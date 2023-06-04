«Антверпен» выиграл лигу Бельгии впервые с 1957-го. Лидер менялся дважды за последние минуты матчей, чемпионский гол на 94-й забил Алдервейрелд
«Антверпен» стал чемпионом Бельгии в сезоне-2022/23.
Перед последним туром команда Марка ван Боммела лидировала в чемпионской группе с 46 очками. У «Юниона» было столько же, у «Генка» – 45, у «Брюгге» – 33. Первые играли с третьими, вторые – с четвертыми.
«Юнион» забил «Брюгге» на 46-й минуте, «Генк» повел 2:1 в матче с «Антверпеном» на 75-й.
«Юнион» лидировал в таблице до 89-й минуты, на которой пропустил от «Брюгге» – и на первое место вышел «Генк». Команде из Брюсселя в дальнейшем забили еще дважды, она проиграла 1:3.
На 4-й добавленной минуте «Антверпен» благодаря удару защитника Тоби Алдервейрелда сравнял счет, поднялся в лидеры и, удержав ничью (2:2), стал чемпионом впервые с 1957 года и в 5-й раз в истории.
«Антверпен» закончил сезон с 47 очками, «Генк» – с 46, как и «Юнион», «Брюгге» – с 36.
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Отдельный респект Тоби, забивший победный гол.