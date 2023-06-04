Шестеркин о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял бы за попытку так забить»

Теги Рейнджерс Сидни Кросби НХЛ правила Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин считает лакросс-голы неуважением к вратарю.

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет.

Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

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36 комментариев

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rjrjy
Так давайте и обычные голы запретим. Это же тоже неуважение к вратарю и его делу, когда он старается отбить бросок, а нападающие специально бросают так, что шайба пролетает мимо него и залетает в сетку.
+136
-7
+129
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Кеша
Лакросс - это вина полевых игроков партнеров , но никак не соперника.
+37
0
+37
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Booligan
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
Набор букв прав
+38
-3
+35
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upuckuH
фигня.
гол есть гол, где твои защитники,почему дали сделать лакрос ? неуважение было - улитки на буллитах, это да. Хотя и с натягом, улитки тоже надо уметь исполнять.
+25
-3
+22
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Макс
Чушь сморозил.
Гол есть гол.
Так действительно любой гол можно записать как "неуважение к вратарю". Давайте голы с рикошета отменим, или с подставлением клюшки. Или вообще после ошибок вратаря🤣😉😄
+19
-3
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Hola Hola
Можно еще голы из-под ноги запретить, голы "без броска", с подставлений, а то че они выеживаются, вратарей обманывают. Неуважают, значит. ) Загораживать вратаря, становясь к нему задницей - что может быть неуважительней? Тоже запретить! Пусть засчитываются только голы с прямого броска, в поле видимости вратаря.

P.S. К слову, у полевых игроков к самому Шестеркину нынче тоже были претензии за излишний артистизм при ловле шайбы. За это тоже удалять?

P.P.S. По факту же игра для зрителей. Если им нравятся такие голы, и никакой опасности для вратаря они не представляют (кроме, как оказалось, его психики), никто не будет их запрещать. Курс на зрелищность, и мнение голкиперов тут никто спрашивать не будет.
+15
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Yury Sin
Я бы удалял вратаря за попытку помешать забить лакросс-голл. Человек старается, красоту делает, а вратарь берет и отбивает. Абсолютное неуважение к труду нападающего.
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каток Третьяка
при всём уважении к Игорю и его делу... он сморозил х**ню какую-то...
лакросс забить, это большое мастерство нападающего в первую очередь... если бы это было так легко, то каждый день бы мы видели лакроссы
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Radik_2.0
из серии жёлтых карточек футболистам за финты, мол, неуважение к сопернику
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Beloded2007
"Да и в пустые ворота забивать некрасиво", - добавил Шестёркин.
+9
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ТумбаЮмба
Можно пойти дальше и составить целый список "неуважительных голов" - в домик, в ближний угол, рикошетом от спины вратаря из-за ворот и т.д. Не, ну а чего...
+9
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Ноябрьский Набат
Лакросс так то, ещё надо исполнить, это тоже небольшое искусство.
Какое то нытьё начинается с голами, то Грецки про буллиты Кузи задвигал, то теперь вот это.
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Bag2879
Ты забиваешь мне гол, но ты делаешь это без уважения.
+5
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Artem Gavrishov
Абсурд. Контролируй спину…
+4
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ОттоДракула
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
Сделай одолжение: перестань наборы букв на спортс отправлять.
+2
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Александр Филиппов
Я всегда так же говорил. Это пижонство чистой воды. Красиво да. Но давайте это уже не по-хоккейному как-то.
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Michael1969
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
Поэтому профессор всегда прав, если с ним спорит студент, не так ли? Он же профессор, а что получится из студента, да и получится ли - это ещё вопрос.
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DonaldBrashear 2.0
никогда не думал, что от профессионального хоккеиста такую чушь услышу.

Хотя помню уже лет десять наверное назад, Линус Умарк красивые буллиты забивал в НХЛ, так вратарь какой-то жаловался сильно, и Кросби вроде как тоже на Умарка что-то говорил и в итоге запретили делать спинораму в НХЛ на буллитах, так что, не удивлюсь, если и до такого маразма дойдет и за лакросс будут удалять.

Общество должно быть толерантным же, уважать права всех, а это такео неуважение, как Шестеркин говорит.
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Венер Кучербаев
по такой логике надо запретить и голы из-за ворот забивать - рикошетом от жопы, от спины, от головы вратаря.
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Евгений Исаев
Отраженный бросок в створ ворот - неуважение со стороны голкипера в адрес бросающего игрока. Шестёрки просто не договорил свою мысль)))
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ɔculpa
Ответ Triada
Даже название из другой игры. Восторга уже не вызывают, если найдут способ запретить - расстройство будет минимальным.
А непонимание – максимальным.
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ni
Ответ rjrjy
Так давайте и обычные голы запретим. Это же тоже неуважение к вратарю и его делу, когда он старается отбить бросок, а нападающие специально бросают так, что шайба пролетает мимо него и залетает в сетку.
Ну так то да.
Не хлопай ушами, не пропускай.
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Dimash Balatayev
Ну да, а в футболе запретим в домик забивать, или же парашютиком
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notfromrashka
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Ходит одна легенда в народе … что во время матча ночной хоккейной лиге, Сечин стоял на воротах, а Федотов ему на разминке лакросс сделал … на что царь громко рассмеялся … ну и продолжение все знают
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Dr. J 24
а трюк Боброва?
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