Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину перейти в сборную Грузии (The Skating Lesson)
Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и Смолкину сменить сборную.
Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.
«Федерация фигурного катания России дала релиз (разрешение на выступления за другую страну – Sports.ru) Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
На следующей неделе состоится заседание совета ISU, на котором может быть принято решение о допуске российских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Или, возможно, они отложат это до октября», – написал Лиз.
По данным источника, спортсмены намерены представлять Грузию. Эту информацию подтверждает журналист «Р-Спорта» Влад Жуков.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.
После Олимпиады спортсмены улетели тренироваться в США, откуда в Россию так и не возвращались. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе.
Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?
Почему одним все можно, а другим ничего ?
Они входили в состав сборной , выступали на ОИ, а их так просто отпускают ? Мдаааа.
Если информация , конечно , достоверная.
Хотя все больше и больше в это верится, учитывая , что их вообще не тянет в Россию.
Ну, Казакова и Ревия, придется теперь потесниться
ВОт только если федра действительно дала им разрешение на переход,какого ражна так некрасиво поступили с Дарио.
(к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Дарио никогда не гнал на Россию, интеллигентный парень был подставлен партнершей, федра отстранилась от вопросов сохранения пары,абстрагировалась.Если Ди с Глебом благославлены на переход-отпустите и Дарио-он никакого морального удара по России не наносил-сохранили бы пару-Дарио бы катался здесь...
«Диша» и ее муж абсолютно ничего не решают - они, как любезно сообщил нам всем Глеб, «блатные» и будут поступать так, как им велит главный спонсор появления на российском льду в принципе.