НБА. Плей-офф. Финал. «Денвер» примет «Майами» во 2-м матче
Сегодня состоится второй матч финальной серии плей-офф НБА 2023 года между «Денвером» и «Майами».
В первой встрече «Денвер» Николы Йокича на своей площадке обыграл «Майами» Джимми Батлера со счетом 104:93.
НБА
Финал
Второй матч
- Дата проведения
- 5 июня, 03.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Йокич- кто всерьез мог подумать в свое время, что вокруг сербского пирожка-центрового без защиты и атлетизма можно построить потенциально чемпионскую команду? Еще и в эпоху трехочковых малышей, когда многие всерьез считали, что позиция центра умирает?
Денвер в свое время поверил в Николу, с первого сезона увидев в нем не огранённый алмаз. Настолько сильно, что, по слухам, отказались в 2016 году включать его в сделку по обмену Гриффина, из-за чего трейд и не состоялся. И каждый год Мэлоун твердил, что вокруг Николы можно построить команду, что он самый ценный актив коллектива.
Рубрика «Самое ухаха из местной аналитики» из 2020 года:
Возникает ощущение, что Йокич уже вышел на свой пик и ощутимо сильнее никогда не будет, хотя ему всего 25. Он уже стал лучшим пасующим «большим» лиги, подтянул оборону и продолжил набирать больше 20 очков за игру. У меня нет ответа на вопрос, в чем и за счет чего он может стать лучше, чтобы выйти на уровень топ-10 игроков лиги. (с)
Мюррей- «канадский стритболист без защиты. Он никогда не оправится от серьезной травмы, «пузырь» был разовым всплеском и такое больше не повторится». Это только часть океана негатива, который плескался вокруг Джамала. Я сам в него никогда не верил, чего греха таить. Но то, как он включает режим Бога и вообще перестает промахиваться в важных матчах меня повергало в легкий трепет.
Портер- в его здоровье не верили на драфте. В его способности не верили, когда Денвер дал огромный контракт. В его восстановление после травмы мало кто верил. И он до сих пор в глазах большинства инвалид, которому чудовищно переплатили.
Гордон-тот самый крутой данкер, проигравший Лавину
КСП в трейде с Вашингтоном некоторые оценивали ниже Уилла Бартона (мое персональное ухахаха)
Да кто мог подумать, что команда с Ишем Смитом будет бороться за чемпионство?!
Чемпионство Милуоки показало всем, что один верный выбор может изменить судьбу целой франшизы и города в целом. Успехи Денвера же учат расширять границы этого потенциального выбора. Даже белый, рохлый, скучный европеец на умирающей позиции может стать катализатором успеха и всё изменить.
Ну и за красивый баскетбол!
Теперь дело за Николой )