евро-2032 – возможность, которую нельзя упускать»

Директор УЕФА, итальянец Ува: Евро-2032 – возможность, которую нельзя упускать.

Исполнительный директор УЕФА Микеле Ува заявил, что проведение Евро-2032 поспособствует развитию итальянского футбола.

«Евро-2032 – это возможность, которую нам нельзя упускать.

Давайте объединим усилия. УЕФА выступит посредником, используя свой опыт и знания. Все стадионы, которые были построены или реконструированы в стране за последние 18 лет, являются результатом личных инвестиций. Италии необходим системный подход.

Чемпионат Европы в 2032 году – прекрасная возможность выйти на новый уровень, начиная с изменения менталитета. Как итальянец, я призываю всех объединиться, чтобы [его проведение] принесло пользу итальянскому и европейскому футболу.

Вспомните, что благодаря последнему турниру в Германии было получено два миллиарда евро, которые будут реинвестированы в молодежь и в женский футбол. Это модель, которой нужно придерживаться», – сказал Ува.