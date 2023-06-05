«Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы, «Ювентус» – в Лиге конференций

Теги Рома Аталанта Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

«Рома» избежала падения в зону Лиги конференций, забив «Специи» на 89-й минуте.

Команда Жозе Моуринью с 63 очками завершила чемпионат Италии на шестом месте и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Туда же попала «Аталанта», финишировавшая на 5-й строчке с 64 баллами.

Еще одним участником ЛЕ от Италии может стать «Фиорентина», которая в финале Лиги конференций встретится с «Вест Хэмом» (7 июня). В Серии А она 8-я.

«Ювентус» занял 7-е место, набрав 62 очка, и выступит в Лиге конференций. 

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68 комментариев

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Кокич
Мареска аж 15 минут добавил, но Дибала бился как лев, не пустил Юве вперёд Ромы.
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Direct free kick
Рома должна была играть в ЛЧ. Тэйлор, ты нехороший человек
+53
-27
+26
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Burel
Ответ Кокич
Мареска аж 15 минут добавил, но Дибала бился как лев, не пустил Юве вперёд Ромы.
Вот это Маур затащил. Два шестых места подряд, хотя второй раз фактически 7е. Не зря подписали гения на зарплату в три раза больше Фонсеки
+29
-13
+16
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Three Days Grace
последний матч "Ромы" просто огонь)
+18
-4
+14
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Кокич
Форварды "Ромы" закончили сезон печально:
один с нулём голов в чемпионате, другой колено сломал.
Хорошо хоть, что Дибала живой остался.
+13
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Левая бровь Анчелотти
Очень тяжелый и напряженный сезон позади. Позорный вылет из ЛЧ, судейские скандалы, суды, споры, постоянно меняющаяся таблица Серии А, тошнотная игра имени Аллегри и многое другое - все это в прошлом. Этот сезон закончился 7 местом в таблице и Лигой Конференцией. Что же, в следующем сезоне мы обязаны выигрывать еврокубок! А если серьезно, ситуация сложилась очень печальная. Фактически нужно заново строить команду. Увольнять Аллегри и приглашать атакующего, энергичного тренера. Впереди нас ждет трансферное окно и предсезонная подготовка. Я верю в то, что руководство максимально эффективно воспользуется временем перед сезоном и мы увидим новый Ювентус. Верю, что дальше Ювентус начнет свое возрождение из пепла. Forza Juve! Fino alla Fine! 🖤🤍
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TiNO
Мареска это что-то с чем-то, а не судья. Мало того, что чистейший пенальти на Дибале не поставил, так ещё и за фол на нем не дал вторую жёлтую, а самому Пауло тут же влепил.
Но когда снесли Эль Шаарави, вариантов уже не было не ставить 11-метровый, и не удалять. Ещё и 15 минут откуда-то выкопал к основному)))
Дибалу сколько раз снесли в этом матче, я просто считать устал.
Наш аргентинский волшебник сегодня был великолепен! Очень надеюсь, что Пауло останется в Роме.
+10
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Victor Revkovski
Как же Мареска не хотел, чтобы Рома выиграла у Специи ) до 2го года не поставил чистый пенальти в ворота Специи, а потом ещё и 15 минут ко 2му тайму добавил
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Н.Ф.
Ответ Victor Revkovski
Как же Мареска не хотел, чтобы Рома выиграла у Специи ) до 2го года не поставил чистый пенальти в ворота Специи, а потом ещё и 15 минут ко 2му тайму добавил
Когда Мареска узнал, что Милан выигрывает у Вероны, то с чистой совестью назначил пенальти за фол на Эль-Шарави, хотя перед этим не назначил за точно такой же фол на Дибале.
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slatar99
Надеюсь, что руководство Ромы сделают выводы из финала сезона и таки раскошелятся на трансферы. Ну, нельзя, в 14 человек на два турнира играть ((

И, конечно, надо любой ценой Моуринью сохранять. Без него и Дибала уйдёт и боевой характер команды будет утерян полностью. Но тут опять возвращаемся к трансферам))
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Любезный Коссутий
реальный шанс для Юве затащить кубок
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!!!Bata!!!
Лига Конференций при всем уважение, не уровень такого клуба как Ювентус. Алегри просто развалил клуб, стоптал все амбиции клуба с землей!
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
реальный шанс для Юве затащить кубок
Вылетят не позднее 1/8
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slatar99
Ответ Мохнатый55
Два сезона Моуринью в Роме - 6 место и 6 место. В Серии А - полный провал. В актив можно записать лишь некоторые успехи в еврокубках - победа в Кубке Интертото и финал Лиги Европы. Но в Лигу чемпионов так и не пробился, несмотря на прекрасный состав. По хорошему Роме нужно увольнять Моуринью и назначать нормального тренера.
Полностью согласен с вами, коллега!

С текущим составом Ромы даже условный Гвардиола делал бы требл в Италии два сезона подряд.

Только Реал и отчасти Сити могут с римлянами сейчас по силе команды поспорить. Думаю, летом Рома продаст Белотти и сможет с полученными деньгами в гонку за Кейна включиться!
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ЮрикПро
Ответ Burel
Вот это Маур затащил. Два шестых места подряд, хотя второй раз фактически 7е. Не зря подписали гения на зарплату в три раза больше Фонсеки
Ты вообще за чемпом следил? Умник! В частности за игрой Ромы месяца 3 последние? Они реально в финале ЛЕ были, а не фактически и 7е...
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Алексей Малютин
Ответ dmitryGoose
Очень надеюсь, что Пауло у вас будет счастлив. В Юве его не ценили по достоинству.
Пауло в Роме сыграл не сильно лучше чем играл в Юве, в последний свой сезон. Жадничать не надо было, и ломаться по меньше, с чем вновь, кстати, непорядок.
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Kubinec_
Ответ Burel
Вот это Маур затащил. Два шестых места подряд, хотя второй раз фактически 7е. Не зря подписали гения на зарплату в три раза больше Фонсеки
фанаты мауриньи самые мемные на этом сайте
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d.xoxlov
Ответ Любезный Коссутий
реальный шанс для Юве затащить кубок
Если туда пустят ещё. Сдаётся мне, это будет очень логичный и наименее ущербный для обеих сторон компромисс.
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Алексей Малютин
Ответ Валик Носко
Очистить состав,на выход Шило,Сандро,Квадрат,Кин,Паредес,Милик,Миретти,я бы и Локатели отдал бы,не уровень Юве,ну Ди Мария сам уйдет и Влахович.и конечно же недо тренер этот.Алегри первый на выход.
Локателли хорошо сезон провёл. Милик и Миретти удовлетворительно. Шило играл лучше Куадрадо пока с травмой не слег, для лавки само то. Чем футбол смотрите юноша? Если всех выгнать играть некому будет. Денег сейчас не будет на такие кардинальные перестройки. Хорошо, что в клубе есть приличные люди, и набирают их не на спортсе.
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Toffiti
Всё-таки, тот матч с Фейнеоордом очень дорого обошёлся римлянам. Забрал всё: удачу, здоровье и силы. Навал травм серьезно ослабил состав, так ещё и по пути некоторые судьи "отпинали" обессиленную команду.
Травма Абрахама - жесть. В последней игре сезона. Игрок, от продажи которого Рома планировала получить прирост капитала, который так ей необходим для усиления состава. В итоге, есть вероятность, что и Тэмми не сможет играть, и замену ему нормальную не купят.
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Victor Revkovski
Ответ Человек1991
Юве вернут 12 очков и они заслуженно будут в Лиге Чемпионов, Милан в Лиге Европы, а Рома в ЛК.))
Юве так то исключение из еврокубков ещё светит
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dmitryGoose
Ответ TiNO
Мареска это что-то с чем-то, а не судья. Мало того, что чистейший пенальти на Дибале не поставил, так ещё и за фол на нем не дал вторую жёлтую, а самому Пауло тут же влепил. Но когда снесли Эль Шаарави, вариантов уже не было не ставить 11-метровый, и не удалять. Ещё и 15 минут откуда-то выкопал к основному))) Дибалу сколько раз снесли в этом матче, я просто считать устал. Наш аргентинский волшебник сегодня был великолепен! Очень надеюсь, что Пауло останется в Роме.
Очень надеюсь, что Пауло у вас будет счастлив. В Юве его не ценили по достоинству.
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nb8dwryv56
Если бы Моуриньо сегодня не отбывал дисквалификацию, то 100% получил бы красную в этом матче!
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llolishe
Ответ Любезный Коссутий
реальный шанс для Юве затащить кубок
Не факт
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paperboy
А ведь даже после снятия 10 очков у Юве были хорошие шансы на попадание в лч. А Аллегри даже в ЛЕ не смог попасть.
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