Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину перейти в сборную Грузии (The Skating Lesson)

Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину сменить сборную.

Об этом сообщил американский журналист в своем блоге The Skating Lesson.

«Федерация фигурного катания России дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) и .

На следующей неделе состоится заседание совета ISU, на котором может быть принято решение о допуске российских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Или, возможно, они отложат это до октября», – написал Лиз.

По данным источника, спортсмены намерены представлять Грузию. Эту информацию подтверждает журналист «Р-Спорта» Влад Жуков.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?