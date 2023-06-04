💣 «Реал» объявил об уходе Бензема. Он провел 14 лет в клубе и выиграл 25 трофеев и «Золотой мяч»
«Реал» объявил о решении Карима Бензема покинуть клуб этим летом.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.
Карим – воспитанник «Лиона». Он перешел в «Реал» в 2009 году и за 14 лет в клубе завоевал 25 трофеев (делит рекорд с Марсело), в том числе он 5 раз выиграл Лигу чемпионов и 4 раза – Ла Лигу. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч».
Бензема забил 353 гола за «Реал» и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше лишь у Криштиану Роналду (450).
В этом сезоне на счету Карима 30 голов в 42 матчах во всех турнирах. Его статистика – здесь.
Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн
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Самый титулованный футболист и самый лучший ассистент в истории Реала:)
И кнч же обладатель ЗМ
Журналист: Какая у тебя мечта?
Карим: Я когда-то буду игроком Реала, выиграю там много трофеев и золотой мяч! Да, да! Так и будет. ©
Теперь Кейн с Хаверцом уж точно нужны. В клубе атаки просто нет, а на одном Винисиусе ничего не выиграешь
При всем уважении к Кариму, но он даже волоску Зубастику Р9 не годится...
Да и можно вспомнить таких легенд, как Ди Стефано и Пушкаш
P.S Карим - Легенда, будет нехватать его, надеюсь после завершения карьеры будет работать в Реале
из старой гвардией остались только Карвахал, Модрич и Кроос теперь
А Бензема выходит в топ 10 легенд всех времен Реала уже, как болелшик сегодня очень печально. удачи ему
Бензема , Альба , Буся