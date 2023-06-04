Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину перейти в сборную Грузии (The Skating Lesson)

Теги сборная России ISU танцы на льду ФФКР переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину сменить сборную.

Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

«Федерация фигурного катания России дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

На следующей неделе состоится заседание совета ISU, на котором может быть принято решение о допуске российских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Или, возможно, они отложат это до октября», – написал Лиз.

По данным источника, спортсмены намерены представлять Грузию. Эту информацию подтверждает журналист «Р-Спорта» Влад Жуков. 

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

Материалы по теме

178 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS.Nika1
Можете минусовать сколько хотите, но это уже больше чем наглость и лицемерие. Про несправедливость вообще молчу.
Почему одним все можно, а другим ничего ?
Они входили в состав сборной , выступали на ОИ, а их так просто отпускают ? Мдаааа.
Если информация , конечно , достоверная.
Хотя все больше и больше в это верится, учитывая , что их вообще не тянет в Россию.
+133
-20
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natalia Gladkia
Ответ FS.Nika1
Можете минусовать сколько хотите, но это уже больше чем наглость и лицемерие. Про несправедливость вообще молчу. Почему одним все можно, а другим ничего ? Они входили в состав сборной , выступали на ОИ, а их так просто отпускают ? Мдаааа. Если информация , конечно , достоверная. Хотя все больше и больше в это верится, учитывая , что их вообще не тянет в Россию.
Согласна, а бедному Дарио Чиризано...кукиш! Как так значит на них деньги не тратили и возвращать их не надо, а на Дарио , так просто, он " всех ограбил" , так получается!? Ну извините, это уже такая наглость непомерная! Так что при таком положении дел, жду комментарий от Чайковской, в случае с Чиризано она была категорически против, а здесь как!?? Вот это стандартища просто квадовые, однако!??
+80
-5
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chespo
Ответ FS.Nika1
Можете минусовать сколько хотите, но это уже больше чем наглость и лицемерие. Про несправедливость вообще молчу. Почему одним все можно, а другим ничего ? Они входили в состав сборной , выступали на ОИ, а их так просто отпускают ? Мдаааа. Если информация , конечно , достоверная. Хотя все больше и больше в это верится, учитывая , что их вообще не тянет в Россию.
Мама может!
+72
-5
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lanfqk
На Чиризано однозначно было потрачено больше денег, чем на Дэвисов, я правильно понимаю?)))
+67
-3
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Ответ AAPolyansky
а вы не допускаете, что "мадам Этери" тут не причем? есть ее взрослая дочь и ее муж, которые не хотят выступать за Россию
Если бы мадам Этери была бы не причем, Дэвисов бы просто-напрсто никто не отпустил. Они сборники и участники олимпиады. С фига ли Чиризано с куда ме́ньшими заслугами на привязи сидит, а этим вольную дали?
+57
-7
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Апофиоз коррупции
+55
-8
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexFed
Фу. Самая противная парочка приспособленцев.
+59
-12
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amneris
Если это правда, то тут можно только Грузии посочувствовать, а за нашу сборную порадоваться: чем меньше блатных - тем лучше. Но самое смешное - пэтриотизм мадам Этери. Когда дело доходит до бревноватных аскетов, костями ляжет, но хоть куда-то их просунет - ведь мир должен снова и снова кровоточить, просматривая прокаты этих уникальных спортсменов. Пока свои, конечно, будут подпирать родной бортик. И как только родители ее учеников все это терпят?
+61
-15
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чиризано не пустили, а этой паре, которая кстати, участники ОИ, стало быть, можно идти куда глаза глядят..
Ну, Казакова и Ревия, придется теперь потесниться
+42
-5
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Все равны, но кто-то равнее)
+45
-13
