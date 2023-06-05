«Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы, «Ювентус» – в Лиге конференций

«Рома» избежала падения в зону Лиги конференций, забив «Специи» на 89-й минуте.

Команда Жозе Моуринью с 63 очками завершила чемпионат Италии на шестом месте и в следующем сезоне сыграет в . Туда же попала « », финишировавшая на 5-й строчке с 64 баллами.

Еще одним участником ЛЕ от Италии может стать «Фиорентина», которая в финале Лиги конференций встретится с «Вест Хэмом» (7 июня). В Серии А она 8-я.

« » занял 7-е место, набрав 62 очка, и выступит в Лиге конференций.

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