Руни о Шешко: «Он умеет бороться и цепляться за мяч, Беньямин удерживает его лучше Хейлунда. Он играет лучше, чем многие считают»
Уэйн Руни: Шешко играет лучше, чем многие считают.
Уэйн Руни выделил положительные стороны в игре форварда «МЮ» Беньямина Шешко.
«Сейчас у него немного сложный период в плане голов. С новым вратарем команда теперь стала играть прямолинейнее на Шешко, и мы видим, что он может бороться, он лучше удерживает мяч, чем Хейлунд. Когда мяч идет на него, Мбемо, Кунья и Маунт совершают рывки в пространство за его спиной.
Потому что они знают – он будет бороться, он выиграет длинный заброс, он сделает это. Думаю, он играет лучше, чем многие считают. Но я все же думаю, что ему нужно просто получать мяч, зацепиться за него, отдать пас, войти в штрафную и надеяться, что ему создадут моменты. По-моему, он играет нормально – и у него все получится», – сказал экс-форвард «МЮ» на Overlap Fan Debate.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mirror
