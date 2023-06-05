«Аталанта» и «Рома» сыграют в Лиге Европы, «Ювентус» – в Лиге конференций
«Рома» избежала падения в зону Лиги конференций, забив «Специи» на 89-й минуте.
Команда Жозе Моуринью с 63 очками завершила чемпионат Италии на шестом месте и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Туда же попала «Аталанта», финишировавшая на 5-й строчке с 64 баллами.
Еще одним участником ЛЕ от Италии может стать «Фиорентина», которая в финале Лиги конференций встретится с «Вест Хэмом» (7 июня). В Серии А она 8-я.
«Ювентус» занял 7-е место, набрав 62 очка, и выступит в Лиге конференций.
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один с нулём голов в чемпионате, другой колено сломал.
Хорошо хоть, что Дибала живой остался.
Но когда снесли Эль Шаарави, вариантов уже не было не ставить 11-метровый, и не удалять. Ещё и 15 минут откуда-то выкопал к основному)))
Дибалу сколько раз снесли в этом матче, я просто считать устал.
Наш аргентинский волшебник сегодня был великолепен! Очень надеюсь, что Пауло останется в Роме.
И, конечно, надо любой ценой Моуринью сохранять. Без него и Дибала уйдёт и боевой характер команды будет утерян полностью. Но тут опять возвращаемся к трансферам))
С текущим составом Ромы даже условный Гвардиола делал бы требл в Италии два сезона подряд.
Только Реал и отчасти Сити могут с римлянами сейчас по силе команды поспорить. Думаю, летом Рома продаст Белотти и сможет с полученными деньгами в гонку за Кейна включиться!
Травма Абрахама - жесть. В последней игре сезона. Игрок, от продажи которого Рома планировала получить прирост капитала, который так ей необходим для усиления состава. В итоге, есть вероятность, что и Тэмми не сможет играть, и замену ему нормальную не купят.