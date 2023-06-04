Шестеркин о лакросс-голах: «Это неуважение к вратарю. Я бы удалял бы за попытку так забить»
Игорь Шестеркин считает лакросс-голы неуважением к вратарю.
«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет.
Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
гол есть гол, где твои защитники,почему дали сделать лакрос ? неуважение было - улитки на буллитах, это да. Хотя и с натягом, улитки тоже надо уметь исполнять.
Гол есть гол.
Так действительно любой гол можно записать как "неуважение к вратарю". Давайте голы с рикошета отменим, или с подставлением клюшки. Или вообще после ошибок вратаря🤣😉😄
P.S. К слову, у полевых игроков к самому Шестеркину нынче тоже были претензии за излишний артистизм при ловле шайбы. За это тоже удалять?
P.P.S. По факту же игра для зрителей. Если им нравятся такие голы, и никакой опасности для вратаря они не представляют (кроме, как оказалось, его психики), никто не будет их запрещать. Курс на зрелищность, и мнение голкиперов тут никто спрашивать не будет.
лакросс забить, это большое мастерство нападающего в первую очередь... если бы это было так легко, то каждый день бы мы видели лакроссы
Какое то нытьё начинается с голами, то Грецки про буллиты Кузи задвигал, то теперь вот это.
Хотя помню уже лет десять наверное назад, Линус Умарк красивые буллиты забивал в НХЛ, так вратарь какой-то жаловался сильно, и Кросби вроде как тоже на Умарка что-то говорил и в итоге запретили делать спинораму в НХЛ на буллитах, так что, не удивлюсь, если и до такого маразма дойдет и за лакросс будут удалять.
Общество должно быть толерантным же, уважать права всех, а это такео неуважение, как Шестеркин говорит.
Не хлопай ушами, не пропускай.