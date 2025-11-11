Руни о Шешко: «Он умеет бороться и цепляться за мяч, Беньямин удерживает его лучше Хейлунда. Он играет лучше, чем многие считают»

Уэйн Руни: Шешко играет лучше, чем многие считают.

Уэйн Руни выделил положительные стороны в игре форварда «МЮ» Беньямина Шешко .

«Сейчас у него немного сложный период в плане голов. С новым вратарем команда теперь стала играть прямолинейнее на Шешко, и мы видим, что он может бороться, он лучше удерживает мяч, чем Хейлунд. Когда мяч идет на него, Мбемо , Кунья и Маунт совершают рывки в пространство за его спиной.

Потому что они знают – он будет бороться, он выиграет длинный заброс, он сделает это. Думаю, он играет лучше, чем многие считают. Но я все же думаю, что ему нужно просто получать мяч, зацепиться за него, отдать пас, войти в штрафную и надеяться, что ему создадут моменты. По-моему, он играет нормально – и у него все получится», – сказал экс-форвард «МЮ » на Overlap Fan Debate.