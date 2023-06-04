💣 «Реал» объявил об уходе Бензема. Он провел 14 лет в клубе и выиграл 25 трофеев и «Золотой мяч»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Реал» объявил о решении Карима Бензема покинуть клуб этим летом.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.

Карим – воспитанник «Лиона». Он перешел в «Реал» в 2009 году и за 14 лет в клубе завоевал 25 трофеев (делит рекорд с Марсело), в том числе он 5 раз выиграл Лигу чемпионов и 4 раза – Ла Лигу. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч».

Бензема забил 353 гола за «Реал» и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше лишь у Криштиану Роналду (450).

В этом сезоне на счету Карима 30 голов в 42 матчах во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

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249 комментариев

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Андрей Хенто
Все же думал, что Карим останется. Тем не менее спасибо за столько лет игры в футболке Королевского клуба и удачи в дальнейшем карьере. 14 лет играл за Мадрид, стал легендой клуба, помог завоевать кучу трофеев, став самым титулованным игроком клуба, легенда и капитан. Грасиас! Это была славная охота!
+303
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+281
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Xxx zzz
Ответ Оригинальный Ник
Самый нелепый обладатель ЗМ. Быдло, шантажист, дерево и просто плохой человек. Всего плохого, скучать не будем
Самый титулованный игрок,принес хорошие результаты Мадриду…заминусовал бы,но рейтинга не хватает ))
+278
-14
+264
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Отец Абду
Легенда, лучшая девятка в истории клуба...

Самый титулованный футболист и самый лучший ассистент в истории Реала:)
И кнч же обладатель ЗМ
+201
-21
+180
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MADRiD_00
2007 год.

Журналист: Какая у тебя мечта?

Карим: Я когда-то буду игроком Реала, выиграю там много трофеев и золотой мяч! Да, да! Так и будет. ©
+122
-5
+117
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alexus-1990
вот и последний из BBC покинул Мадрид
+82
-3
+79
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Budabuda
трудно представить Реал без Бензема.
+77
-6
+71
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Геннадий Тимченко
Ответ Андрей Хенто
Все же думал, что Карим останется. Тем не менее спасибо за столько лет игры в футболке Королевского клуба и удачи в дальнейшем карьере. 14 лет играл за Мадрид, стал легендой клуба, помог завоевать кучу трофеев, став самым титулованным игроком клуба, легенда и капитан. Грасиас! Это была славная охота!
принял правильное решение - непонятно, в какой момент саудитам станет футбол неинтересен и они найдут себе другую игрушку🤷самому Кариму пожелаю (хоть он тут не читает и ему навряд ли кто передаст) удачи, здоровья и успешной адаптации в новом клубе👏
+54
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+53
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Андрей Хенто
Все же думал, что Карим останется. Тем не менее спасибо за столько лет игры в футболке Королевского клуба и удачи в дальнейшем карьере. 14 лет играл за Мадрид, стал легендой клуба, помог завоевать кучу трофеев, став самым титулованным игроком клуба, легенда и капитан. Грасиас! Это была славная охота!
Останется? Он все взял с клубом! В его возрасте 200 лямов за два года, от этого сложно отказаться! Пусть заработает внукам на пенсию, ну или правнукам
+51
-1
+50
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Легенда, может теперь получится палец на руке прооперировать 😅
+55
-5
+50
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Артём Назмутдинов
Ответ Отец Абду
Легенда, лучшая девятка в истории клуба... Самый титулованный футболист и самый лучший ассистент в истории Реала:) И кнч же обладатель ЗМ
Ну из девяток есть игроки лучше, а так - один из лучших
+44
-10
+34
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ShamilK
Марка в очередной раз опозорилась. Сначала у них Мбаппе еще в декабре 2021 подписал контракт, затем Карим остается. Романо в очередной раз показал, что он просто с запасом лучший и надежный инсайдер.
Теперь Кейн с Хаверцом уж точно нужны. В клубе атаки просто нет, а на одном Винисиусе ничего не выиграешь
+40
-11
+29
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Xxx zzz
Ответ Budabuda
трудно представить Реал без Бензема.
Начинает строиться новая эра
+33
-6
+27
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S H A R K
Ответ Отец Абду
Легенда, лучшая девятка в истории клуба... Самый титулованный футболист и самый лучший ассистент в истории Реала:) И кнч же обладатель ЗМ
Лучшая девятка в истории Реала?
При всем уважении к Кариму, но он даже волоску Зубастику Р9 не годится...
Да и можно вспомнить таких легенд, как Ди Стефано и Пушкаш
+38
-11
+27
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Сергей Логинов
Плей-офф прошлой ЛЧ–это навсегда
+28
-2
+26
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Evgeny20
История Карима ещё и поучительна тем, что нужно продолжать следовать за своей мечтой и никогда не сдаваться. В 34 года взять золотой мяч - выше всяких похвал. Ушла эпоха. Живая легенда и великая девятка Реала!
+25
-2
+23
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Мухаммад Беноевский
Ответ Игорь М.
Суарес, Роналдо, Левандовски
Он же написал лучшая девятка в истории клуба, причём тут все кого ты перечислил. У тебя проблемы с чтением?
+25
-4
+21
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VuNePonimaete
Охренеть, чистка в Реале пошла. Неужели будут трансферы?
P.S Карим - Легенда, будет нехватать его, надеюсь после завершения карьеры будет работать в Реале
+24
-4
+20
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Anvar Umarov
Ответ Игорь М.
Суарес, Роналдо, Левандовски
ага Суарес и Левандовски игроки Реала
+20
-1
+19
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RealJon
там и Начо уходить
из старой гвардией остались только Карвахал, Модрич и Кроос теперь

А Бензема выходит в топ 10 легенд всех времен Реала уже, как болелшик сегодня очень печально. удачи ему
+18
-3
+15
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JFT96
Ответ a1ber1
ну давай список лучших кто по трофеям и по игре лучше.
По игре с зубастиком мало кто сравнится
+19
-4
+15
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VuNePonimaete
На скамейке итак игроков мало было, а тут уже ушли Бензема и Асенсил, плюс пассажиры Мариано с Азаром. Плюс Начо также может уйти с Себальосом, это что получается ждем не меньше 5 новых трансферов?? не могу в это поверить
+14
-2
+12
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Маноло Санчи́с
Ответ VuNePonimaete
Охренеть, чистка в Реале пошла. Неужели будут трансферы? P.S Карим - Легенда, будет нехватать его, надеюсь после завершения карьеры будет работать в Реале
Дядя Фло теперь точно должен раскошелиться. На одном Вини далеко не уедешь...
+11
-1
+10
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dreamstep
5 побед в ЛЧ с Реалом - это невероятно круто.
+11
-2
+9
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S H A R K
Ответ Мухаммад Беноевский
Он же написал лучшая девятка в истории клуба, причём тут все кого ты перечислил. У тебя проблемы с чтением?
Он потом отредактировал
+10
-1
+9
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cektor
Золотое поколение эльклассико
Бензема , Альба , Буся
+8
0
+8
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