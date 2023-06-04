НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» во 2-м матче

Сегодня состоится второй матч финальной серии плей-офф НБА 2023 года между « » и «Майами».

В первой встрече «Денвер» Николы Йокича на своей площадке обыграл «Майами» Джимми Батлера со счетом 104:93.

НБА

Финал



Второй матч

«Денвер» ведет в серии – 1-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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