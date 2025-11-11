Ташуев считает, что россиянина не назначат в «Спартак»: «Кахигао так сказал. Обращаться к нам считается моветоном. Я ничего не боюсь в профессии, почему я не могу быть в большом клубе?»
Сергей Ташуев считает, что «Спартак» не будет рассматривать российских тренеров.
Сегодня московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича.
«Обращаться к нам, российским специалистам, по поводу «Спартака» считается моветоном. Кахигао заявил, что российские тренеры работать в «Спартаке» не будут. Он спортивный директор. Поэтому о чем говорить? Он так заявил.
Если брать меня лично, я вообще ничего не боюсь в плане профессии. Если я беру низкобюджетный клуб, поднимаю на хороший уровень. Почему я не могу быть в большом клубе? В Беларуси я работал в хорошем клубе, выигрывал чемпионат, Кубок. Проблем нет, но из песни слов не выкинешь, Кахигао это сказал. Поэтому мы об этом даже не думаем и не надеемся», – заявил бывший главный тренер «Факела».