«Антверпен» выиграл лигу Бельгии впервые с 1957-го. Лидер менялся дважды за последние минуты матчей, чемпионский гол на 94-й забил Алдервейрелд

Теги Марк ван Боммел Генк Брюгге высшая лига Бельгия Антверпен Тоби Алдервейрелд Юнион Футбол

«Антверпен» стал чемпионом Бельгии в сезоне-2022/23.

Перед последним туром команда Марка ван Боммела лидировала в чемпионской группе с 46 очками. У «Юниона» было столько же, у «Генка» – 45, у «Брюгге» – 33. Первые играли с третьими, вторые – с четвертыми.

«Юнион» забил «Брюгге» на 46-й минуте, «Генк» повел 2:1 в матче с «Антверпеном» на 75-й.

«Юнион» лидировал в таблице до 89-й минуты, на которой пропустил от «Брюгге» – и на первое место вышел «Генк». Команде из Брюсселя в дальнейшем забили еще дважды, она проиграла 1:3.

На 4-й добавленной минуте «Антверпен» благодаря удару защитника Тоби Алдервейрелда сравнял счет, поднялся в лидеры и, удержав ничью (2:2), стал чемпионом впервые с 1957 года и в 5-й раз в истории.

«Антверпен» закончил сезон с 47 очками, «Генк» – с 46, как и «Юнион», «Брюгге» – с 36.

Финиш в Бельгии – огонь! У трех клубов равные шансы на титул перед последним туром

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папичслав
Ушёл из ТТХ , как говорится
+215
0
+215
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Любимый футболист Геннадия Сергеевича.
+117
-1
+116
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ant97
Юнион из-за того, что пошёл отыгрываться сломя голову, ещё и пропустил на 100 минуте. В итоге даже в ЛЧ не вышли из-за этого мяча (
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ Уся Ваткин
Он звал его просто Тоби
ну, по дружески
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экочёрт 4000
"Юнион" с "Генком" перещеголяли "Боруссию"
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ ОттоДракула
Любимый футболист Геннадия Сергеевича.
Он звал его просто Тоби
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Руководству "Спартака" не мешало бы поздравить😁
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ ant97
Юнион из-за того, что пошёл отыгрываться сломя голову, ещё и пропустил на 100 минуте. В итоге даже в ЛЧ не вышли из-за этого мяча (
Эти два матча :
Самая Крутая Развязка в Европе !
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
если серьёзно, то развязка сезона эпичная
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Керк там первый гол забил, кстати
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.sh.s.
Ван Боммел удивил конечно сделал золотой дубль для Антиверпен.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krolik213
На багаже Зенитовских комментариев от Геннадия Сергеевича, разумеется. Игры с Зенитом, те самые, где Орлов выражался очень красиво, вошли в память те комментарии и помогли игроку забить победный!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TylerDurden
Нужен подарочный special DVD-диск с комментарием Орлова.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Catalonsky
Багаж Промеса сработал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Тоби - страшный сон Геннадия Сергеевича Орлова...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zip13
Лучшая развязка сезона в Европе. Всё решилось в конце матчей. Брюгге, которому ничего не нужно было, взял и хлопнул Юнион, претендующий на чемпионство и зону ЛЧ, забиший!!! три!!! гола с 89мин.
Отдельный респект Тоби, забивший победный гол.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маноло Санчи́с
Ответ ant97
Юнион из-за того, что пошёл отыгрываться сломя голову, ещё и пропустил на 100 минуте. В итоге даже в ЛЧ не вышли из-за этого мяча (
Юнион как-то больше всего жаль: Второй сезон чемпионство можно сказать, из их рук уплывает(
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
master_of_dzen
вот это жара у них там.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Генк уникальный конечно клуб... почти весь сезон уверенно лидировали и даже с запасом и все умудрились просрать, еще и упустить чемпионство на последних минутах, неудачники года
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deemass
Ответ Ksandvankneshas
47 очков – чемпион?Маловато что-то... Сколько же у них клубов в лиге, 16?
у них плей офф после регулярки, и там очки делятся на два перед стартом, чтоб обострить борьбу за титул.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimDimich36
прямо Голливуд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ Папичслав
Ушёл из ТТХ , как говорится
Так он в Аяксе кучу чашек нафармил в свое время
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Vladyko
чуть запутали с "Команде из Брюсселя", говоря об "Юнионе". Пришлось два раза перечесть, потому как для меня это примерно то же, что сказать, что "Химки" из Москвы что-то там бла-бла-бла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат_реала
Алдейверлейд вообще топ! 👍💯
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
Фантастическая развязка, конечно же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий