Шестеркин о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял бы за попытку так забить»

Игорь Шестеркин считает лакросс-голы неуважением к вратарю.

«Один раз попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет.

Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.