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Этери конечно молодцом, протащила через головы на ОИ эту пару, а теперь спокойно без напряга меняет им гражданство, а как же слова Когана про потратили много денег на воспитание фигуриста и не собираемся просто так отдавать?) Ну а фанаты хрустально и дальше будут орать и доказывать, что у Тутберидзе нет связей с федрой и что у Дэвис нет блата)
+39
-9
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lisin kat
Наконец-то. До свидос! В России и своих блатных хватает. Только надеюсь, что процесс этот необратимый. И мы никогда их больше от России не увидим.
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
То есть Чиризано они не отпустили, а этим разрешили, ясно)
+37
-11
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Самая разумная позиция-отпускать ВСЕХ кто хочет уйти, без каких-либо препонов, но без возможности возврата.С Дарио расправились и это было крайне не справедливо,причем не Дарио рушил свою пару и федра и палец о палец не ударила,чтобы удержать ошалевшую от гармонов партнершу Дарио,ей никто не объяснил,что подставлять партнера без видимых причем не достойно тем более такого славного и интеллигентного как Дарио.Дейву Лизу я верб полностью и понимаю кто ему стучит и давно.Против Ди и Глеба ничего не имею-пусть строят карьеру где хотят.
ВОт только если федра действительно дала им разрешение на переход,какого ражна так некрасиво поступили с Дарио.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
У Смолкина внезапно документы наладились и он уже может выезжать из США?)
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пара, конечно, невероятно шустрая. Вооружившись лукошком грибов отобрались на главные старты(где накатали на порядка 20 баллов меньше, чем на ЧР, но это другой вопрос), а потом моментально уехали, забив на все внутренние соревнования. Теперь же по вполне правдоподобным слухам переходят в другую федерацию без всяких "но" и "если"-им, стало быть, можно..
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buturlinomo
Ответ Sky Smoker
Если бы мадам Этери была бы не причем, Дэвисов бы просто-напрсто никто не отпустил. Они сборники и участники олимпиады. С фига ли Чиризано с куда ме́ньшими заслугами на привязи сидит, а этим вольную дали?
их бы даже до сборной не допустили без мамы.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вошь энтропийная
То есть «безрезультатному» Чиризано нельзя, а сборникам и участникам ОИ вот так и без карантина можно? Ясно, понятно.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
- Будучи в некотором нервном возбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами: «На волю, всех на волю!»
(к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дружба11
Либо дайте Дарио девочку в пару,либо отпустите классного парня туда где он нашел девочку для прокатов и карьеры.
Дарио никогда не гнал на Россию, интеллигентный парень был подставлен партнершей, федра отстранилась от вопросов сохранения пары,абстрагировалась.Если Ди с Глебом благославлены на переход-отпустите и Дарио-он никакого морального удара по России не наносил-сохранили бы пару-Дарио бы катался здесь...
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ждем пост от Этери про туалетное чтиво?)
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toplady
Отпустите Чиризано, зачем портить карьеру талантливому парню, а эта блатата пусть катится куда угодно, нигде им ничего не светит
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Костыгин
Неужели мы от них избавимся наконец? Я не верю.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amneris
Ответ AAPolyansky
а вы не допускаете, что "мадам Этери" тут не причем? есть ее взрослая дочь и ее муж, которые не хотят выступать за Россию
Человек, который замешан в деле с допингом у малолеток, который пропихивал свою бревноватую дочь и ее не менее бесталанного партнера на топовые позиции ради отбора на ОИ и медийно поливал грязью всех спортсменов, которые от неё уходили, не причём? Это шутка, что ль?

«Диша» и ее муж абсолютно ничего не решают - они, как любезно сообщил нам всем Глеб, «блатные» и будут поступать так, как им велит главный спонсор появления на российском льду в принципе.
+25
-14
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexFed
Ответ delM
В том году тоже самое слушали. Вброс. А если не вброс то пусть меняют. Это лучше чем выступать без флага и гимна.
Лучше, если бы они сразу свалили не занимая чужие места в сборной и на ОИ по головам не пролезали.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий